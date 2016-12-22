Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях

3 июня в Кардиффе прошел финал Лиги чемпионов, в котором туринский «Ювентус» проиграл мадридскому «Реалу». Встреча транслировалась на площади Сан-Карло в Турине, где собрались около 20 тыс. человек. После того как «Реал» забил третий гол, на площади началась паника. В результате массовой давки пострадали более полутора тысяч человек. ЧП на массовых мероприятиях последних лет — в обзоре РБК
З августа 2008 года у храма в индийском штате Химачал-Прадеш собралась толпа паломников, чтобы отметить праздник Шраван Навратрас. Давка началась сразу же после того, как на внешней стене храма начала разъезжаться в разные стороны система лесов. По некоторым данным, обвал стены мог быть вызван взрывом. В результате инцидента погибли более 150 человек, около 300 получили различные травмы.
30 сентября 2008 года более 200 человек погибли в результате трагедии в индийском городе Джодпур. Давка возникла у входа в храм богини Чамунды в крепости Мехрангарх. Паника началась после того, как обрушилась часть стены, огораживающей путь к храму, и погибли несколько человек.
29 марта 2009 года в результате давки на футбольном стадионе в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджан погибли 22 человека, еще более 130 пострадали. Паника началась после того, как болельщики стали в спешке прорываться на стадион, пытаясь поскорее занять свои места. Несмотря на трагедию, игра не была отменена. Все билеты были распроданы заранее, а причиной ажиотажа стало участие в матче футбольных звезд местной сборной, выступающих за европейские клубы.
24 июля 2010 года 21 человек погиб, еще более 500 пострадали в результате давки на немецком музыкальном фестивале «Парад любви» в городе Дуйсбург. Давка возникла на входе в туннель бывшей грузовой железнодорожной станции, где проходил фестиваль, который, по данным полиции, посетили около 1,4 млн человек. Мероприятие не было остановлено сразу, так как власти опасались паники в случае появления сообщений о гибели людей.
23 ноября 2010 года в столице Камбоджи Пномпене произошла трагедия, жертвами которой стали более 370 человек. В последний день трехдневного Фестиваля воды в честь реки Меконг на мосту, ведущем к острову Кох Пич на середине реки, столпилось большое количество паломников. Мост стал раскачиваться, несколько десятков человек потеряли сознание. Люди испугались, что мост начнет рушиться, после чего началась паника, закончившаяся массовой давкой.
14 января 2011 года более 100 человек погибли в давке после религиозного фестиваля в южной части Индии. Инцидент был спровоцирован тем, что группа паломников на джипе врезалась в толпу людей, возвращавшихся после религиозного мероприятия в одном из храмов штата Керала. Водитель автомобиля по неизвестной причине потерял контроль над транспортным средством.
24 сентября 2015 года более 700 человек погибли, еще около 800 получили ранения в Мекке. По версии властей, к давке в долине Мина привело столкновение двух потоков паломников, двигавшихся по различным проходам между палаточными лагерями. В результате большое количество людей не смогло нормально уместиться на узкой улочке. Журналист агентства Al Jazeera указывала, что давка произошла после того, как толпа паломников натолкнулась на сидящих на земле верующих. Идущие впереди остановились, но начали падать, подталкиваемые теми, кто шел сзади.
2 октября 2016 года более 50 человек погибли в давке и столкновениях с полицией во время религиозного праздника в Эфиопии. Некоторые участники мероприятия начали выкрикивать антиправительственные лозунги и закидывать стражей порядка камнями, на что полицейские ответили слезоточивым газом и выстрелами в воздух. После этого в толпе началась паника и давка.
15 октября 2016 года 19 человек погибли в результате давки, произошедшей на религиозном собрании на севере Индии. Инцидент произошел в городе Варанаси, на берегу реки Ганг. По данным местных СМИ, давка произошли, когда сотни паломников, изнуренные процессией под палящим солнцем, бросились к воде.