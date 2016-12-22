Дом для биткоина: как предприниматели создают майнинг-отели

Добывать криптовалюту на дому не лучшая идея. Перегруженные сети, вылетающие пробки и постоянный шум приводят к тому, что майнеров выгоняют из квартир и офисов. Кто предложил им альтернативу и сколько на этом заработал

Данияр Латыпов (Фото: Регина Уразаева для РБК)

Резкий рост курса криптовалют в 2017 году дал толчок развитию домашнего майнинга. Сначала с полок магазинов исчезли видеокарты, материнские платы и блоки питания — комплектующие для майнинговых ферм. Затем бурный рост создал новую проблему — фермы потребляют огромное количество электроэнергии, проводка в многоэтажках не справляется с нагрузкой, в комнатах без вентиляции компьютеры перегреваются и перестают работать. Криптофермеры стали искать альтернативы, и спрос породил предложение — майнинг-отели, охраняемые площади с платой за аренду «койко-места» для фермы.

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Как это работает Майнинг (от англ. mining — добыча) — это генерация криптовалюты с помощью решения математических задач. Майнер сдает в аренду вычислительные мощности своего компьютера, который подключается к блокчейн-сети (децентрализованная база данных, содержащая информацию обо всех проведенных транзакциях) и поддерживает ее работоспособность. Майнинговая ферма (или риг) — это мощный компьютер, собранный из нескольких видеокарт (обычно от четырех до восьми), материнской платы и блока питания. Самые дешевые криптофермы на Avito продаются по цене от 75 тыс. руб. В обычном компьютере чаще всего стоит одна видеокарта, поэтому использовать для майнинга домашние и офисные ПК бессмысленно. Чтобы решить математические задачи, майнеры объединяются в пулы — команды, которые подключаются к блокчейн-сети. Соло-майнинг непопулярен, так как резко сокращает шансы на успех. Когда решение найдено, создается криптовалюта, и всем участникам пула выдается вознаграждение, пропорциональное их производительности. Чтобы получить это вознаграждение, нужно создать крипто-кошелек. Перевести виртуальную валюту в традиционные фиатные деньги можно с помощью криптовалютных обменников (HotExchange, Payforia и др.). Самая доходная, но в то же время и самая дорогая криптовалюта сегодня — это биткоин. Ее добывают с 2009 года: изначально это делал один человек под ником Сатоши Накамото. Тогда $1 был равен 1300 биткоинов, 9 октября 2017 года один биткоин стоил уже $4,66 тыс. Сатоши изначально заложил ограничение, что можно создать только 21 млн биткоинов, и по мере роста популярности этой валюты для ее добычи требуется все больше вычислительных мощностей. ​Сегодня майнить биткоин на обычных фермах невыгодно, его добывают на так называемых ASIC — готовом оборудовании, созданном специально для майнинга. Его стоимость стартует от 170 тыс. руб. Обычно домашние майнинговые фермы участвуют в создании альткоинов — всех остальных, кроме биткоина, криптовалют (самые популярные — Ethereum и ZCash). «Я думал, что достаточно немного попотеть над сборкой, нажать кнопку «бабло», и деньги потекут рекой, но не тут-то было. Фермам нужен постоянный контроль, а доход напрямую зависит от курса криптовалют. На данный момент я вложил в майнинг 1,4 млн руб., которые, учитывая среднемесячный курс, должны окупиться примерно через два года после старта. В месяц мои десять ферм приносят 110–120 тыс. руб. выручки», — рассказал РБК майнер, пожелавший сохранить инкогнито.

Татарский майнинг

Казанец Данияр Латыпов начал заниматься майнингом, когда это еще не было мейнстримом: свою первую ферму он собрал в 2011 году. Разобраться помогло радиотехническое образование и увлечение компьютерами, но тогда криптовалюта была дешевой и не приносила ощутимого дохода — Латыпов зарабатывал всего около 6 тыс. руб. в месяц, половина из которых уходила на оплату электричества.

В 2012 году Латыпов вместе с Игорем Станкевичем открыл телеком-компанию «Энергозачет», которая обеспечивает экстренную связь с управляющей компанией в лифтах многоэтажных домов. Бизнес стабильно рос, а фермы майнили «на карманные расходы». Все изменилось зимой 2016–2017 года, когда котировки криптовалют поползли вверх. «За пять лет я успел разобраться в этом рынке и понял, что скоро будет взрыв», — вспоминает предприниматель. Вместе со Станкевичем и еще двумя друзьями он взял несколько кредитов на 7 млн руб. и закупил комплектующие для 48 ферм.

Компьютеры «раскидали, где могли» — дома, в гаражах, на дачах. К марту биткоин стоил уже $1,2 тыс., к июню подорожал до $2,4 тыс. За полгода предпринимателям удалось погасить все кредиты. Стало ясно, что сфера прибыльная, но ставить новые фермы было негде, и Латыпов решил пойти другим путем. «Все майнеры рано или поздно упираются в проблему ограниченной мощности: хочется докупить еще ферм и зарабатывать больше, но домашняя электросеть не выдерживает перегрузок, — объясняет он. — Мы решили создать инфраструктуру для тех, кто уже перерос квартирный вариант, но еще не готов арендовать промышленное помещение самостоятельно».

Латыпов нашел подходящую площадку — 100 кв. м на цокольном этаже здания в Казани, закупил промышленные кондиционеры, стеллажи для хранения ферм и провел интернет. Покупка помещения обошлась в 1,5 млн руб., на ремонт и оборудование ушло 800 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно.

Фото: Регина Уразаева для РБК

Майнинг-отель открылся в начале августа и быстро заполнился знакомыми Латыпова, которые тоже добывали криптовалюту. Сейчас в помещении работает 20 ферм, с каждой предприниматель берет 2,5 тыс. руб. в месяц плюс оплату электричества. Проект приносит ему около 50 тыс. руб. чистой прибыли в месяц.

За два месяца работы Латыпов успел понять, что помещение для этих целей подходит не вполне: мощности электросети хватило только на то, чтобы загрузить фермами 12 кв. м из 100. Чтобы остальная площадь не простаивала, Латыпов сделал там рабочие места для диспетчеров своего основного телекоммуникационного бизнеса.

К ноябрю он планирует открыть второй майнинг-отель площадью 250 кв. м и расположить там 1 тыс. ферм. В запуск уже вложено около 18 млн руб. собственных и кредитных средств. Основные расходы (15,5 млн руб.) пришлись на закупку и установку газового электрогенератора, который снизит стоимость электроэнергии с 6 руб. (тариф для юрлиц в Казани) до 3 руб. за 1 кВт. Это дорогое, но оправданное решение, считает Латыпов: теперь казанских майнеров будет привлекать не только охраняемая площадка, но и возможность сэкономить на оплате электричества. Новое помещение, по расчетам Латыпова, будет приносить при заполняемости 80% до 2 млн руб. прибыли в месяц. Из статей расходов — только зарплата трех инженеров-администраторов (по 30 тыс. руб.). За потребляемое электричество платят клиенты, затраты на интернет общие с основным бизнесом, помещение в собственности у одного из партнеров Латыпова. Вложения должны окупиться за полтора года с учетом выплат по кредитам, надеется предприниматель.

Латыпов продолжает майнить сам: сейчас криптовалюту добывают уже 59 его ферм и 4 ASIC. Это приносит около 600–900 тыс. руб. прибыли в месяц, но модель с отелем более надежная, считает предприниматель: «Во времена золотой лихорадки больше всего зарабатывали не старатели, а те, кто строил вокруг них инфраструктуру». После открытия второго отеля в Казани он планирует разработать франшизу и выходить в другие регионы — обучать предпринимателей зарабатывать на бизнесе майнинг-отелей. Первая на очереди Абхазия, где 1 кВт электричества стоит всего 40 коп.

Майнинг по-крупному Майнинг в России не легализован, но и не запрещен. «Никакого регулирования рынка криптовалют пока не существует. Единственный документ, который затрагивает эту отрасль, — это письмо ФНС от 3 октября 2016 года, в котором операции с критповалютами приравниваются к валютным», — говорит Максимилиан Гришин, юрист московского офиса международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры». По словам Ольги Сорокиной, управляющего партнера О2 Consulting, риски у отелей возникают, если владелец помещения начнет рассчитываться с арендаторами в криптовалюте. Если же расчеты идут в рублях, то придраться не к чему — по сути, деятельность майнеров-отельеров мало чем отличается от бизнеса хостинг-провайдеров. Небольшие майнинговые отели площадью до 300 кв. м не выдержат конкуренции с крупными компаниями, которые уже начинают заполнять рынок, считает основатель хедж-фонда Bitcoin Fund Анатолий Князев. Одним из первопроходцев в этой области стал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, чья компания Radius Group планирует разместить оборудование для добычи криптовалют на территории бывшего завода «Москвич». Вывести майнинг на уровень госкорпораций планирует Игорь Шувалов, назначенный Владимиром Путиным ответственным за развитие криптовалютных технологий. «Мы говорили о будущем этого сектора в России, учитывая, что он так быстро развивается в мире. В том числе речь шла о генераторах электрической энергии, около которых можно было бы ставить такие [майнинговые] центры. Но конкретных проектов еще нет», — рассказывал РБК Шувалов. Альтернатива майнинг-отелям есть уже сейчас — это облачный майнинг, коллективное использование вычислительных мощностей. Компании, осуществляющие такие услуги, закупают оборудование и предлагают клиентам в аренду часть этих мощностей. Взамен те получают доход за вычетом расходов на интернет, электроэнергию и комиссию организатора. Впрочем, многие участники рынка не понимают экономику таких проектов. «Подумайте сами — зачем сдавать в аренду «машинку для печатания денег», которая самим владельцам облака может приносить высокий доход?» — спрашивает Алексей Иванов из «СберБит». По мнению владельца майнинг-отеля Адама Гучигова, такая схема дает меньший доход, чем самостоятельный майнинг, и не позволяет контролировать, честно ли владельцы делятся прибылями с арендаторами.

Дорогая столица

О майнинге как источнике дохода москвич Алексей Иванов задумался в апреле 2017 года, когда выбирал с другом комплектующие для компьютера. «Я с удивлением отметил, что с полок магазинов исчезли видеокарты, — вспоминает Алексей. — Мы поняли, что люди скупают железо, чтобы майнить. Возник логичный вопрос: можно ли на этом заработать?» Иванов, айтишник по образованию, в прошлом сотрудник Российской венчурной компании и совладелец фирм по обслуживанию офисной техники, решил разобраться в технологии.

Алексей Иванов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Вместе с партнерами он собрал несколько ферм, которые установил в офисе своей компании. Выяснилось, что это куда удобнее, чем домашние варианты. «Держать ферму дома рискованно: вы просто не сможете включить стиральную машину или чайник, выбьет пробки. Люди изощрялись, как могли: пытались усилить проводку и снимали отдельные квартиры, чтобы поставить туда фермы», — рассказывает Иванов. Он решил заняться размещением майнинговых ферм профессионально.

Первым делом оценил спрос: создал сайт, на котором разместил объявление об услугах майнинг-отеля (Иванов утверждает, что это словосочетание придумал первым). За несколько дней поступило около десяти звонков, и он решил действовать. В качестве тестовой площадки вместе с пятью партнерами (друзьями и коллегами) арендовал соседний с собственным офис площадью 40 кв. м, подвел отдельную линию электропитания, установил вентиляцию, закупил железные стойки, датчики температуры и влажности. Все это обошлось в 300 тыс. руб.

Помещение заполнилось за неделю, и Иванов арендовал еще 200 кв. м офисных помещений в том же бизнес-центре (по ставке 1–1,2 тыс. руб. за 1 кв. м). Сейчас майнинг-отель «СберБит» занимает 300 кв. м. Иванов предлагает клиентам пакет «все включено» — охраняемую площадку, оплату интернета, электроэнергии и работы администратора. Размещение каждого устройства для майнинга обойдется клиенту в 5 тыс. руб. при потреблении до 1 кВт энергии, в 6 тыс. руб. при расходе 1–1,5 кВт, и в 8 тыс. руб. при расходе 1,5–2 кВт в час. Еще 2,5 тыс. руб. придется заплатить за установку фермы.

За первый месяц Иванову удалось привлечь около 20 клиентов (в основном через объявление на «Авито» и контекстную рекламу в Google). Сейчас в отеле работает 300 майнинговых ферм. За четыре месяца выручка компании от этой деятельности составила 2 млн руб., чистая прибыль — 200 тыс. руб. Это невысокие показатели, признает Иванов, в офисных помещениях нет достаточных электрических мощностей и дорогая аренда, нужны производственные помещения с большими подведенными мощностями.

Из гаража в цех

Адам Гучигов впервые услышал о криптовалюте в 2013 году, когда к нему, биржевому маклеру инвестиционной компании, пришел потенциальный клиент. «Человек вложился в покупку биткоина и спрашивал, что ему с этим добром делать, — вспоминает Гучигов. — Тогда биткоин стоил $20, мы с ним не работали и посоветовали клиенту обменять на доллары». Криптовалютой Гучигов заинтересовался только в 2017 году, когда о ней заговорили на федеральных телеканалах. Вместе с коллегой Даниилом Мунаевым он закупил 12 видеокарт (на это ушло 480 тыс. руб.) и нашел специалиста, который за 20 тыс. руб. помог собрать две фермы.

Тест оказался неудачным: фермы, которые работали в гараже Мунаева, перегревались и постоянно выключались. Предприниматели продали их за 540 тыс. руб., а на вырученные деньги заказали в Китае другие, с дополнительной системой охлаждения. Новая система работала без перебоев и приносила около 1,5 тыс. руб. прибыли в день.

К июню количество майнеров и сложность вычислений выросли, а окупаемость ферм упала с четырех до 10–12 месяцев. «Мы понимали, что майнинг сложно масштабировать, и искали более надежную бизнес-модель», — вспоминает предприниматель. Идею подал специалист по сборке ферм, который помогал Гучигову на старте. «Заказы приходили ему почти ежедневно, счет шел на миллионы ферм в одной только Москве. Где же все они хранятся?» — недоумевал Гучигов. Оказалось, что большинство клиентов сборщика держат фермы на балконах.

Фото: Регина Уразаева для РБК

Гучигов сделал ставку на новичков, которые закупали по две-три фермы и размещали их у себя дома. «Фермы сильно шумят и вырабатывают очень много тепла — если жить с ними в одном помещении, можно сойти с ума», — говорит Адам. Он решил создать коммерческую площадку для майнинга с круглосуточной охраной и мониторингом. В отличие от Иванова не стал связываться с дорогой московской недвижимостью, а арендовал часть производственного цеха в Подольске (70 кв. м за 28 тыс. руб. в месяц), провел интернет, установил вентиляцию, закупил металлические стойки для хранения ферм, три робота-пылесоса для уборки и нанял одного администратора. Цех располагается на закрытой площадке с пропускным режимом — так удалось сэкономить на охране. На старт ушло около 130 тыс. руб. Первых клиентов Гучигов нашел еще до открытия — помогли связи знакомого настройщика ферм, который предлагал размещение в майнинг-отеле своим клиентам.

За свои услуги отельер берет 3 тыс. руб. с каждой фермы. Электроэнергия оплачивается отдельно в зависимости от мощности компьютеров: в среднем в месяц выходит дополнительно 2–3 тыс. руб. Сейчас в подольском майнинг-отеле расположено 72 компьютера, и это не предел — на каждом из 70 кв. м помещения можно установить четыре фермы, говорит Гучигов. Место скоро пригодится, уверен он: «Дождь, снег, ураганный ветер — все эти прелести московской осени нам на руку. Как только погода испортится, все те, кто еще держит фермы на балконах, побегут к нам».

Взгляд со стороны: «Рано или поздно рынок захватят крупные игроки» Алексей Носков, руководитель проекта «Майнинг» дата-центра Xelent: «Рынок переживает постепенный переход от квартирного майнинга к более цивилизованной схеме: майнеры-одиночки переносят оборудование в отели в поисках более безопасных условий. Но этот период не будет длится вечно: рано или поздно рынок захватят крупные игроки, которые построят профессиональные дата-центры под вывесками майнинг-отелей. Полагаю, что небольшие частные отели будут актуальны не более двух-трех лет». «Решение для тех, кого выгнали из квартиры» Павел Сухачев, сооснователь SAVL (кошелек по хранению и обмену криптовалют): «Майнинг-отели — это крайне сомнительное и временное решение для незаметных игроков рынка, каких-то частных майнеров из разряда тех, кого семья выгнала из дома за шум, жару и огромную сумму по оплате электроэнергии. Будущее за мощными дата-центрами с дешевым электричеством, которые работают на прямых контрактах с ТЭЦ, в которых выкупается остаточное электричество». «Майнинг-отели можно сравнить с продажей лопат во время золотой лихорадки» Александр Бородич, основатель блокчейна Universa: «Размещение в майнинг-отелях лучше всего подходит новичкам, которые не хотят терпеть головную боль из-за постоянных проблем с фермами: искать возможность обхода счетчиков за электричество, терпеть шум, регулировать температуру и влажность. Те, кто уже зимовал с фермами, успели найти решение перечисленных проблем и без отельеров. Но рынок пополняется новыми людьми, и на данном этапе это легко считаемый и окупаемый бизнес: его можно сравнить с продажей лопат во времена золотой лихорадки».

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