Хвосты и косты: сколько приносит кошачий премиум-отель

Предприниматель Владислав Утушкин открыл в центре Москвы премиум-отель для кошек: стеклянные вольеры, уникальные поилки, видеосвязь из любого номера. Бизнес принес 6 млн руб. выручки в прошлом году

Владислав Утушкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Просторные стеклянные вольеры, IP-камеры, которые позволяют наблюдать за котом в режиме реального времени и даже общаться с ним, персонал, умеющий играть с животным.

Так выглядит гостиница для кошек «Кот Бегемот» в одном из переулков Старого Арбата. Одновременно тут могут находится 15 взрослых кошек и пять котят.

27-летний Владислав Утушкин открыл гостиницу для животных с самыми высокими в столице ценами в 2014 году. Сейчас выручка проекта превышает 6 млн руб. в год, прибыль — более 2 млн руб.

Кошачий папа

«Все началось с того, что мне пришлось лезть за котами в мусорный бак в деловом костюме и дорогих ботинках», — рассказывает Владислав Утушкин. Он работал менеджером отдела развития в одном из крупных банков, когда однажды во время перекура на улице услышал жалобное мяуканье. Оказалось, что оно раздается со дна огромного бака — кто-то выбросил туда новорожденных котят. Владислав вместе с коллегой, которая впоследствии стала его женой, спас и выходил котят: пока у них не открылись глаза, пара посменно бегала кормить их из пипетки. Позже нашлась и мама-кошка. Утушкин забрал всех животных к себе, а когда котята подросли, раздал коллегам и знакомым; кошку же отвез в деревню к бабушке.

«Эта история напомнила мне о детской мечте построить приют для животных. Но когда я просчитал финансовую модель, оказалось, что один я проект не потяну. Пробовал искать меценатов, но готовых вкладываться в приют для кошек не нашлось», — говорит Владислав.

Тогда он вспомнил, что в Лондоне видел отели для домашних животных. Ему самому часто негде было оставить двух своих котов — имевшиеся на рынке варианты размещения животных Утушкина не устраивали, а раз за разом просить друзей кормить их во время поездок было неудобно. Так он решил создать собственный отель для кошек.

«Я проехался по существующим на тот момент гостиницам. Их было не более четырех, все на уровне обычных передержек: деревянные клетки метр на метр, неприятный запах в помещении. Своих кошек я бы туда точно не стал отдавать», — вспоминает предприниматель. По его словам, многие такие заведения до сих пор работают нелегально.

Утушкин отыскал в интернете европейские стандарты содержания животных — площадь «номера» на одного питомца, температура и прочие параметры и начал создавать премиум-сервис, основываясь на них. При этом он сразу решил, что бизнес можно будет масштабировать за счет открытия франчайзинговых точек. А потому со всем вниманием отнесся к названию и концепции.

«Я очень долго искал помещение, потому что хотел сделать бренд с историей», — говорит предприниматель. Он решил назвать сеть «Кот Бегемот» (отсылка к известному персонажу романа Булгакова «Мастер и Маргарита»). Долго искал помещение в булгаковских местах — в районе Патриарших, Чистых прудов, пока не нашел подходящий подвал жилого дома в Плотниковом переулке, прилегающем к Старому Арбату. Здесь когда-то жил близкий друг Булгакова литературовед Павел Попов, и, по одной из версий, именно его дом был описан в романе как место, где находилась мастерская Мастера.

Владислав Утушкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правда, такое местоположение привело к существенному удорожанию проекта. Пришлось долго торговаться с арендодателем и объяснять, что никакого шума и запаха не будет. Сейчас аренда помещения в 100 кв. м обходится в 200 тыс. руб. в месяц. «У нас вообще жестокий договор аренды: индексация более чем на 10% в год. А при въезде в 2014 году мы отдали обеспечительный платеж плюс полную сумму за первый и последний месяцы, — рассказывает предприниматель. — Первое время вообще было тяжело. Отель тонул в канализационных водах, были проблемы с соседями. Приходили сомнительные организации, которые вымогали деньги».

По словам юриста адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павла Ивченкова, организовать гостиницу для кошек в подвале жилого дома можно, но для этого нужно соблюсти набор условий: отдельный вход, договор аренды с ТСЖ или управляющей компанией, письменное согласие всех собственников многоквартирного дома, дополнительная вентиляция и свободный доступ к инженерным коммуникациям.

Деньги для питомцев Заведения, позиционирующие себя именно как гостиницы для животных, стали появляться в России более десяти лет назад. Пионером был предприниматель Максим Кивва, который в конце 2004 года вложил $3 тыс. в проект Cat's Dream Hotel. Отель в подмосковном городе Железнодорожный работает до сих пор. Кошки там живут в вольерах с собственными «балкончиками», куда животное может выйти «погулять». Корпуса, где находятся вольеры, зимой обогреваются, а летом вентилируются, у постояльцев есть вода, еда и игрушки. В пик сезона отель может принять до 80 питомцев. Цена за стандартные номера начинается от 350 руб. в сутки, «люкс» — от 690 руб. Однако, по словам управляющей предприятия Галины Кивва, такой проект приносит прибыль только при условии, что он остается семейным бизнесом, где роли управляющих, нянь (так называют сотрудников, присматривающих за животными) и водителей можно поручить кому-то из членов семьи. Сегодня у Cat's Dream Hotel уже более двух десятков конкурентов в Москве и Подмосковье, все они называются отелями для питомцев. Среди премиальных — «Сэр Кот», «Черный кот», «Кот Бегемот». «Наша гостиница находится на северо-западе Москвы, с удобным выездом на главные магистрали города и по пути в аэропорты. Хозяева могут завести животное, отправляясь в путешествие, отпуск, командировку», — говорит Анастасия Красовская, директор гостиницы «Черный кот», где цена номера в сутки — от 450 до 690 руб. За использование видеокамеры придется доплачивать 100 руб. в день. В проект, который запустился в 2016 году, основатели вложили 1 млн руб. По их словам, инвестиции были отбиты через год. Кроме отелей на этом рынке работают еще многочисленные передержки при ветклиниках, а также «ночлежки для своих», например в салонах для стрижки животных выделяются комнаты, где ставят клетки с питомцами постоянных клиентов. В России, по разным оценкам, насчитывается 25–30 млн домашних кошек и около 20 млн собак. По данным компании «Комкон», в каждой третьей российской семье живет кошка (32%), а в каждой пятой — собака (17,5%). В среднем хозяева тратят на содержание своих питомцев 4542 руб. в месяц: около трети суммы уходит на корм, на уход — 21%, на походы к ветеринару — еще 18%, на передержки — 15%. Фото: Владислав Шатило / РБК

Кот с телохранителем

По данным базы СПАРК, у ООО «УК «Кот Бегемот» два равноправных совладельца — Владислав Утушкин и Виктор Широковских. На старте, в 2014 году, партнеры вложили в проект более 4 млн руб. собственных средств. К тому моменту Утушкин перестал быть наемным работником и занялся оказанием маркетинговых услуг для компаний.

Обустройство отеля в соответствии с премиум-концепцией обошлось дорого. «Посмотрите, у нас каждый «номер» имеет свою стенку, они не смежные, как в других «гостиницах», — проводит экскурсию администратор Руслан. На закупку только толстого стекла ушло более 1,5 млн руб.

Стеклянные «номера», по мнению Утушкина, оптимально подходят для кошек. «Они, с одной стороны, клаустрофобы, с другой — не переносят открытых пространств. Если домашнего кота выпустить в поле, он никуда не побежит, потому что боится. А если в комнате закрыть, будет постоянно к двери подходить. Поэтому стены у нас стеклянные, — поясняет Утушкин. — Животное ощущает себя в безопасности, потому что есть защита в виде стен, но при этом видно, что происходит снаружи, других животных, тем самым достигается минимальное время адаптации».

На покупку 20 видеокамер, способных передавать не только картинку, но и звук на мобильное устройство, потребовалось еще 300 тыс. руб. — для некоторых хозяев важно следить за питомцами из любой точки мира. Еще более 100 тыс. руб. потребовалось на закупку «интеллектуальных» поилок для животных — в них вода не застаивается, а непрерывно протекает через систему угольных фильтров.

Зато удалось сэкономить на продвижении. «В раскрутку мы почти не вкладывали: сделали сайт за 5 тыс. руб., который хорошо проиндексировался в поисковиках, потому что было мало конкурентов. Рассказали знакомым, те — своим друзьям», — утверждает Владислав.

На руку ему сыграло центральное расположение гостиницы. По данным 2ГИС, это единственный отель для кошек в пределах Садового кольца, а многие обеспеченные владельцы животных не хотят везти их далеко.

У «Кота Бегемота» самый высокий ценник в Москве. Сутки пребывания кошки в отеле обойдутся хозяину в 1,5 тыс. руб., тогда как у конкурентов люксовый номер стоит от 890 до 1290 руб., «стандарт» — в районе 600 руб., самые дешевые варианты начинаются от 300 руб. в сутки. «У нас система «все включено»: мы не берем доплаты за то, чтобы лишний раз погладить кота или дать хозяину пообщаться с питомцем по видеосвязи, чтобы кот не забыл лицо хозяина», — объясняет Утушкин. При отеле даже работает «кототакси» — в стоимость «номера» включена доставка животного из дома.

Оставляют питомцев чаще всего на неделю, так что средний чек — в районе 10,5 тыс. руб. Встречаются очень занятые клиенты, которые все время в командировках, такие могут оставлять питомцев и на два месяца. «Однажды человек и вовсе забыл, что него есть кот, тот прожил у нас месяц. А как-то оставили кота, к которому каждый день приезжал охранник — сторожить», — вспоминает курьезы администратор Руслан.

Владислав Утушкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Своего ветеринара в отеле нет, зато налажены отношения с ближайшими ветклиниками на Старом Арбате, а также с двумя фельдшерами, живущими неподалеку. «Однажды к нам привезли кота, который похрамывал. Хозяин сказал, что это он с дивана неудачно упал. А тут у нас высокие полки, когда кот прыгал с одной полки на другую, у него две лапы подогнулись. Оказалось, что раньше ему делали операцию, вставляли спицы, а нас об этом не предупредили. Помогло, что мы быстро среагировали, ветеринар быстро все поправил. В общем, кот на своих лапах пошел к себе домой», — рассказывает администратор Вадим.

Впрочем, оставить в отеле получится не любого питомца: здесь не принимают нестерилизованных животных, которые могут начать метить территорию и мешать другим кошкам.

Котономика

Ежемесячное содержание отеля обходится в 350 тыс. руб. — 200 тыс. на аренду и 100 тыс. на зарплату двух администраторов, которые работают ежедневно с 10:00 до 20:00.

Самая горячая пора — период отпусков, декабрь и с мая по август. Тогда отель обычно заполнен более чем на 90% и ежемесячная выручка превышает 600 тыс. руб. Зато февраль, март и ноябрь обычно приносят убытки. По итогам 2016 года общая выручка составила 6,3 млн руб., прибыль — 2,3 млн руб. Утушкин утверждает, что отбил инвестиции за первый же год.

Развивать бизнес предприниматель собирается за счет франчайзинга. «Мы разрабатываем внутреннюю IТ-систему, когда франчайзи покупает готовый сайт, поток клиентов, а мы отвечаем за закупки, поиск и обучение персонала, маркетинг. Ему остается только инвестировать в строительство самой гостиницы и поддерживать ее в рабочем состоянии», — говорит Утушкин. По предварительным расчетам, на создание такого отеля потребуется 2,5 млн руб., еще 500 тыс. руб. — паушальный взнос. Несмотря на то что софт еще не готов, ​Утушкин уже продал первые три франчайзинговых пакета предпринимателям из Санкт-Петербурга, Рязани и Москвы. Сейчас франчайзи ищут подходящие помещения.

«Пока некогда этим бизнесом вплотную заниматься. Все время уходит на проекты в сфере digital-маркетинга, они приносят в разы больше денег», — утверждает предприниматель. А отель для котов — больше удовольствия.