Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях

Давка в Мекке

24 сентября 2015 года более 700 человек погибли, еще около 800 получили ранения в Мекке. По версии властей, к давке в долине Мина привело столкновение двух потоков паломников, двигавшихся по различным проходам между палаточными лагерями. В результате большое количество людей не смогло нормально уместиться на узкой улочке. Журналист агентства Al Jazeera указывала, что давка произошла после того, как толпа паломников натолкнулась на сидящих на земле верующих. Идущие впереди остановились, но начали падать, подталкиваемые теми, кто шел сзади.