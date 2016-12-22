Дорожка успеха: как 73-летний тренер стал экспортером спортоборудования

Свою акробатическую дорожку Василий Скакун придумал еще в 1970-х годах, а в 2016-м смог превратить ее в востребованный за рубежом товар — продажи Skakun Original превысили $500 тыс.

Василий Скакун (Фото: Андрей Фоменко для РБК)

​«Когда спортсмены по всему миру говорят, что они хотят скакуновские дорожки, у меня появляется стимул работать дальше», — говорит 73-летний Василий Скакун, заслуженный мастер спорта и основатель ставропольской компании Skakun Original, производящей спортивное оборудование.

В далеком 1972 году он придумал акробатическую дорожку с упругой основой. «Я брал старые лыжи, отпиливал у них хвосты и носы и укладывал центральную часть на специальные перекрытия. Для того времени это была инновация», — вспоминает Скакун.

Пару лет спустя Василий Скакун стал чемпионом мира по акробатике, выступая на дорожке собственного изготовления, и решил уйти из большого спорта. Он начал работать тренером и параллельно совершенствовать изобретенную дорожку. Например, пришла идея для повышения упругости конструкции вместо лыж использовать металлические автомобильные рессоры, укладывать их на трубы и накрывать фанерой. Такая конструкция служила дольше и позволяла прыгать выше. Отец одного из спортсменов, которых тренировал Скакун, был директором завода сельхозтехники. У него тренер купил рессоры, собрал из них новый снаряд и в 1985 году привез его в Тбилиси на чемпионат СССР по прыжкам на акробатической дорожке. Тогда, выступая на этом снаряде, Елена Бугаева, одна из подопечных Скакуна, впервые в мире выполнила тройное сальто назад.

Получалось, что работу тренера Скакун всегда совмещал с работой инженера-технолога. «Как-то раз был кубок СССР в Красноярске, куда я должен был привезти свою рессорную дорожку. Мы приехали в аэропорт в Минеральных Водах, заплатили за багаж, начали грузить тяжеленный снаряд, а он не помещается в самолет, — вспоминает тренер. — Мы тут же нашли ножовку и распилили дорожку пополам. Потом, когда прилетели в Красноярск, отыскали сварщика, восстановили снаряд и выступили на нем на соревнованиях».

На изобретенных Скакуном снарядах спортсмены то и дело ставили рекорды, но он даже не думал о запуске массового производства. В Канаде к тому времени уже собрали революционную акробатическую дорожку на основе фибергласса — легкого и упругого пластика, сравнимого по прочности с алюминием. Но у канадского изобретения были свои недостатки: из-за щелей между полотнами фибергласса дорожки приходилось накрывать специальным слоем матов. В России изготовлением дорожек из этого материала в 1995 году занялся Николай Макаров, основатель компании «Акроспорт». После того как он получил сертификат Международной федерации гимнастики (FIG) на производство акробатических дорожек, его оборудование стали использовать на чемпионатах мира.

Фото: Андрей Фоменко для РБК

Прыжок в бизнес

Бизнесменом Скакун стал лишь в конце 1990-х. Тогда к нему обратилась немецкая компания Spieth, которая делает гимнастическое оборудование. Немцы не хотели сотрудничать с «Акроспортом», планируя продавать дорожки под собственным брендом. Представители компании предложили сделать для них современную фиберглассовую дорожку, и он согласился. «Если бы не Spieth, я бы так и остался просто тренером, который когда-то придумал упругую акробатическую дорожку», — признается Скакун.

Для запуска производства акробатического снаряда Скакуну нужны были станки и помощники. В 1998 году рядом со ставропольской спортивной школой он купил несколько гаражей общей площадью 200 кв. м и надстроил второй этаж. «Станки мы нашли в селе у одного человека, который продавал их на металлолом. Приобрели детали и все отремонтировали, некоторые станки вообще придумали сами. Это было производство с миру по нитке», — говорит Скакун. Инвестиции в запуск составили всего около 200 тыс. руб.

Среди своих друзей Скакун нашел восемь человек, готовых вместе с ним взяться за изготовление новой акробатической дорожки. У Ступинского завода стеклопластиков он закупил фибергласс, и на базе своей рессорной дорожки сделал новый снаряд. Немцам он понравился, и в 1998 году они заключили со Скакуном контракт. Купленные снаряды они маркировали логотипом Spieth и продавали в Европе. В период с 1998 по 2013 год на акробатических дорожках Spieth были проведены Олимпийские игры и шесть чемпионатов мира. В России оборудование, которое производил Скакун, особым спросом не пользовалось. Привычнее для тренеров и спортсменов были снаряды компании «Акроспорт».

Бизнес получился небольшим — в среднем в год Скакун с товарищами делал восемь-десять дорожек, каждая из которых приносила €10–12 тыс. Зато появилась возможность для совершенствования инженерных талантов. «Когда придумываешь новое оборудование и тут же проверяешь его в зале, то сразу видишь, что нужно усовершенствовать. Спортсмены постоянно говорят мне, где снаряд нужно сделать пожестче, а где — помягче», — говорит Скакун. Во Владимире он нашел нового производителя фибергласса. Материал был более качественным, и предприниматель решил перейти на него.

Однако заказчики инженерные изыскания тренера не поддержали. «Мы говорили немцам, что новая дорожка лучше прежней, но они к нам не прислушивались. У них был сертификат Международной федерации гимнастики на наше оборудование. Чтобы начать выпускать и продавать снаряды новой конструкции, нужно было заново проводить сертификацию», — объясняет Скакун. Тогда он зарегистрировал собственный товарный знак Skakun Original и в 2014 году получил сертификат на новую модель акробатической дорожки. Для компании Spieth Скакун продолжил делать оборудование в старом формате.

В мировом акробатическом сообществе Василия Скакуна хорошо знают, слухи о том, что он выпустил новую дорожку и получил на нее сертификат, разошлись по организаторам соревнований и гимнастическим школам. Первым поступил запрос от британского производителя гимнастического оборудования Gymnova. «Я познакомился с дорожкой Spieth еще в 2000 году, когда заказал ее для своего спортивного клуба, — говорит Алан Лавелль, тренер и менеджер по продажам Gymnova. — Затем в 2013 году убедил руководителей Gymnova начать импортировать новые дорожки Скакуна, которые по качеству были лучше аналогичных снарядов британских производителей». Как только Скакун получил сертификат Международной федерации гимнастики, он стал экспортировать свое оборудование в Великобританию.

Неожиданный экспорт Согласно исследованию РБК «Рынок оборудования для фитнес-клубов 2017», с 2012 по 2016 год включительно объем экспорта спортивного оборудования из России увеличился в 2,2 раза, до $4 млн. Крупнейшие российские экспортеры — АО «Тайфун», ЗАО «ЗИСО», АО «Ксил», ИП Скакун Василий Александрович, ООО «Ски-Пас», ООО «Форман Продактс СПБ». Основным импортером в 2016 году стала Германия. Значительная часть экспорта в эту страну — горнолыжные тренажеры Skytechsport, поставляемые ООО «Ски-Пас». Практически во все страны — получатели российского экспорта поставляются уличные детские площадки, которые производятся АО «Ксил» и ЗАО «ЗИСО». По динамике роста экспорта за 2015–2016 годы лидером стал ИП Скакун Василий Александрович, который смог нарастить объем поставок акробатических дорожек Skakun Original за рубеж более чем в два раза, с $212,5 тыс. до $498,6 тыс. Компания является основным экспортером спортивного оборудования в Бельгию, Грецию, Данию, Испанию и Великобританию. «Акроспорт», второй российский производитель сертифицированных акробатических дорожек, сейчас изготавливает покрытие для Skakun Original, но на экспорт самих дорожек ставку не делает. Компания производит и экспортирует в основном оборудование для прыжков на батуте и двойном минитрампе, являясь ключевым поставщиком этого инвентаря в Болгарию и Коста-Рику. «Наши и скакуновские дорожки почти не отличаются, есть лишь какие-то маленькие особенности, — объясняет основатель компании «Акроспорт» Николай Макаров. — Но мы сейчас не очень активно идем на рынок с дорожками, у нас больше интереса к производству батутов — это более развитый вид спорта, чем акробатическая дорожка».

Гаражный экспорт

В 2015 году Василий Скакун выиграл тендер и поставил дорожку Skakun Original на чемпионат мира в Китае. После этого валом пошли новые соревнования и новые заказы. «Сейчас дорожки Скакуна используются в большинстве международных соревнований, — подтверждает Алан Лавелль. — Поэтому всем спортсменам, чтобы привыкнуть, нужно готовиться на этом оборудовании». Рынок поставок для профессиональных соревнований совсем невелик, но, как правило, тренеры начинают закупать такие дорожки и для учебного процесса, объясняет Скакун.

В 2016 году с помощью сына, который восемь лет был тренером сборной Великобритании по прыжкам на батуте, предпринимателю удалось наладить сотрудничество с Данией, Бельгией, Испанией, Португалией и США. «Пока я тренировал британскую сборную, успел познакомиться с тренерами сборных команд других стран, — говорит 45-летний Владислав Скакун. — После сертификации и дебюта нашей дорожки в 2015 году все они стали со мной связываться, и мы серьезно занялись экспортными продажами».

В июле 2017 года на оборудовании Skakun Original выступали участники X Всемирных спортивных игр в Польше, осенью 2017 года дорожка будет использоваться на чемпионате мира в Болгарии. «У нас стоит очередь на поставку оборудования. Сейчас вот делаем дорожки для американцев, — рассказывает Василий Скакун. — Однако из-за санкций Трампа были проблемы с переводом средств из США. Но в итоге они нашли какой-то банк и смогли переправить нам деньги».

Выручка от экспорта акробатических дорожек Skakun Original в 2016 году составила 90% от общего оборота ИП Скакуна — получается, в общей сложности компания выручила около $550 тыс. Прибыль Владислав и Василий Скакуны не разглашают, но признают, что денег хватает даже на благотворительность.

Больше всего дорожек сейчас отправляется в Великобританию, США и Германию. В России спрос на оборудование Скакунов низкий. Неспециализированные акробатические школы и спортивные клубы, в которых проводятся занятия по акробатике, закупают в основном надувные дорожки, которые стоят в два-три раза дешевле фиберглассовых. Однако с начала 2017 года российские акробатические школы купили уже четыре дорожки.

На пенсию Василий Скакун не собирается. Он по-прежнему работает тренером, каждое утро проезжает на велотренажере 10 км, стоит на голове 14 минут, потом на лопатках 21 минуту и подтягивается. «Я очень много собой занимаюсь, и физически, и нравственно, поэтому сил хватает», — говорит тренер-предприниматель.