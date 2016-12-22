Митинг поддержки мусульманского населения Мьянмы в Грозном. Фоторепортаж

Между буддистским большинством и мусульманским меньшинством в Мьянме много десятилетий продолжается конфликт.

Очередное обострение его связано с тем, что рохинджа отказались признать переход власти от военных к гражданским властям в 2011 году, из-за чего противостояние между ними и официальной Мьянмой разгорелось с новой силой.