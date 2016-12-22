Полосатый прайс: сколько приносит арбузная бахча

Когда у Дмитрия Калинкина не задалась актерская карьера в Москве, он вернулся в родное село в Астраханской области и начал выращивать арбузы сорта «продюсер». Сейчас бахча приносит ему около 20 млн руб. выручки за сезон

Дмитрий Калинкин (Фото: пресс-служба «ВкусВилл»)

Летнего отпуска у Дмитрия Калинкина нет уже третий год подряд: с мая по октябрь он с братом вкалывает на собственной бахче. «Сами грузим фуры, на поле помогаем, приходим убитые, спим по четыре часа», — жалуется он. Арбузный бизнес — сезонный и непредсказуемый, выручка зависит от погоды. Зато на заработанные за три урожайных месяца деньги можно жить весь оставшийся год.

На бахчу со съемочной площадки

В арбузное дело Дмитрия Калинкина привел случай. Он родился в поселке Новогеоргиевск Астраханской области, окончил физико-математический факультет Астраханского государственного университета и уехал в Москву. «Хотел покорить столицу и стать киноактером», — улыбается он. Полтора года он пробовал себя в массовках, снялся в паре отечественных сериалов, но быстро разочаровался. «Я был молодым подкачанным парнем, и возле меня все время крутились какие-то мальчики — операторы, актеры, продюсеры, — вспоминает Калинкин. — Я думал, просто добрые люди, но в какой-то момент мне стали прозрачно намекать, что именно нужно делать, чтобы продвинуться в индустрии».

Делать карьеру через постель Дмитрию не хотелось, он оставил попытки стать звездой экрана и решил написать собственный сценарий. Стучался в десятки кинокомпаний, но везде получал отказ. Тогда Калинкин собрал группу единомышленников, арендовал площадку, технику и сам приступил к съемкам. Но фильм «о любви и спорте», как говорит сам автор, так и не был снят. «В какой-то момент у меня наступила переоценка ценностей — я понял, что кино — это не дело моей жизни», — констатировал Калинкин. Он бросил съемки и уехал в родное село. На оплату труда команды и аренду ушли все его накопления — несколько сотен тысяч рублей.

Дома Дмитрий попал в серьезную аварию: врезался на мотоцикле в бетонную стену. «Провалялся долго в больнице, чудом остался жив», — вспоминает Калинкин. После выписки сразу начал искать работу, чтобы накопить на новый мотоцикл: «Я болел спортивными мотоциклами с детства. Именно они и стали моим мотиватором начать бизнес».

В 2015 году вместе с братом он начал скупать у местных жителей яблоки и продавать их на местных рынках. Наценка была копеечной, и Калинкин решил расширяться — стучался в московские сети с предложением поставлять натуральные фрукты и овощи из Астрахани. «Я писал длинные полные страсти послания, но мне никто не отвечал. Я отчаялся и решил бросить это дело», — вспоминает Калинкин. В этот момент ему все-таки повезло: откликнулся основатель сети продуктов здорового питания «ВкусВилл» Андрей Кривенко.

«Мы второе лето работали без арбузов, технологи не могли найти урожай без химии, — рассказывает Кривенко. — Дмитрий написал нам искреннее письмо и убедил, что найти качественную бахчу сложно, но можно». Калинкин утверждал, что астраханские арбузы выращены без всяких добавок, только на воде и солнце. «Фермеры у нас в деревнях бедные, у них просто денег нет на удобрения», — поясняет он. Предприниматель купил несколько арбузов у знакомых фермеров в Лиманском районе Астраханской области и отдал их на проверку в астраханскую лабораторию. Результаты «ВкусВилл» устроили.

Получив добро от сети, Калинкин договорился о закупке уже 20 т арбузов и нанял фуру. «Я даже представить себе не мог, как этот бизнес устроен, но перед заказчиками держал марку. Это как с девушками, главное — уверенность в себе», — уверяет бизнесмен.

Фото: пресс-служба «ВкусВилл»

Чтобы соответствовать требованиям «ВкусВилла», товар пришлось грузить не навалом, как принято на бахчевом рынке, а расфасовывать в деревянные ящики — это стало настоящей головной болью. «Местные слыхом не слыхивали ни о каких ящиках — я искал подходящие по всем окрестным деревням. Рабочие капризничали, требовали доплаты за нестандартную погрузку», — вспоминает Калинкин.

На закупку арбузов, коробов, погрузку товара и доставку до Москвы он потратил около 400 тыс. руб. собственных и занятых у друзей средств. «Меня все отговаривали — родители просили бросить это дело и пойти работать, друзья рассказывали страшилки о том, как московские сети кидают фермеров, — рассказывает Дмитрий. — Я поставил на кон все: или я отбиваю эти деньги, или еще глубже влезаю в долги и возвращаюсь в Москву на заработки». Риск оправдал себя: первая партия разлетелась с прилавков «ВкусВилла» за два дня. Заказы от сети стали поступать регулярно.

Арбузы продавались почти четыре месяца — с конца июля по середину октября. За сезон 2015 года оборот бизнеса составил почти 8 млн руб. Калинкин смог раздать долги и оставить немного на жизнь. К следующему сезону он решил сам стать фермером — арендовал 50 га земли в Камызякском районе Астраханской области. На аренду участка, техники, закупку семян, оплату труда рабочих и охраны на поле он потратил почти 2,5 млн руб. собственных и кредитных средств.

Арбузы в цифрах По данным генерального директора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, в 2016 году в России было выращено 924 тыс. т арбузов, в 2015-м — больше миллиона тонн. Самым плодовитым регионом России на протяжении многих лет остается Астраханская область (241 тыс. т за сезон 2016 года), за ней следуют Волгоградская, Оренбургская, Саратовская, Ростовская области, Дагестан и Краснодарский край. «Астраханский арбуз — это сильный бренд, — говорит Дмитрий Калинкин. — Погодные условия делают его мякоть очень красной и сладкой, и многие продавцы выдают свой арбуз за астраханский, накручивая цену». Можно найти в России и иностранные арбузы из Испании, Ирана, Бразилии, Коста-Рики, Таиланда, Казахстана и Узбекистана, но доля импорта ничтожна — в 2015 году она составляла чуть больше 1%. В Москве уличную торговлю арбузами контролирует город: в 2015 году правительство запретило привычные бахчевые развалы и выделило около 300 разрешенных мест для нестационарной торговли (в 2014 году мест было около 900). Деревянные островки по 4–10 кв. м. разыгрывались на электронных аукционах, стоимость за место в 2016 году составляла от 20 тыс. до 240 тыс. руб. По подсчетам телеканала «Дождь», с учетом затрат на аренду, установку торговой палатки, логистику и зарплату продавцов расходы реализатора за сезон составляют около 500 тыс. руб. Все это существенно повысило розничные цены на арбузы — если до реформы они стоили 15–20 руб. за кг, то сейчас — 22–35 руб. за кг. Также арбузы продаются практически во всех крупных сетях и многих небольших продуктовых магазинах. «Бахчевые развалы — это некая дань традиции, советскому прошлому, когда торговые сети не справлялись с объемами и арбузы массово продавались на развалах», — говорил начальник департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Но далеко не все региональные фермеры могут выйти на крупные московские магазины, а наценка в три-пять раз, которую делают сети, заставляет производителей урезать свою маржинальность до минимума. По словам Дмитрия Шиманова из консалтинговой компании MAR CONSULT, производство 1 кг арбуза обходится фермерам около 6 руб., оптовики покупают ягоду по 7–12 руб. за кг, а в сетях арбузы продаются до 35 руб. за кг.

«Не манна небесная»

Чтобы разобраться в тонкостях производства, Калинкин нанял в консультанты местного агронома, а вечера проводил за просмотром обучающих роликов на YouTube: «Многим кажется, что арбузы — это манна небесная: бросил зернышко в землю, жди урожай и считай прибыль. На самом деле это сложная наука и рискованный бизнес».

Калинкин выращивает популярный на юге сорт «продюсер» с ранним (середина июля) и поздним (середина октября) сроком сбора. Ранний арбуз более капризный: его семена сначала проращивают в теплице в специальных рассадных кассетах. Например, чтобы засадить 20 га земли этим видом арбуза, Калинкин готовит 180 тыс. корешков рассады. После высадки в землю есть риск потерять большую часть урожая — из богатого микроэлементами грунта в кассетах рассада попадает в неудобренную землю и начинает желтеть. На этом этапе многие производители используют удобрения. «Мы не поливаем ростки селитрой, как делают хозяйства, которые работают на большие объемы. Поэтому оберегаем рассаду, как можем: пропалываем, гремим на поле металлическими предметами, чтобы отпугивать саранчу и грызунов», — говорит фермер.

Фото: пресс-служба «ВкусВилл»

Качество урожая сильно зависит от погоды: чем больше солнечного света получают арбузы, тем они слаще, а вот обильные дожди делают их водянистыми. Климат Астрахани подходит для арбузного бизнеса идеально — это один из самых теплых и солнечных районов страны. Но иногда жара играет с фермерами злую шутку. «Выходит из строя техника и люди — рабочие падают в обморок прямо на поле. Целый день под палящим солнцем — серьезное испытание», — вздыхает Калинкин. На поле и погрузке работают жители местных деревень и сам Дмитрий с братом: «Это своего рода экстремальный спорт: десятикилограммовый арбуз при погрузке может прилететь в грудь или в голову так, что мало не покажется».

Арбузный сезон совпадает с сезоном продажи картофеля, из-за чего в транспортных компаниях нет свободных фур, а частные водители ломят высокие цены. «Их тоже понять можно — рост цен на топливо и «Платон» (система взимания платы с водителей грузовых машин с массой свыше 12 т. — РБК) сильно ударили по их кошельку, — рассуждает Калинкин. — Но цена — это полбеды: водители иногда просто пропадают перед самой погрузкой, и я в панике езжу по стоянкам, выискиваю свободные машины». Многие водители не соблюдают предписанный температурный режим, едут быстро и неаккуратно — товар бьется, мнется и портится.

Несмотря на все препятствия, в 2016 году Калинкин увеличил оборот в два с половиной раза — выручка его бизнеса, по расчетам РБК, составила порядка 20 млн руб., прибыль — около 5 млн руб. На заработанные деньги он арендовал уже 90 га земли, подлатал технику и нанял еще рабочих. Попробовал даже выращивать дыни и томаты, но отказался от идеи после первой поставки — эти нежные культуры плохо переносят дорогу. Большую часть товара пришлось списать как брак, да еще и заплатить за его утилизацию в Москве.

Арбузная экономика

История Калинкина — скорее исключение из правил: для сельского хозяйства в целом и бахчевого дела в частности характерны серьезные стартовые вложения, считает генеральный директор исследовательской компании MAR CONSULT Дмитрий Шиманов. «Бизнес приятный: пятиграммовая семечка дает арбуз весом 6–12 кг, основную работу делает сама земля, добровольно и безвозмездно», — говорит он. Однако фермеру понадобятся ощутимые оборотные средства, отмечает Шиманов: тратиться на посев, уход за арбузом, его сбор и отправку приходится здесь и сейчас, а доход предприниматель получает только после реализации товара. Драйвером роста для бизнеса Калинкина стал контракт со «ВкусВиллом» — сеть сразу стала закупать и быстро реализовывать большие объемы, а у предпринимателя появились оборотные средства. При этом он стартовал как посредник и своими бахчами обзавелся только на следующий год, уже точно понимая, где сможет продать товар.

Фото: пресс-служба «ВкусВилл»

Текущий сезон для Калинкина выдался непростым — подвела погода. «Сначала холодный май заморозил рассаду, потом аномально жаркий июль пожег половину полей», — жалуется предприниматель. Вряд ли продажи превысят прошлогодний уровень. Спрос есть: в прошлом году он заключил договоры с несколькими московскими сетями (основная — «Мираторг» с 50 магазинами в столице), половину собранных арбузов по-прежнему выкупает «ВкусВилл», до 20% урожая продается на местных рынках. «Астраханские арбузы становятся у нас хитом каждого лета, — уверяет Евгений Щепин, управляющий по коммуникациям компании «ВкусВилл». — Они действительно отличаются по вкусу и аромату от того, что продается на московских развалах и в киосках. Покупатели пишут сотни благодарностей за то, что мы напомнили им вкус настоящих арбузов».

В среднем чистая прибыль фермера с учетом затрат на подготовку к следующему году составляет 15–20% от оборота, говорит Калинкин. Но делать ставку только на бахчу довольно рискованно: ошибки в уходе за арбузами или непогода могут лишить фермера прибыли и вогнать в серьезные долги. Дмитрий Калинкин грезит о собственной большой ферме и парке из десяти грузовых машин. «Выкупить бы гектаров 900, засеять арбузами, дынями, томатами, картошкой и возить все это самому, без сюрпризов от подрядчиков», — мечтает предприниматель.

Диверсифицировать бизнес он планирует уже в следующем году — хочет засадить 20 г​а картофелем, который, в отличие от арбуза, хранится до середины зимы и не так подвержен влиянию погоды. «Арбузы — вещь такая: можно сорвать куш, а можно все потерять», — рассуждает предприниматель.