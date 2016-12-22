Не только бизнес: что гости ПМЭФ делали в свободное время

Петербургский международный экономический форум кроме многочисленных сессий ежегодно предлагает гостям богатую культурную и спортивную программу — благотворительные концерты, вечеринки компаний, забеги, хоккейные и баскетбольные матчи с участием бизнесменов и членов правительства.
Баскетбол
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время баскетбольного матча «VTB Arena Open: Матч двух столиц» за кубок Фонда «Росконгресс»
Баскетбольный матч «VTB Arena Open: Матч двух столиц» за кубок Фонда «Росконгресс» закончился со счетом 54:54.
За сборную Москвы сыграли заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр юстиции Александр Коновалов, председатель правления ООО «СИБУР» Дмитрий Конов, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов, генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» и президент БК «Химки» Дмитрий Голубков, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, а также актер, Гоша Куценко.
За команду Санкт-Петербурга выступили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Бойцовский вечер
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Носов перед поединком международного турнира по смешанным единоборствам Fight nights global 68.
Председатель совета директоров ООО «Группа «Сумма» Зиявудин Магомедов и российский боец Расул Мирзаев (слева направо) перед поединком Fight nights global.
Помощник президента России Владислав Сурков, Зиявудин Магомедов и российский кикбоксер, один из основателей компании Fight Nights Бату Хасиков (слева направо) перед поединком Fight nights global.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время поединка Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79.
Президент Молдавии Игорь Додон с сыном Владом во время поединка Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79.
Дмитрий Носов и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров (слева направо) во время поединка Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79.
Шахматы
Гроссмейстер Сергей Карякин во время сеанса одновременной игры в шахматы в рамках культурной программы ПМЭФ.
Хоккей
Игрок «Сборной ПМЭФ» директор филиала Siemens Северо-Западном ФО Андрей Карпилович в хоккейном матче между «Сборной ПМЭФ» и «Сборной мира».
Игроки «Сборной ПМЭФ» заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка Андрей Клепач и председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев (слева направо) в хоккейном матче между «Сборной ПМЭФ» и «Сборной мира».