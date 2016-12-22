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Веганомика: как растет бизнес, ориентированный на вегетарианцев
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3 мая, 16:55
Дарья Прунцева
Веганомика: как растет бизнес, ориентированный на вегетарианцев

В России, как и по всему миру, растет популярность вегетарианства и веганства (более строгая форма отказа от животной пищи), и все больше бизнесменов устремляется в эту нишу.

«Экомагазины и экопроизводства растут, как грибы после дождя. Продуктовое предложение увеличилось на порядок буквально за пару лет, — говорит учредитель выставки «ВегЭкспо» Никита Шипилов. — Товары для вегетарианцев потребляют не только сами вегетарианцы, но и приверженцы здорового образа жизни. Сейчас это модно».

Кто и как на этом сможет заработать?

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Диван»: «зеленый» бургер

Николай Саутиев, Роман Козырев и Николай Громов открыли в Москве вегетарианское кафе «Диван» в августе 2016 года.

Прежде на его месте было другое вегетарианское заведение, Саутиев и Козырев работали рядом и любили заходить туда обедать. «В какой-то момент владельцы заведения просто устали, — вспоминает Саутиев. — Они уже не могли продолжать проект, были на грани закрытия. Мы подумали, что хотим и дальше ходить в это место, поэтому решили запустить его в новом формате».

Изначально партнеры планировали вложить в «Диван» около 1,5 млн руб. Но вскоре стало понятно, что перезапустить бизнес за такие деньги нереально. В итоге потратили 5,5 млн руб. личных накоплений. «Особенно много проблем было во время ремонта, — вспоминает Саутиев. — Оборудование оказалось изношенным, пришлось менять всю электрику. Бизнес кое-как работал, но без инвестиций был обречен».

Многие позиции меню перешли в новый «Диван» из старого. Дополнили список блюда, которые Роман Козырев сам готовил дома. По его словам, общее понимание того, как будет выглядеть меню, пришло «от желудка к мозгу». За основу брались классические блюда из обычных кафе, которые трансформировались в вегетарианские. Для привлечения новых посетителей появились и веганские позиции — без яиц, молока и меда.

При этом не все основатели компании вегетарианцы. Однако расширять меню для любителей мяса не стали принципиально. «Какая вегетарианская кухня может быть приготовлена там, где готовят мясо? — рассуждает Саутиев. — Заведения, которые вводят отдельное меню для вегетарианцев, просто хотят залезть в этот сегмент, переманить часть аудитории». В качестве альтернативы мясоедам предлагают бургер с соевой или овощной котлетой.

Теги
мультимедиа, вегетарианцы, вегетарианство
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