Веганомика: как растет бизнес, ориентированный на вегетарианцев

В России, как и по всему миру, растет популярность вегетарианства и веганства (более строгая форма отказа от животной пищи), и все больше бизнесменов устремляется в эту нишу.

«Экомагазины и экопроизводства растут, как грибы после дождя. Продуктовое предложение увеличилось на порядок буквально за пару лет, — говорит учредитель выставки «ВегЭкспо» Никита Шипилов. — Товары для вегетарианцев потребляют не только сами вегетарианцы, но и приверженцы здорового образа жизни. Сейчас это модно».

Кто и как на этом сможет заработать?