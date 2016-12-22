Акция протеста мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Фотогалерея
Политика, 15:29
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Акция протеста мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Фотогалерея
Сотни мусульман в Москве вышли на акцию протеста против «геноцида» их единоверцев в Мьянме. Акция проходит возле посольства этой республики на Большой Никитской. Собравшиеся, как передает корреспондент РБК, скандируют: «Аллаху Акбар», молятся на принесенных с собой ковриках и требуют переговоров с представителями посольства. Акция, как уточнил РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, ранее не была согласована с местными властями. Однако несмотря на это, у посольства также находятся несколько десятков полицейских. В происходящее они не вмешиваются, объясняя это тем, что «нарушений общественного порядка в центральной части города» ими зафиксировано не было