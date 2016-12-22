Выбор Брэнсона: как выходцы из Белоруссии наводнили мир голограммами

Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк создали компактные устройства для передачи изображений с 3D-эффектом, которые привели в восторг Ричарда Бренсона, венчурных инвесторов и рекламщиков по всему миру

Кирилл Чикеюк (слева) и Артем Ставенко сооснователи Kino-mo (Фото: из личного архива)

«Выглядит фантастически», — так миллиардер и основатель корпорации Virgin group Ричард Брэнсон прокомментировал разработки компании Артема Ставенко и Кирилла Чикеюка Kino-mo. По его словам, благодаря этим предпринимателям человечество на шаг приблизилось к голографической связи из «Звездных войн». Сейчас портативные гаджеты Kino-mo передают парящие в воздухе 3D-изображения, в будущем дело дойдет до интерактивных голограмм.

Придумали велосипед

Huckleberry friends, или закадычные друзья, — так 32-летний Артем и 31-летний Кирилл называют свой тандем. Они выросли на одной улице в белорусском Бресте, учились в одной школе. Семьи жили небогато, поэтому постоянно приходилось придумывать, как заработать. Например, приятели устраивали дискотеки на теплоходах.

Получать высшее образование друзья перебрались в Минск — Ставенко изучал юриспруденцию и государственное управление, а Чикеюк — радиофизику. Однажды они съездили в туристическую поездку в Лондон и решили, что надо вновь переезжать. После нескольких безуспешных попыток поступили в Оксфорд и University College London, где работали над диссертациями по биоинженерии и энергетике.

Любовь лондонцев к велосипедам натолкнула друзей на идею стартапа. Они придумали размещать на колесах светодиоды, которые при вращении создают эффект движущейся картинки — со стороны кажется, что на колесах играет видеоролик. О таком эффекте рекламщики уже знали, но применяли технологию только от случая к случаю, на мероприятиях. Партнеры решили создать из велосипедистов «умную сеть» и превратить идею в бизнес.

Совмещать учебу и стартап было сложно. Работали по ночам и в выходные. Бывали моменты, когда разработка стопорилась. «Как-то просыпаешься и пропадает уверенность в конечном результате. В том, что людям это нужно, что будет спрос. Такие дни нужно было просто пережить», — вспоминает Ставенко.

Фото: пресс-служба Kino-mo

В 2012 году партнеры окончили докторантуру (у обоих — научная степень PhD) и собрали прототип. Стартовые вложения составили £10 тыс. (около $12,8 тыс.), которые откладывали со стипендий. Средств для раскрутки и дальнейшего развития не было, так что партнеры решили совместить продвижение и поиск инвестора. Они сумели пройти кастинг на передаче о бизнесе и стартапах Dragons’ Den телеканала BBC. Участники телешоу борются за внимание и деньги известных миллионеров.

Конкурс довольно жесткий, большая часть участников уходит ни с чем. Но проект белорусских предпринимателей жюри приглянулся — они выиграли конкурс и получили предложение продать 40% проекта за £90 тыс. инвесторам из жюри. Неплохие деньги для стартующего бизнеса, но закадычные друзья решили, что компания стоит дороже. «Это был хороший плацдарм и отличный маркет-тест. Плюс публичная телевизионная поддержка от очень крутых инвесторов», — вспоминает Ставенко.

Телевизионная слава помогла найти первых клиентов — шоу транслировалось более чем в 50 странах мира. Рекламные агентства из Японии, Мексики, Ирландии, Гватемалы и других стран покупали за £15–20 тыс. лицензию, получали устройства для велосипедов и право на использование технологии на определенной территории.

Голограмма для миллиардера

Реклама на колесах велосипедов — это, конечно, забавно, но в масштабный бизнес такую разработку не превратишь, рассудили партнеры. В 2014 году появилась идея нового продукта, выросшая на базе велосипедного проекта — Hypervsn. Фактически друзья усовершенствовали технологию, которую применяли на колесах — таким образом, чтобы ее можно было использовать везде.

Суть прежняя — небольшой девайс крепится к поверхности, светодиоды начинают вращаться и воспроизводить заранее загруженную картинку, создавая иллюзию парящего 3D-изображения. Человеческий глаз сглаживает эффект вращения, поэтому картинка кажется цельной.

Партнеры решили, что у нового продукта больше перспектив: его можно использовать в ретейле, на выставках, конференциях, в торговых и бизнес-центрах. По словам Артема, подобные решения встречались на мероприятиях и раньше, но требовали больших затрат на установку и создание контента, оборудование было громоздким, а картинка — нечеткой. Девайс от Kino-mo предлагал тот же эффект за меньшее время и деньги. Причем прибор способен транслировать изображение, а управлять им можно удаленно с компьютера или смартфона.

Для запуска нового проекта предприниматели провели краудфандинговую кампанию в Великобритании и привлекли посевные инвестиции от группы бизнес-ангелов в общей сложности на $700 тыс.

Продвигать концепт решили проверенным способом — с помощью очередного ТВ-конкурса. На этот раз выбор пал на Pitch to Rich. Это соревнование стартапов, организованное Ричардом Брэнсоном. Голографические изображения оказались интереснее 2 тыс. других претендентов — белорусы снова выиграли в номинации «Стартап». На этот раз в качестве приза им достались около $230 тыс. на рекламу, маркетинг и консультации экспертов из холдинга Брэнсона. «Роль самого Ричарда была такой: он выбирает лучшего, награждает и потом в рамках пиар-активности поддерживает. Все это он и сделал очень качественно», — объясняет Чикеюк. Virgin стала одним из первых клиентов услуг Kino-mo.

Фото: пресс-служба Kino-mo

По словам основателей Kino-mo, живая демонстрация устройства мало кого оставляет равнодушным. Например, на одной из выставок друзья познакомились с представителями производителя электроники Flextronics и сразу же договорились о сотрудничестве. Вскоре начал наполняться пул заказчиков: Coca-Cola, Red Bull, Walmart, Samsung, Intel, Chanel и другие международные бренды. А в список инвесторов вошел американский миллиардер, CEO компании HDNet и HDTV cable network Марк Кьюбан. Ставенко говорит, что суммарные инвестиции в проект составили к настоящему времени более $3 млн.

По данным регистрационной палаты Великобритании, 75% Kino-mo ltd контролирует Артем Ставенко, активы компании в финансовом году, завершившемся 29 февраля 2016 года, составили 268,6 тыс фунтов. Еще у предпринимателей есть юрлицо в Белоруссии ООО «Кино-мо Текнолоджис». Партнеры структуру владения компанией не раскрывают, но утверждают, что сохранили контрольный пакет.

Wow-эффект Основатели компании Kino-mo утверждают, что голографические изображения хорошо работают на бренд: привлекают внимание потенциальных покупателей и выделяют его на фоне конкурентов. Это приводит к повышению продаж и увеличению узнаваемости торговой марки. Рекламщикам технология нравится. «Голографический носитель очень перспективен с точки зрения эффективности рекламы. Он привлекает гораздо больше внимания и обеспечивает более долгий контакт с рекламой и большую вовлеченность», — уверен Михаил Спектор, управляющий партнер агентства Marketing Partners. По его словам, традиционные рекламные носители уже настолько привычны, что люди их практически не видят, а 3D-реклама в силу новизны и футуристичности вызывает wow-эффект. «Дополненная и смешанная реальность воздействует на более глубинные эмоции, рекламодатели получают и интеллектуальный, и чувственный отклик. Это уже не информация, это интерактив с подтекстом», — говорит Ольга Берек, генеральный директор производителя сувенирной и полиграфической продукции CMYK Laboratory.

Борьба за внимание

Январь 2017 года стал поворотным в истории проекта. После трех лет разработки команда Kino-mo представила финальную версию Hypervsn. Ее показали в Лас-Вегасе на всемирной выставке электроники и техники CES — возле стенда белорусов моментально выстроились очереди. Компания получила около 7 тыс. предзаказов из 100 стран мира.

До весны прототипы только сдавали в аренду, под девайс готовился специальный контент. В марте устройства поступили в продажу дистрибьюторам в 15 странах. За полгода удалось изготовить и передать заказчикам свыше тысячи устройств по $2–3 тыс. за штуку. В стоимость входит саам прибор, программное обеспечение и доступ к облаку с его обновлениями. По расчетам РБК, выручка проекта в 2017 году уже составила около $5 млн (50% — продажи устройств, 50% — аренда и услуги), по словам основателей Kino-mo, проект вышел на окупаемость.

Основная статья расходов — команда. У Kino-mo два офиса — в Лондоне и Минске, сборка устройств происходит на заводах Flextronics в Азии. В штате 50 человек: инженеры, программисты, дизайнеры, маркетологи, продавцы и кадровики. Большая часть команды занимается совершенствованием продукта. Артем и Кирилл планируют научить девайс реагировать на движения и адаптировать технологию для игровой индустрии. Еще одно направление — интерактивное голографическое изображение. Например, парящее над столиком в кафе меню — чтобы можно было прокрутить иллюстрированный список блюд, увеличить изображение понравившегося и заказать в пару кликов. Или интерактивные примерочные — по тому же принципу посмотреть рубашку из интернет-магазина со всех сторон.

Кирилл Чикеюк (слева) и Артем Ставенко сооснователи Kino-mo (Фото: из личного архива)

Изобретение защищено патентом, но от появления китайских подделок это не спасает. Единственная действующая защита — работа на опережение. Артем Ставенко утверждает, что технологии китайских конкурентов отстают от оригинала на 3–4 года. Отличие не только в качестве картинки, но и в принципе работы. Kino-mo позволяет строить сеть из девайсов, которой можно управлять дистанционно, и получать аналитику по продажам. «Я могу сидеть в кресле в Москве и управлять контентом во Владимире, Санкт-Петербурге, Рязани удаленно. Если, например, гамбургер в «Макдональдсе» в Рязани продается с 12:00 до 13:00 плохо, то для стимулирования продаж я могу в это время транслировать именно картинку гамбургера. Просели продажи милкшейка в Санкт-Петербурге? В режиме онлайн загружаем на картинку напиток», — объясняет Кирилл Чикеюк.

«С помощью голограмм можно встраивать в окружающую действительность любой цифровой контент, это одно из самых интуитивно понятных способов получения и взаимодействия с информацией. Голографические технологии являются закономерным этапом, когда информация буквально начинает нас окружать», — считает основатель компании HoloGroup Александр Якубов. Но, по его мнению, технологии демонстрации голограмм с помощью отдельных физических средств менее перспективны, чем носимые личные устройства, которые проецируют голограммы пользователю прямо в глаза. «По моим прогнозам, через 5–7 лет, когда «умные очки» станут массовым потребительским устройством, большинство физических экранов и других носителей информации просто перестанет существовать и их заменят цифровые голографические аналоги», — уверен предприниматель.