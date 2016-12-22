Митинг поддержки мусульманского населения Мьянмы в Грозном. Фоторепортаж

Во время митинга перед собравшимися выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поблагодарил участников акции и рассказал, что в республике сейчас активно обсуждают вопрос об отправке гуманитарной помощи «братьям-мусульманам» в далекую Мьянму в виде продовольствия и медикаментов.
Этническая группа рохинджа исповедует ислам и проживает в западном штате Мьянмы — Ракхайн. Численность рохинджа — 1,5 млн человек.
Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами и пособниками террористов.
Между буддистским большинством и мусульманским меньшинством в Мьянме много десятилетий продолжается конфликт.
Очередное обострение его связано с тем, что рохинджа отказались признать переход власти от военных к гражданским властям в 2011 году, из-за чего противостояние между ними и официальной Мьянмой разгорелось с новой силой.
В августе 2017 года произошла эскалация конфликта: группировка «Армия спасения Аракан рохинджа» напала на объекты мьянманской армии.
В ответ власти Мьянмы начали репрессии против рохинджа. Международные правозащитные организации заговорили о геноциде рохинджа.
МИД России выпустил официальный комментарий «в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Ракхайнской национальной области Мьянмы».
В своем заявлении внешнеполитическое ведомство призывает обе стороны конфликта наладить диалог и выражает беспокойство сообщениями о жертвах среди мирного населения республики.
За день до митинга в Грозном несогласованная акция в поддержку народа рохинджа прошла в Москве у посольства Мьянмы. В ней приняло участие 800 человек.
Полиция не стала мешать ее участникам.