Высокий полет: лучшие снимки с космического аппарата «Вояджер»

5 сентября 1977 года NASA запустили в космос автоматическую межпланетную станцию ​«Вояджер-1» весом в 723 кг. Проект был утвержден в 1972 году. За 40 лет полета аппарат отдалился от Земли почти на 20 млрд км и стал самым дальним искусственным объектом.

Второй аппарат серии «Вояджер» был запущен чуть раньше — 20 августа 1977 года. В частности, он является первым и единственным аппаратом, достигшим Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года).