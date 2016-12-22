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Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой
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Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой
Свое дело, 12:34
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Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой
Роскомнадзор намерен добиться от Facebook исполнения закона о локализации персональных данных. В противном случае глава ведомства Александр Жаров обещает заблокировать соцсеть в России
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Если Facebook не выполнит российский закон о локализации персональных данных, соцсеть будет заблокирована в России, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает «Интерфакс».

«Закон обязателен для всех», — сказал чиновник, напомнив об истории с сервисом Linkedin, который в итоге прекратил работу в России. По его словам, ведомство намерено добиться от Facebook соблюдения 242-го закона в 2018 году. Сроки для компании будет установлены в дальнейшем.

В Роскомнадзоре знают, что соцсетью пользуются многие россияне. ​«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», — пояснил Жаров.

Позиция Facebook заключается в том, что они рассматривают варианты исполнения закона, заявил Жаров. «Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента сразу и проверим», — отметил глава Роскомнадзора.

Тем не менее он подчеркнул, что ведомство не собирается проверять Facebook в 2017 году. «В 2018 году мы подумаем. Может быть, проверим», — сказал Жаров.

Другая популярная соцсеть, Twitter, уже обозначила срок об исполнении закона — середина 2018 года, отметил чиновник. Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных — середина 2018 года.

Facebook пока не что не делала официальных комментариев по вопросу исполнения закона о локализации персональных данных.

Закон о локализации персональных данных предполагает, что IT-компании, работающие в России, должны обеспечивать хранение и запись персональных данных российских пользователей с использованием баз данных, находящихся России.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Facebook , Роскомнадзор
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