Празднование Курбан-байрама в Москве. Фоторепортаж
Общество, 10:25
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Как празднуют Курбан-байрам в Москве
Около 200 тысяч верующих приняли участие в праздновании религиозного праздника Курбан-байрам в Москве. Наибольшее число мусульман на утренний намаз собралось в районе Московской соборной мечети и Мемориальной мечети на Поклонной горе.
Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он является кульминацией хаджа — паломничества правоверных мусульман в священный город Мекка.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в Московской Соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам.