Воздушная тревога: зачем российские дроны полетели в США

Сооснователи ​Traceair Никита Ушаков, Дмитрий Королев и Мария Хохлова Фото: из личного архива

Основатели стартапа Traceair создали алгоритм, который позволяет контролировать процесс строительства с помощью дронов. Бизнес успешно стартовал в России, но развивать его компания предпочла в США

​В 2014 году по Парку Горького летали дроны: они доставляли стаканчики с кофе. Его варили бариста кофейни Coffee and the City, а за управление дронами отвечал Karlsson Project, основанный 30-летним Дмитрием Королевым.

Промоакция с Coffee and the City понравилась посетителям парка и привлекла внимание городских СМИ, но денег особых не принесла. Зарабатывал Karlsson Project на аэрорекламе, фото- и видеосъемке с дронов. Выручка проекта за 2014 год не превысила 2 млн руб. «Это был бизнес в лучших традициях российского технологического предпринимательства — сначала делаем, а потом думаем, кому это нужно», — вспоминает Королев. Быстро стало понятно, что нужно это немногим: Karlsson Project не взлетел.

Но предпринимателю все-таки удалось найти свою нишу: его следующий проект с дронами — Traceair — оказался успешным.

Стройка 2.0

Королев давно увлекается полетами. Учебу на физфаке МГУ он совмещал с соревнованиями по парапланеризму: Дмитрий — мастер спорта и дважды чемпион России. На спортивных соревнованиях он впервые и начал применять беспилотники, оснащенные камерами.

В 2015 году, уже после неудачи с Karlsson Project, Королев с женой Марией Хохловой поехали посмотреть Кремниевую долину просто как туристы. Там они познакомились с Никитой Ушаковым, выпускником Колумбийского университета, который прилетел в долину из Нью-Йорка. «В США мы поняли, что бум на дроны не проходит и нужно продолжать копать в этом направлении», — рассказывает Дмитрий. Ушаков вызвался помочь.

Стартаперы вернулись в Москву и начали делать новый проект. Изначально команда думала о применении дронов на двух рынках — в строительстве и сельском хозяйстве. Данные, полученные с дронов, можно было, например, применить для точного земледелия — контроля посевов, мониторинга состояния растений и пр. Однако партнеры решили, что сельхозкомпании в России еще не созрели для использования дронов и денег в этой отрасли немного, поэтому решили сосредоточиться на строительстве.

На первых порах бизнес жил за счет доходов другого проекта Марии Хохловой — Global Info. Эта компания занималась разработкой научного софта на заказ в США и России и приносила около 7–10 млн руб. прибыли в год. Когда дела у Traceair пошли в гору, в стартап перешли IT-команда Global Info и сама Мария.

Софт, разработанный Traceair, помогает сравнить изначальный план строительства и фактическое положение дел, показать, где есть отклонения от замысла. «Это единственный стартап в России, который предлагал подобное, но не единственный в мире. Они усовершенствовали западную идею: действительно написали свой софт и предложили конструктивные решения», — признает совладелец агентства по фотосъемке с дронов High Level Photo Александр Лаврентьев.

Традиционно строители контролируют процесс лично, используя геодезические инструменты. «Но если мы мониторим обычными способами, например, десять точек, то можем не заметить, что происходит в других местах. Полной картины все равно нет», — объясняет руководитель центра дистанционного зондирования «Проектно-изыскательский институт ГЕО» Александр Пация. «По нашему опыту, дроны используют для более точных расчетов, или, когда работают субподрядчики, генподрядчик хочет их проконтролировать», — объясняет Лаврентьев.

В 2015 году на рынке не было дронов, которые могли бы сделать точные снимки для нужд строителей. Поэтому стартаперы стали собирать собственные беспилотники в офисе в Москве. «Мы начинали с того, что все делали сами, даже корпуса», — вспоминает Дмитрий. Всего команда собрала десять дронов, которые распределялись между строительными площадками. Затем от собственной сборки отказались: мировой лидер в производстве дронов из Китая DJI стал выпускать подходящие беспилотники.

Фото стройплощадки, сделанное дроном Traceair Фото: из личного архива

В отличие от Karlsson Traceair быстро взлетел — первым клиентом стала крупная компания-застройщик «Мортон» (сегодня входит в группу компаний ПИК). «Мы действительно с Traceair запускали пилотный проект на одном из микрорайонов в Ленинском районе Московской области», — подтверждает бывший PR-директор «Мортон» Игорь Ладычук. По его словам, программа Traceir позволяла следить за стройкой в реальном времени, в частности за количеством людей на площадке, прямо из кабинета. Ладычук не смог вспомнить, сколько сэкономил «Мортон» с помощью Traceair. По словам Королева, «Мортон» на двух проектах за четыре месяца сэкономил 30 млн руб., заплатив Traceir ​около 2 млн руб.

После этого Traceir подписала контракты с ПИК, «Промстрой-групп», НИПИГАЗом и др. Руководитель направления проектного офиса «Строительство Амурского ГПЗ» НИПИГАЗа Игорь Борисов говорит, что Traceair дает возможность оперативно мониторить строительные работы и, следовательно, минимизировать ошибки. «Полученные в ходе съемки данные обрабатывает программа, которая преобразует их в фотографический план местности, рассчитывает значения площади и периметра, объемы насыпи и выемки грунта, автоматически сравнивает с проектной поверхностью, находит расхождения, — рассказывает Борисов. — Кроме того, система помогает ориентироваться, насколько точно ведется работа относительно границ участка».

Дроны в цифрах 65% мирового рынка производства дронов контролирует китайская DJI Более 4000 компаний в США получили лицензии на осуществление полетов беспилотников $673,79 млн составил объем мирового рынка дронов в сельском хозяйстве в 2015 году, прогнозируется рост до $2,9 трлн в 2021 году Около $40 стоят самые простые дроны в США, $300 тыс. обходятся самые дорогие 150 минут могут летать некоторые дроны на одной зарядке Источники: Zion Market Research, Drone Industry Insights, Drones.specout.com

Перспективы важнее денег

В конце апреля 2015 года команду Traceair позвали в Кремниевую долину, в один из самых известных стартап-акселераторов мира — 500 startups. Произошло это случайно. Российские стартаперы не пытались поступить в Y Combintor или другие бизнес-инкубаторы. Просто основатель 500 startups Дейв Макклюр ​узнал от знакомого из российского офиса Autodesk (крупнейший поставщик софта для строительства, архитектуры и пр.) о существовании русского проекта и решил пригласить его команду.

«Нам прислали офер из 500 startups за неделю до начала программы. Говорили: что вы тупите, приезжайте! А у нас и в России дела шли хорошо, мы медлили», — вспоминает Королев. В России Traceair тоже звали — в «Сколково», но стартаперы не хотели ввязываться к «окологосударственную движуху» и связываться с бюрократией.

В итоге решили все-таки съездить в США — и обучение в 500 startups изменило их картину мира. «Мы очень поверхностно представляли, как правильно делать бизнес», — говорит Королев. Он решил, что важнее найти «уникальную боль у клиента и сделать такой продукт, который решает эту боль», чем зарабатывать деньги здесь и сейчас.

Обучаясь в США, основатели Traceair начали и пытались вести продажи на две страны, но в конечном счете отказались от активного развития в России. С сентября 2016 года Traceair сосредоточен на американском рынке — с прежними российскими клиентами продолжает работать, но новых не ищет. «Мы выбрали США, здесь объем рынка $1,2 трлн», — говорит Дмитрий.

По итогам 2016 года Traceair принес $500 тыс. выручки и стал прибыльным. Однако сейчас компания вновь убыточна, в 2017 году планирует заработать в США всего $250 тыс. Перспективы важнее, поясняет Королев. К тому же пошли инвестиции. По окончании программы 500 startups в августе 2016 года Traceair получил $125 тыс. от фонда 500 startups, $15 тыс. от знакомого инвестбанкира, $0,5 млн добавил частный инвестор из строительного бизнеса. Всю компанию оценили в $7 млн.

Сейчас в России у Traceair работает 24 сотрудника, в США — еще пять человек, которые в основном занимаются развитием бизнеса. «Разработчики в России круче и умнее, чем в Долине, поэтому наша разработка остается в России», — говорит Королев.

Небесный прораб

У многих строительных компаний в США есть собственные беспилотники, которые делают фотографии и помогают контролировать ход стройки. Тем же занимаются и многочисленные американские конкуренты Traceair — прежде всего пионер в этой области Skycatch, а также DroneDeploy. Airware, Kespry, RVR.

Traceair старается выделиться за счет продвинутого алгоритма. «Мы считаем, и это подтверждается клиентскими кейсами, что строителям не нужны просто данные, им нужны конкретные инсайты. Им нужно понимать, что здесь подрядчику нужно заплатить столько-то, а здесь ошибка на 2 см. И мы предоставляем аналитику, заточенную под стройку», — говорит Королев.

Работа построена так. Клиент загружает в Traceair чертежи проекта. Затем строители отправляют дрон на площадку. Когда фото с дрона получены, в дело вступает «хитрый 54-шаговый алгоритм» Traceair. Из фотографий складывается 3D-модель. Она сравнивается с чертежами, загруженными в систему. На выходе — готовая аналитика. В среднем алгоритм выдает данные за три-четыре часа. Клиент получает уведомление обо всех косяках, допущенных строителями.

Пока компания подписала контракты с четырьмя клиентами в США, среди которых Balfour Beatty (крупный строительный подрядчик в Техасе) и Independent Construction (крупнейший подрядчик по земляным работам в Калифорнии). Стартап также закрывает сделку с Lennar (штаб-квартира в Майами), одной из крупнейших фирм США, занимающейся строительством жилых домов во многих штатах.

«Наш продукт сейчас очень гибкий. Мы должны слушать сигналы рынка и подстраиваться под них. Пока мы хотим на стадии пилотных продаж получить первые кейсы. В прошлую пятницу, например, один из клиентов сказал, что сэкономил с нами $47 тыс. за месяц использования. Нам нужно набрать 10–15 таких кейсов к концу 2017 года», — говорит Королев.

В итоге Traceair рассчитывает стать IT-платформой, которую смогут использовать и девелоперы, и строители. «Сейчас мы решаем только часть задач — подсказываем, где копать, где добавить песка. А хотим, чтобы девелопер купил землю, кликнул на строительную площадку, а софт собрал людей и технику и автоматически проконтролировал, чтобы они все это построили», — мечтает Королев.

Лазерная альтернатива

В том, что будущее строительства за такими технологиями, опрошенные РБК специалисты не сомневаются. Совладелец High Level Photo Александр Лаврентьев тестирует софт для создания 3D-моделей с воздуха: «Получается с очень высокой точностью, дешевле и быстрее, чем если бы это делали 3D-визуализаторы». С каждым годом качество камер повышается, алгоритмы становятся лучше, поэтому это направление Лаврентьев считает «очень перспективным». Подобного мнения придерживается и Александр Пация из Центра дистанционного зондирования.

Самый близкий аналог технологии Traceair — это лазерное сканирование, но оно обходится дороже. «Цифровой сканер стоит порядка €300 тыс., а беспилотник, получающий схожую картину, — от 1,5 млн руб.», — поясняет Пация. При этом дроны могут залетать в места, недоступные для сканера.

«Все сейчас пытаются чертежи и карты обрабатывать в мозгах дрона. Кто это сделает раньше и быстрее других, тот и выиграет. Traceair важно добиться того, чтобы их алгоритм нельзя было повторить», — говорит партнер венчурного фонда Impulse VC Кирилл Белов.