Последствия столкновения поезда с автобусом под Владимиром. Фоторепортаж
Общество, 10:02
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Последствия столкновения поезда с автобусом под Владимиром. Фоторепортаж
Во Владимирской области в ночь на 6 октября столкнулись пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород и автобус. Погибли 19 человек, пострадали десятки. Авария произошла из-за того, что автобус заглох на переезде
Не менее 16 человек погибли в ночь на 6 октября при столкновении пассажирского поезда с автобусом во Владимирской области в Покрове
Поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород и автобус с казахстанскими номерами столкнулись в 3:39 мск, когда пассажиры спали. Это произошло из-за того, что автобус заглох на переезде
Как заявили в МИД Казахстана, в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два казахстанских водителя
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)