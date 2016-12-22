Клубничка по-домашнему: заинтересуют ли россиян квартирные мини-фермы

Основатели российского стартапа Fibonacci нашли $3 млн на разработку мини-ферм, позволяющих в городской квартире иметь шесть урожаев клубники в год. Осталось найти клиентов, которым понадобится ягода по 1,5 тыс. руб. за 1 кг

Алексей Баранов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

​«Я торгую клубнику, выращенную своими собственными руками!» — восклицал герой Анатолия Папанова в фильме «Берегись автомобиля». Уподобиться ему теперь сможет каждый, кому не жалко 250 тыс. руб. — именно столько стоит средняя домашняя агроферма Fibonacci.

Шкаф размером с холодильник, слепящий глаза инопланетным сине-красным светом, содержит три гидропонные секции по четыре посадочных места каждая. Он дает 6 кг клубники каждые два месяца либо 12 кустов салата в месяц. Более крупные агрегаты, стоящие от 650 тыс. до 1,2 млн руб., приносят урожай уже в десятки килограммов. От владельца требуется лишь устанавливать кубики почвы-субстрата с рассадой в специальные гнезда. А поливом, управлением температурой воздуха и режимами освещения руководит мобильное приложение. В агрофермах Fibonacci все сделано для того, чтобы владелец не вмешивался в процесс: закрытая система не дает ничего испортить.

Ягоды в шкафу

Ни один из трех основателей компании прежде не имел отношения к сельскому хозяйству. Алексей Баранов 20 лет проработал в маркетинге, ему до сих пор принадлежит небольшое брендинговое агентство BQB, Александр Курако трудился в производственно-логистической компании «Карго 9», а Вадим Денисов — в транспортной фирме «Грузовозофф».

Александр и Вадим были заказчиками BQB — так и подружились. Желание создать общий бизнес пришло два года назад. Были свободное время, личные средства и осознание, что они смогут сделать свой бизнес, говорит Баранов. Основанный ими в июле 2015 года стартап изначально не планировался как агропромышленный: предприниматели искали рынок, где нет конкуренции. «Нас интересовали области, в которых можно дать рядовому потребителю то, что раньше было доступно только на промышленном уровне, — вспоминает Баранов. — Мы проработали десятки идей и задумались о фермах, на которых круглый год выращивают клубнику, салаты и овощи. Можно ли сделать такие фермы настолько компактными, чтобы они поместились в квартире?»

Партнеры наняли агрономов и технических специалистов, съездили в Италию, чтобы познакомиться с методами, которые применяет один из крупнейших европейских производителей клубничной рассады — компания Mazzoni. Разработка агротехнологии заняла около года, после чего началось трудное и затратное опытное производство, в которое партнеры вложили около $3 млн личных средств.

Основана система была на гидропонной технологии, которую используют сейчас все промышленные фермы. Вода подается на делянки по каплям и несет с собой все питательные вещества, которые нужны растениям. Вместе с искусственным освещением и системой микроклимата это позволяет добиться идеальных условий для выращивания растений. Разместить все это в компактном шкафу оказалось непросто: техники компании еще год экспериментировали со светом и устройствами охлаждения, налаживали систему автоматической подачи воды и удобрений, чтобы воссоздать в шкафу нужный климат.

Однако слово «гидропоника» основатели Fibonacci стараются не использовать: потребители его боятся, думают, это нечто вроде ГМО. «Между тем 85% всех овощей и фруктов, которые выращиваются, например, в Израиле, растут на гидропонике, — просвещает Баранов. — А как их перевозят? Клубнику придушивают азотом, облучают, чтобы не портилась. В магазинах она красивая, но не пахнет и невкусная: фруктозы, эфирных масел и полезных витаминов там минимум».

Итогом разработок стала увесистая, размером с том Большой советской энциклопедии, пластмассовая секция, на которой можно выращивать четыре кустика 70 с лишним видов растений — клубники, салата, карликовых помидоров и других овощей, пряных и лекарственных трав. Из таких секций можно собирать установки разного размера, в том числе для коммерческого использования. «Все, что есть сейчас на рынке — наборы трубок, ламп, горшков, — это годится только для людей, у которых есть специальное агрономическое образование, — говорит Баранов. — Процесс выращивания растений на гидропонной ферме чрезвычайно сложен. Если вам дать коробку деталей от «Мерседеса», вы сможете из них собрать автомобиль и поехать?»

Алексей Баранов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатели Fibonacci поставили целью сделать такую установку, где вмешательства пользователя не только бы не требовалось, но и не приветствовалось. Работой каждой фермы управляют два мобильных приложения. Одно — для пользователей: оно контролирует цикл, температуру, уровень жидкости и удобрений, готовность урожая и передает всю информацию в дата-центр Fibonacci. Другое приложение — только для обслуживания: если вдруг что-то пошло не так, технический специалист с его помощью сможет поменять настройки в системе. Теоретически второе приложение можно приобрести за 44 тыс. руб., но владельцы Fibonacci готовы продавать его только сельскохозяйственным институтам, которые хорошо разбираются в агрономии. Удаленный контроль, кстати, не позволяет пользователям выращивать что-то нелегальное: дата-центр устанавливает режимы специально под каждый вид растений, и выбирать можно только из имеющегося в пользовательском приложении списка. Ни конопли, ни мака в этом списке нет.

Брезгливость как бизнес-фактор

Прежде чем приступить к разработке, Fibonacci изучила мотивы, по которым потенциальные покупатели хотели бы выращивать что-то у себя дома. Результаты удивили: помимо ответов из списка типа «это натуральная продукция», «овощи, выращенные на домашних агрофермах, вкуснее тех, что из магазина», «такие продукты можно получать круглый год», десятки участников указали, что для них важно то, что эти растения никто, кроме них, не трогал руками. Компания решила, что такая брезгливость присуща обеспеченным слоям общества и надо сделать на этом акцент. «В России около миллиона домохозяйств, у которых есть квартира метражом от 80 кв. м и средства на покупку дорогой импортной машины. Это наша целевая аудитория — люди, которые могут дозреть до мысли о качественной пище», — говорит Баранов.

Продажи установок стартовали 20 марта 2017 года. Пока удалось реализовать пять агрегатов. Помимо этого подписано несколько договоров с партнерами и дилерами в Москве, а также дистрибьюторами в регионах. В основном это интернет-магазины и салоны, занимающиеся продажей кухонь и бытовой техники. «Агрофермы, которые предлагает Fibonacci, хорошо укладываются в концепцию нашего магазина — товары, способные сделать жизнь более комфортной, — говорит владелец интернет-магазина «Уютный дом» Сергей Зезин. — Эти установки вряд ли будут покупать в коммерческих целях: вложенные деньги попросту не окупятся. Это продукт для обеспеченных людей, которые хотели бы знать, чем питаются». По мнению бизнесмена, товар вряд ли будет массовым, но своего потребителя найдет.

«Сейчас мы собираемся развивать направление «умных» устройств для дома, и агрофермы Fibonacci пришлись ко двору, — поясняет Алексей Гургенидзе, замдиректора компании «Теледроид», торгующей робототехническими устройствами. — Эти установки можно использовать не только для того, чтобы выращивать для себя клубнику и салаты. Они станут хорошим элементом оформления везде, где пропагандируется идея здорового образа жизни, например в фитнес-центрах и экоресторанах. Мы надеемся, что в месяц на нашем сайте будут покупать четыре-пять устройств».

Фото: Владислав Шатило / РБК

Согласно плану через три месяца компания должна выйти на продажи 100 установок ежемесячно только по Москве, а через год — на 1000 установок в месяц по всей России. За год компания рассчитывает наладить распространение в 12 городах. Цена установок формируется примерно так: треть — себестоимость, треть — дилерская маржа и расходы на логистику, треть — прибыль Fibonacci.

У Fibonacci свое производство — завод на Можайском шоссе в Подмосковье. Большинство деталей для шкафов импортные: композитный корпус — из Финляндии, элементы конструкции — из Канады и Швеции. Баранов признает, что себестоимость можно снизить, если выбирать менее дорогие комплектующие. Зато покупатели получают 30 месяцев гарантийного ремонта и год бесплатного обслуживания: выезжающий раз в месяц сотрудник будет менять рассаду и проверять систему. По истечении этого года выезд специалиста будет обходиться в 1,650 тыс. руб.

Как подсчитали в компании, квартирный урожай встанет владельцу шкафа примерно в 5 тыс. руб. ежемесячных расходов: 4 тыс. руб. — затраты на визиты специалиста, рассаду и биогумус, еще 1 тыс. руб. — электричество. Себестоимость 1 кг клубники из шкафа за 250 тыс. руб., таким образом, составит около 1,5 тыс. руб. В магазине в сезон 1 кг клубники стоит около 250–300 руб., в остальное время — примерно 500 руб.

Алексей Баранов считает, что конкурентов у агроферм Fibonacci нет не только в России, но и за рубежом: «Рынка потребительской гидропоники фактически не существует. Есть энтузиасты-кустари, есть фермы, но нигде нет такого, чтобы системой управляло приложение, связанное с дата-центром». Это не только способ внешнего контроля за работой агроферм, но и потенциальный канал продаж: мобильное приложение вовремя предупреждает пользователя, что пора закупать биогумус или менять рассаду. И то, и другое Fibonacci производит самостоятельно — рассада клубники стоит около 40 руб., салата — менее 20 руб. Со временем продажа «расходников» будет приносить основную выручку, планируют в компании.

Клубничные поля Якутии

Изначально владельцы Fibonacci планировали поставлять агрофермы только для домохозяйств, но затем увидели интерес и со стороны бизнеса, рассказывает Баранов: «Разводить растения ведь можно в любом помещении — в подвалах, на складах. Там даже дешевле обойдется: не нужен корпус шкафа. А поставить центральную систему кондиционирования и наладить верхний свет стоит около 80–100 тыс. руб.». Сопоставимые по размерам промышленные установки из таких же секций обойдутся примерно в четыре раза дешевле, чем шкафы для квартир и домов. При этом всего с 20 секций можно собирать по 1 т ягод шесть раз в год. В этом случае себестоимость 1 кг клубники снижается до 180 руб. «Зачем клубника из Марокко, когда можно у себя в подвале выращивать ягоды?» — убеждает Баранов.

В ближайшие месяцы основатели Fibonacci рассчитывают продать 100–200 секций для промышленного выращивания клубники в несколько городов — Якутск, Магадан, Екатеринбург, Мурманск. Первые договоры на стадии подписания, уверяет предприниматель.

Баранов признает, что скопировать технологию его фирмы несложно: достаточно купить и разобрать установку и оперативно сделать в Китае более дешевый аналог. Вряд ли поможет и патент, который компания сейчас оформляет в России и ЕС. Он рассчитывает на «экосистему»: «К тому моменту, когда на рынке появятся другие производители, у нас уже будет централизованная система обслуживания. Получится как с кофейными капсулами Nespresso: придумавшая их Nestle до сих пор удерживает две трети рынка, хотя у нее десяток конкурентов».

Алексей Баранов (Фото: Владислав Шатило / РБК)