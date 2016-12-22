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Не только бизнес: что гости ПМЭФ делали в свободное время
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Не только бизнес: что гости ПМЭФ делали в свободное время
Общество, 14:42
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Не только бизнес: что гости ПМЭФ делали в свободное время
Петербургский международный экономический форум кроме многочисленных сессий ежегодно предлагает гостям богатую культурную и спортивную программу — благотворительные концерты, вечеринки компаний, забеги, хоккейные и баскетбольные матчи с участием бизнесменов и членов правительства. 
Баскетбол
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время баскетбольного матча «VTB Arena Open: Матч двух столиц» за кубок Фонда «Росконгресс»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Баскетбольный матч «VTB Arena Open: Матч двух столиц» за кубок Фонда «Росконгресс» закончился со счетом 54:54.

За сборную Москвы сыграли заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр юстиции Александр Коновалов, председатель правления ООО «СИБУР» Дмитрий Конов, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов, генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» и президент БК «Химки» Дмитрий Голубков, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, а также актер, Гоша Куценко.

За команду Санкт-Петербурга выступили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Бойцовский вечер
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Носов перед поединком международного турнира по смешанным единоборствам Fight nights global 68.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Председатель совета директоров ООО «Группа «Сумма» Зиявудин Магомедов и российский боец Расул Мирзаев (слева направо) перед поединком Fight nights global.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Помощник президента России Владислав Сурков, Зиявудин Магомедов и российский кикбоксер, один из основателей компании Fight Nights Бату Хасиков (слева направо) перед поединком Fight nights global.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время поединка Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон с сыном Владом во время поединка Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Дмитрий Носов и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров (слева направо) во время поединка Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79. 
Шахматы
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Гроссмейстер Сергей Карякин во время сеанса одновременной игры в шахматы в рамках культурной программы ПМЭФ.
Хоккей
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Игрок «Сборной ПМЭФ» директор филиала Siemens Северо-Западном ФО Андрей Карпилович в хоккейном матче между «Сборной ПМЭФ» и «Сборной мира».
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Игроки «Сборной ПМЭФ» заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка Андрей Клепач и председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев (слева направо) в хоккейном матче между «Сборной ПМЭФ» и «Сборной мира».
Теги: мультимедиа , ПМЭФ , ПМЭФ-2017
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