Выходное пособие: кто действительно выигрывает от трехдневного уик-энда

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Двухдневный уик-энд все большему количеству людей кажется слишком скоротечным. Социологи, медики и работодатели предлагают добавить к еженедельным выходным еще день. Против, как ни странно, часто бывают сами работники

Год назад предприниматель Райан Хауард основал компанию iBeat, которая продает и обслуживает кардиобраслеты. И сразу объявил, что половина рабочих недель в его компании будут четырехдневными. «Это дает мне возможность нанимать людей определенного калибра, потому что такого бонуса больше нигде нет, — говорил он BuzzFeed. — То есть я могу нанимать так, как не могут Google или Facebook».

Идея сработала. На приманку клюнул, в частности, Брайан Боарини, ставший директором по разработкам и производству. Раньше он работал в Google и пользовался всеми бесплатными благами, которые полагаются сотрудникам компании — столовой, прачечной, тренажерным залом и пр. Но в 33 года Боарини, у которого растет годовалый сын, стало важнее проводить больше времени с семьей, чем пропадать дни и ночи в офисе.

Главный исполнительный директор компании Google Ларри Пейдж тоже полагает, что на работе нужно проводить меньше времени. «Идея, будто всем надо работать лихорадочно, чтобы обеспечить свои нужды, просто неверна, — говорил он в феврале этого года. — Людям нужно чувствовать себя занятыми и продуктивными, но для этого не надо работать так много».

Впрочем, на трехдневный уик-энд в Google пока не решились. Вместо этого компания много лет практиковала «политику 20%», когда разработчики могли один день в неделю заниматься проектами по своему усмотрению, без согласования с начальством. Именно эта политика привела к появлению таких знаменитых продуктов, как Gmail, AdSense и Google Talk. Тем не менее через четыре года эксперименту был положен конец. Компания потребовала, чтобы разработчики согласовывали идеи, над которыми хотели потрудиться самостоятельно, с менеджерами, а те стали рубить «левые» проекты, поскольку боялись, что их отделы потеряют в производительности. Так что теперь все творческие помыслы работников Google снова четко вписаны в пятидневное расписание. Неудивительно, что Брайан Боарини выбрал стартап с более мягким рабочим графиком.

Как эволюционировала рабочая неделя Пятидневная рабочая неделя — сейчас стандарт во всем мире (в мусульманских странах выходные часто смещаются на пятницу-субботу) — появилась в прошлом веке. Шестидневная рабочая неделя превратилась в пятидневную под влиянием индустриализации. Первой в 1908 году ввела второй выходной хлопковая фабрика в Новой Англии — чтобы работники-иудеи могли соблюдать субботу, место которой в христианском календаре заняло воскресенье. В 1926 году первым крупным работодателем, учредившим двухдневный уик-энд на всех своих заводах, стал Генри Форд. К тому времени профсоюзы уже больше полувека добивались восьмичасового рабочего дня, тогда как с распространением электричества смены стали зашкаливать за 14 часов. Забастовки и демонстрации, которые вели к финансовым потерям, постепенно привели владельцев предприятий к осознанию, что выгоднее пойти на уступки. Форд также выяснил, что рабочие за два свободных дня успевают гораздо лучше восстановить свои силы и в результате их производительность увеличивается: после двухдневного отдыха они работали более напряженно. «Нам давно пора избавиться от представления, будто отдых для работников — это либо потерянное время, либо классовая привилегия», — говорил изобретатель конвейера. Вскоре после этого пятидневка стала повсеместной практикой в США, а затем и в мире. В России большевистское правительство одним из первых декретов в 1917 году ввело восьмичасовой рабочий день, но выходной оставило один. В начале 1930-х ввели шестидневку — «плавающий» выходной после каждых пяти рабочих дней. Двухдневный уик-энд появился в СССР только в 1960 году. Сейчас россияне входят в топ-10 трудоголиков, по последним данным ОЭСР, они трудятся 1978 часов в год — больше, чем в США (1790), Франции (1482) и Германии (1371), но меньше, чем в Мексике (2246) или Южной Корее (2113).

«Чем меньше времени на работу, тем меньше ты его тратишь впустую»

Компании решаются перейти на четырехдневку не только для того, чтобы привлечь сотрудников, которым нравится такой график. Главная их задача — увеличить производительность труда. То, что она растет, если нагрузка снижается, подтверждают многие исследования и эксперименты. По словам социального работника Сары Херстич, «у взрослого продолжительность концентрации внимания длится между 15 и 45 минутами», и чтобы снова «включиться», нужны перерывы и в течение рабочего дня, и в течение недели. Трехдневный выходной позволяет людям переключиться на что-то новое и эффективнее восстановить силы.

Подтверждают это и практики. Джейсон Фрайд, основатель и гендиректор софтверной компании 37signals (теперь она называется Basecamp), описал в The New York Times, как ввел четырехдневную неделю: «Работа выполняется лучше за четыре дня, чем за пять. <…> Чем меньше времени на работу, тем меньше ты его тратишь впустую. Когда у тебя сжатая неделя, концентрируешься на том, что действительно важно».

Basecamp — компания небольшая, всего 50 человек. Но третий выходной пришелся по душе и таким гигантам, как Amazon. В прошлом году компания затеяла похожий эксперимент, правда, пока только для тех, кто работает не на полную ставку — по 30 часов в неделю. Им, соответственно, и платят на четверть меньше, но при этом предоставляют в том же объеме, что и остальным, льготы вроде оплачиваемого ежегодного отпуска, отпуска по рождению ребенка или страховки.

Работодатели извлекают из короткой рабочей недели выгоды и другого рода. В частности, экономят на электричестве и уборке помещений. Например, в штате Юта в 2008 году губернатор прибавил к уик-энду пятницу для всех госслужащих штата. За три года это дало экономию в $1,8 млн, подсчитали чиновники. К тому же сотрудники стали на 9% реже обращаться за отгулами по медицинским или семейным причинам. Но потом законодатели штата все-таки отменили эту норму — избиратели оказались ею недовольны.

Спринтеры и стайеры в бизнесе

Третий выходной предлагают не только в стартапах или IT-компаниях. Эта норма действует, например, в консалтинговых гигантах Deloitte, KPMG или Ryan. В последней нововведение привело к тому, что текучка кадров снизилась с 30 до 11% в год — людям нравится проводить меньше времени в дороге на работу и обратно, а выручка и прибыль почти удвоились, уверяют представители Ryan.

Но есть важный нюанс — в этих компаниях сократилось количество рабочих дней, но не рабочих часов: стандартный восьмичасовой день превратился в десятичасовой. Между тем представление, что чем больше поработаешь, тем больше сделаешь, — не доказанный наукой факт.

При длинном рабочем дне в первую очередь снижается производительность труда. Люди в среднем способны осмысленно работать примерно пять часов в день, остальное время они, по сути, просиживают штаны — проверяют почту, ходят на совещания и т.п. И это если речь о белых воротничках, от которых ожидают постоянных умственных усилий и творческого подхода. В случае физического труда вред может быть еще больше — потеря концентрации ведет к браку, а иногда и к заболеваниям и травмам, которые означают для работодателя прямые убытки. Так что за длинные выходные иногда приходится платить дорогую цену.

Выход — дробить рабочий день на несколько отрезков, устраивая в промежутках полноценный отдых, а не только быстрый офисный перекус. Некоторые эксперты предлагают сотрудникам устраивать после обеда настоящую сиесту. Это удлиняет рабочий день, но зато сотрудники лучше себя чувствуют и, соответственно, работают.

Баланс работы и жизни

Еще в конце 1920-х, когда в мире только укоренялась идея 40-часовой рабочей недели, экономист Джон Мейнард Кейнс прогнозировал, что 100 лет спустя люди будут работать по 15 часов в неделю, а их благосостояние вырастет в разы. Таков, по его мнению, должен быть эффект передовых технологий. Но пока их воздействие на рынок труда не столь сильно.

Например, стандартную нагрузку 40 часов в США несут только 42% всех работников. Еще 11% работают от 41 до 49 часов, а 39% трудятся (или делают вид, что трудятся) больше 50 часов в неделю. И даже во Франции, где социалисты и профсоюзы добились ограничения рабочей недели 35 часами еще в 2000 году, ситуация может измениться. Новый президент Эммануэль Макрон — сторонник реформы Трудового кодекса.

Трудоголизм особенно популярен у молодых людей — тех, кого называют поколением Y, то есть родившихся после 1980 года. Им идея дополнительного выходного, как правило, не близка. В прошлом году Manpower Group обследовала 19 тыс. представителей этой части населения в 25 странах и выяснила, что три четверти из них работают больше 40 часов в неделю. Рекордсмены (56 часов) трудятся в Индии, за ними следуют китайцы (48 часов). Но и их сверстники в более благополучных странах не так уж сильно отстают: в Швейцарии обычное дело 47 часов, в США — 45. Неудивительно, что многие представители этого поколения признаются социологам, что «собираются работать до самой смерти». Среди японской молодежи таких больше трети, в США — каждый восьмой.

С одной стороны, как видно из примеров Amazon и более мелких компаний, четырехдневная неделя уже достижима. С другой — мало кто из сотрудников готов за длинные выходные платить, а точнее, терять в доходах. Судя по опросу среди американских трудящихся, который три года назад проводили The Huffington Post и YouGov, большинство из них не готовы пожертвовать частью своего заработка ради дополнительного выходного. Только 16% (на 2% меньше, чем годом ранее) ответили, что согласились бы на сокращение своих заработков на 20%, если бы настолько же уменьшилась и нагрузка. Причем среди работников с полной занятостью таких оказалось меньше, чем среди людей с неполным графиком: 13 против 25%.

В США уже почти половина компаний предлагает сотрудникам четырехдневный график (правда, среди крупных компаний этот процент ниже — меньше 10%). Однако люди тратят освободившиеся дни не на отдых, а на подработки, то есть у них зачастую нет и второго выходного, не то что третьего.

Более того, вопреки прогнозу Кейнса, новые технологии привели вообще к размытию понятия «выходной». «Распространение электронных устройств означает, что мы всегда на работе, всегда доступны», — говорит автор книги «Эффект уик-энда» Катрина Онстад из Канады. Но есть и другие факторы, лишающие людей вроде бы привычного и относительно здорового режима, считает она: «У нас теперь экономика подработок. В Торонто больше чем у половины людей «ненадежная» работа — сдельная, временная, по неполному графику». В итоге люди вынуждены добирать то, что зарабатывали бы на полной ставке, иногда и вовсе отказываясь от второго, а то единственного выходного в неделю.

Как показывает опыт Райана Хауарда из iBeat, трехдневный выходной — неплохой бизнес-инструмент, который способен при​влечь в компанию молодых родителей и вообще семейных людей, но работает эффективно он далеко не всегда — для людей, у которых на первом месте карьерный рост и высокие доходы, он может стать негативным ​фактором.