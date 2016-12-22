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Высокий полет: лучшие снимки с космического аппарата «Вояджер»
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Высокий полет: лучшие снимки с космического аппарата «Вояджер»
Общество, 22:52
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Высокий полет: лучшие снимки с космического аппарата «Вояджер»

40 лет назад в рамках американского проекта NASA в космос был запущен «Вояджер-1» — первый аппарат, вылетевший за пределы Солнечной системы. С 1998 года «Вояджер» является самым дальним от Земли искусственным объектом — его местоположение в режиме реального времени доступно на сайте NASA.​ Лучшие снимки, сделанные со станции — в фотогалерее РБК

Первое фото Земли и Луны в одном кадре, снятое «Вояджером-1» на расстоянии 11,66 млн км от объектов
(Фото: NASA / JPL)

5 сентября 1977 года NASA запустили в космос автоматическую межпланетную станцию ​«Вояджер-1» весом в 723 кг. Проект был утвержден в 1972 году. За 40 лет полета аппарат отдалился от Земли почти на 20 млрд км и стал самым дальним искусственным объектом. 

Второй аппарат серии «Вояджер» был запущен чуть раньше — 20 августа 1977 года. В частности, он является первым и единственным аппаратом, достигшим Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года).

Большое красное пятно на планете Юпитер
(Фото: NASA / JPL)

Изначально станция предназначалась для исследования Юпитера и Сатурна — «Вояджер-1» стал первым аппаратом, который сделал детальные снимки спутников этих планет. Максимальное сближение станции с Юпитером состоялось 6 июня 1979 года.

Кратер Вальхалла, расположенный на спутнике Юпитера Каллисто
(Фото: NASA / JPL)

В сентябре 2013 года в NASA официально объявили, что «Вояджер-1» окончательно покинул пределы Солнечной системы и стал первым в истории аппаратом, достигшим границ Солнечной системы и вышедшим за ее пределы. За местоположением «Вояджера» можно следить в режиме реального времени на сайте NASA.

Ио – естественный спутник Юпитера, на поверхности которого расположены более 400 действующих вулканов
(Фото: NASA / JPL)

Аппарат впервые запечатлел извержение вулкана на поверхности спутника Юпитера Ио. В общей сложности с космических аппаратов было передано на Землю 625 гигабайт данных.

Планета Нептун
(Фото: NASA / JPL)
Планета Нептун и его спутник Тритон
(Фото: NASA / JPL)
Кольца Сатурна, снятые с расстояния 34 млн километров
(Фото: NASA / JPL)

В ноябре 1980 года «Вояджер-1» также максимально сблизился с Сатурном и пролетел мимо него на высоте 124 тыс. км.

Крупнейший спутник Сатурна Титан. 12 ноября 1980 года
(Фото: NASA / JPL)
Облака Сатурна
(Фото: NASA / JPL)

К корпусу «Вояджера-1» прикреплена пластинка с посланием для инопланетных существ, рассказывающим о разнообразии человеческой культуры. На ней, в частности записано приветствие на 55-ти языках, ряд изображений — фотографии Земли и людей, и звуков — классическая музыка и звуки природы.​ Также на пластине показано местоположение Земли и Солнечной системы относительно 14 мощных пульсаров (космических источников мощного излучения), и нанесена схема излучения атома водорода

Спутник Сатурна Энцелад, 25 августа 1982 года
(Фото: NASA / JPL)

По последним данным, «Вояджер-1» удалился на 20,8 млрд км от Земли и на 20,9 млрд км от Солнца. По расчетам ученых, запасы топлива (энергию он получает от радиоизотопных генераторов, которые работают на плутонии 238), позволят аппаратам серии «Вояджер» оставаться работоспособными еще на протяжении десяти лет. Затем связь с Землей будет потеряна.

Планета Уран
(Фото: NASA / JPL)
Снимок Земли с расстояния в 6 млрд километров
(Фото: NASA / JPL)

«Бледно-голубая точка» («Pale Blue Dot») — одна из самых знаменитых фотографий, сделанная аппаратом «Вояджер-1» в 1990 году. На снимке Земля сфотографирована с расстояния в 6 млрд километров.

Автор: Анна Ким.
Теги: мультимедиа , NASA , Космос , Солнечная система , Вояджер-1
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