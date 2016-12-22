Офис семейного типа: какой эффект дают корпоративные детские сады

Работодатели все чаще открывают при офисах корпоративные детские сады и комнаты. Удовольствие недешевое, но оно позволяет существенно повысить лояльность сотрудников и удержать на работе молодых матерей

Фото: Олег Яковлев / РБК

​«Кошмарная семейная жизнь: целуешь ребенка утром, уходя на работу, и обнимаешь вечером перед сном. Корпоративный сад открывает больше возможностей: можешь с ребенком пообедать, проведать его в перерыве, а вечером по дороге что-то обсудить. И не нужно в шесть вечера подпрыгивать на рабочем месте и сломя голову нестись в сад», — говорит основатель образовательной компании One International School Максим Натапов.

За спиной у Натапова — 13 лет предпринимательства, в частности, основание успешной водочной компании. Идею корпоративного детского садика он подсмотрел у Google — в офисах компании такие не редкость. В 2014 году бизнесмен решил, что это перспективная идея и можно создавать корпоративные садики под ключ. Однако заинтересовать потенциальных клиентов не удалось. Шли переговоры с «Яндексом», но когда дело дошло до оценки инвестиций, интернет-компания от проекта отказалась.

Тогда Натапов решил адаптировать замысел. Если компании не готовы создавать детские сады на собственные средства, рассудил он, можно открывать их в бизнес-центрах. В этом случае затраты не ложатся на одну компанию, а распределяются между несколькими. За два года предприниматель открыл в столице на собственные средства четыре детских учреждения: близ станций метро «Крылатское», «Парк культуры», «Пролетарская» и «Маяковская». Его услугами пользуются сотрудники Intel, Adidas, BBDO, Microsoft, Huawei и др. Всего в One International School ходят 183 ребенка в возрасте от полутора до семи лет.

Одна из особенностей этих садов заключается в том, что общение проходит с носителями трех языков — русского, английского и китайского. Изначально эта возможность привлекала экспатов, но вскоре понравилась и москвичам. В группах по 15 человек, на каждую три педагога, у каждого ребенка индивидуальный план развития. Малыши могут заниматься шахматами, живописью, кулинарией и робототехникой. Стоимость обучения — 60–70 тыс. руб. в месяц. Иногда сотрудники сами оплачивают услуги сада, иногда корпорации компенсируют часть затрат. Первый садик принес 7,9 млн руб. выручки и 485 тыс. руб. чистой прибыли в 2015 году; по итогам 2016 года выручка каждого заведения составляла уже около 20 млн руб.

В 2017 году Натапов запустил франшизу для работодателей. Чтобы открыть корпоративный детский сад, понадобится помещение от 200 кв. м и от 2 млн руб. инвестиций. Предприниматель говорит, что сад окупается за три месяца. «Экономическая выгода для работодателя очевидна — как минимум человек прикипает к работе, и его работоспособность улучшается», — объясняет Натапов. Правда, никто пока франшизу не купил.

Недоступное детство С 2012 года в России наблюдается естественный прирост населения, власти активно строят новые детские сады и уплотняют уже существующие. В июньском докладе правительства утверждается, что за три года число детей в возрасте от трех до семи лет, не обеспеченных местами в детсадах, сократилось с 372 тыс. в январе 2015 года до 65 тыс. в январе 2017-го. Но дефицит все равно есть: в детские сады попадают только 40% малышей трехлетнего возраста, а ведь многие родители хотят отдать детей в ясли еще раньше. По данным Росстата за 2016 год, в России насчитывается чуть больше 2,5 тыс. частных дошкольных учреждений. Качество государственных садов устраивает далеко не всех. По данным Счетной палаты, 10,3 тыс. работников детсадов в России не имеют среднего профессионального или высшего образования. «Сейчас педагоги в подавляющем большинстве государственных детских садов могут обеспечить только уход и присмотр. О развитии, занятиях не идет и речи», — констатирует Айнар Абдрахманов, основатель компании Babystep, которая выпускает курсы обучающих видеоматериалов для родителей. Фото: Олег Яковлев / РБК

Босс-молокосос

Корпоративные детские сады и комнаты обычны в развитых странах. Первые появились еще в середине 1990-х. Они стали важным фактором при выборе работы наряду с медицинской страховкой, спортзалом и бесплатными обедами. Да и сами компании рассматривают заботу о детях персонала как инструмент привлечения и удержания ценных кадров — пока ребенок ходит в сад, сотрудник вряд ли уволится. По данным компании Bright Horizons, крупнейшей мировой сети корпоративных детских садов, 94% работающих родителей согласились бы сменить работу ради детского сада поблизости, а 23% отказались работать в компаниях, у которых нет корпоративного детского сада. В 84% случаев корпоративное детское учреждение становится определяющим фактором при выборе места работы.

Корпоративные детские сады и детские комнаты есть у международных гигантов вроде Google, Apple, BMW. А японская компания Sow Experience Inc. предоставила молодым родителям выбор: они могут приводить ребенка в офис или, пока он маленький, работать из дома. Выгода такой практики ощутима. В 2009 году компания Zutano, производитель детской одежды и игрушек, разрешила сотрудникам приходить на работу с детьми до года. Чтобы это стало возможным, компания оборудовала комнаты с детскими кроватками и пеленальными столами. Президент Zutano Майкл Беленки утверждает, что эта мера помогла повысить производительность труда ключевых сотрудников — матери стали меньше волноваться за детей и больше концентрировались на работе. По оценке Беленки, возможность приводить ребенка на работу позволила каждому родителю маленького ребенка сэкономить около $9,3 тыс. в год, примерно столько стоили бы ясли в США. Компания тоже осталась в выигрыше — согласно подсчетам Zutano, новые сотрудники, которые приходили на смену выбывшим в декрет, приносили на 25% доходов меньше, поскольку их требовалось обучать.

В России детские комнаты при офисах и корпоративные детские сады пока не столь популярны. Открыть их, как правило, решаются компании, офисы которых располагаются в глубинке и совсем лишены социальной инфраструктуры.

Дом и сад

В агропромышленном холдинге «Мираторг» работают более 27 тыс. человек. Нередко по долгосрочным контрактам сотрудники переезжают с семьями в удаленные от городов населенные пункты.

Один из таких объектов — свинокомплекс «Короча» в селе Мальцевка Белгородской области. Компания построила там для 150 сотрудников два коттеджных поселка — Олимпийский и Уютный. Во многих работающих в комплексе семьях есть дети, поэтому в 2015 году на территории Уютного появился корпоративный детский сад. Год спустя он получил лицензию дошкольного образовательного учреждения. В корпоративный детский сад «Мираторг» инвестировал на старте около 300 млн руб. (по данным СПАРК, выручка группы в 2015 году составила 89,4 млрд руб.).

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сад рассчитан на 100 детей от полутора до семи лет, работают две ясельные и четыре дошкольные группы. У детей есть оснащенный скалодромом спортивный зал, компьютерный класс, закрытый бассейн и автогородок для изучения правил дорожного движения. График работы садика подстроили под рабочий день родителей: он открыт с семи утра до девяти вечера.

Детский сад принимает детей и из соседних поселков. Главное условие — один из родителей должен быть сотрудником «Мираторга». Стоимость посещения в 2016 году составляла 5,5 тыс. руб. в месяц, причем 3,76 тыс. руб. из них компенсировало государство. По данным СПАРК, выручка ЧДОУ «Детский сад «Уютный» составила в 2015 году 837 тыс. руб., чистый убыток — 547 тыс. руб.

Оценить эффект от постройки садика в «Мираторге» затрудняются, но утверждают, что многие квалифицированные специалисты просто не поехали бы в Мальцевку, если бы их не обеспечили жильем и социальной инфраструктурой. «Условия, которые мы создаем для сотрудников, позволяют привлекать лучшие кадры и удерживать их», — говорит представитель компании Дмитрий Сергеев.

Опыт «Мираторга» для России не уникален. Корпоративные детские сады открыли подразделения компаний «Эвалар» и «Ростелеком», Банка Хоум Кредит и др. Но пока подобные инициативы редки, их доля на рынке дошкольных учреждений не превышает 2% (данные Росстата).

Офис для детей

В самом общем случае, чтобы открыть корпоративный детский сад, компания должна найти помещение, сделать ремонт, разработать образовательную программу, подобрать персонал. Учреждение должно располагаться не выше второго этажа, при нем должна быть зона для прогулок, также необходимо соблюсти требования по пожарной безопасности, обустроить кухню и спальные места. Придется пройти множество проверок и получить разрешение Роспотребнадзора — эта процедура занимает около четырех месяцев.

Но есть более простой и дешевый вариант — организовать в офисе детскую комнату. К ней не такие строгие требования, как к дошкольному учреждению, а лицензия не требуется вовсе. Однако в детских комнатах официально нельзя организовать спальные места и столовую. Но родители могут брать с собой детей в офисное кафе, и никакие правила не запрещают расставить в комнате диваны и пуфики на случай, если кто-то решит вздремнуть.

Среди первопроходцев на этом пути — компания ABBYY, у 70% сотрудников которой есть дети. Работники неоднократно говорили о том, что им нужен детский сад в офисе. «Поскольку организация такого детского учреждения связана с серьезными трудностями при оформлении, было найдено промежуточное решение — детская комната», — рассказывает Анна Дудерова, исполняющая обязанности HR-директора ABBYY. Бесплатную игровую комнату для детей сотрудников в офисе организовали около семи лет назад. «Это позволяет родителям маленьких детей легче планировать свое рабочее время и эффективнее работать, — говорит Дудерова. — Мы регулярно опрашиваем сотрудников, что для них важно в офисе, и детская комната всегда была среди важных факторов».

Анна Дудерова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

На детскую комнату ABBYY тратит небольшие для крупной компании средства, не более 90 тыс. руб. в месяц. Из них 60 тыс. руб. уходит на ежедневную покупку свежих фруктов и игрушек, а 30 тыс. руб — на оплату специалистов, аренду и специальную уборку. С детьми занимаются два профессиональных педагога, ребята все время заняты и родителей по пустякам не отвлекают. Обычно в комнате находится два-четыре ребенка, но во время каникул она заполнена гораздо сильнее, тем более что приходить можно и младшим школьникам.

Корпоративные детские комнаты, как правило, максимально востребованы в летние месяцы. «Не у всех есть возможность отправить ребенка в лагерь или на дачу, а так ты идешь на работу и оставляешь чадо с опытным педагогом. Сам в это время работаешь, не надо отпрашиваться, чтобы сидеть с ребенком», — рассказывает сотрудница холдинга «Просвещение» Татьяна Фирсова. В прошлом году эта компания организовала бесплатную летнюю детскую комнату. «К ребенку всегда можно зайти, спросить, как у него дела, сводить на обед», — объясняет Диана Карпухина, начальник отдела социальной политики и внутренних коммуникаций «Просвещения». По ее словам, родители чувствуют себя спокойнее и лучше справляются с работой. Содержание комнаты обходится в 55 тыс. руб. в месяц.

Дошкольное образование в цифрах 424 тыс. детей дошкольного возраста в Москве охвачены образованием, из них 51 тыс. посещают группы кратковременного пребывания, более 2,7 тыс. — семейные детские сады. Более 450 тыс. детей стоят в очереди в детский сад в России. 60 тыс. руб. — средняя зарплата няни в Москве; 14,5 тыс. руб. — средняя зарплата воспитателя сада в России. Более 700 садов в США, Великобритании, Ирландии и Канаде у крупнейшего оператора корпоративных садов Bright Horizons. Более 52% педагогов в опросе ОНФ сообщили, что вынуждены регулярно приобретать на свои средства раздаточные, демонстрационные, дидактические материалы, материалы для творчества и игр, а 53% педагогов периодически просят об этом родителей. Источник: Росстат, Trud.com, ОНФ, департамент образования Москвы Фото: Олег Яковлев / РБК

Дешевле, чем корпоратив

Число детей у работников астраханской IT-компании «Пилот» почти сравнялось с числом самих сотрудников — их около сотни. Однако эта небольшая компания нашла выход, как организовать пребывание детей рядом с родителями. «У нас часто можно встретить школьников, дожидающихся мам после уроков, или совсем маленьких деток, которых не с кем оставить дома», — рассказывает Нармина Велиева, исполнительный директор «Пилота».

Компании не пришлось выделять под детскую комнату отдельное помещение. Она занимает офис в астраханском технопарке Fabrika, где уже есть зоны для спорта и спокойного отдыха, специальное место для рисования, столовая. «Пилоту» оставалось только обзавестись настольными играми. Дети могут приходить в любое время, единственное условие — они должны быть здоровы. Обычно за детьми присматривает кто-то из родителей или секретарь, но в летний сезон компания открывает школу «ПилотЛандия» — дети по четыре часа в день занимаются со специалистами программированием, робототехникой, танцами и актерским мастерством.

«Наши сотрудники уже привыкли к тому, что дети поблизости — их пребывание никак не сказывается на рабочем процессе. Конечно, иногда бывает шумно, порой дети роняют что-то тяжелое, но это ничто по сравнению с преимуществами, которые дает возможность привести ребенка на работу», — отмечает Велиева. По ее словам, в последнее время сотрудницы стали раньше выходить из декретного отпуска и более продуктивно работать, снизилась текучесть кадров среди женского персонала — за последние два года более чем на 10%. А совокупные расходы на детскую комнату даже ниже, чем на организацию корпоративных праздников и подарков.

«Детская комната помогает нам комфортно вывести специалистов из декрета. Как показала практика, они эффективнее работают в офисе, когда им не приходится постоянно отлучаться и переживать, что происходит дома», — рассказывает Алексей Банников, генеральный директор петербургской ГК «Фотосклад». По его оценкам, текучка в компании снизилась в несколько раз, а лояльность сотрудников заметно выросла. Любопытно, что лучше к работодателю стали относиться даже те сотрудники, у которых нет детей, но которые планируют их завести в ближайшее время. В среднем содержание детской комнаты обходится примерно в 100–150 тыс. руб. в месяц. Поиск новых сотрудников на смену тем, кто вышел в полноценный декрет на три года, обошелся бы дороже.

По мнению Андрея Чирикова, отца троих детей и основателя фонда Sattva Foundation (фонд инвестирует в проекты, связанные с детьми), в ближайшем будущем забота о детях сотрудников станет повсеместной практикой для крупных компаний и деловых центров. По его расчетам, инвестиции в обустройство корпоративных детских садов и комнат окупаются через два-три года. «Многие родители с гордостью показывают чаду рабочее место», — комментирует Виталий Цебульский, ведущий специалист по работе с персоналом компании «Данфосс». По его мнению, это отличная возможность продемонстрировать детям, каким образом родители зарабатывают деньги, которые потом тратятся на игрушки и сладости, и в итоге научить их ценить труд.