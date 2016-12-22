Дичь в городе: как устроено антикафе с совами

Марк Лобынцев подсмотрел идею совиного антикафе в Японии. Заведение пережило потоп, а Марк — разрыв с бизнес-партнером. Но сейчас необычный бизнес приносит ему 300 тыс. руб. прибыли в месяц

Марк Лобынцев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В «Совином доме» корреспондента РБК встречает Александр Македонский — это одна из пяти сов, которые живут в заведении. Александра можно гладить, фотографировать и даже кормить мышами.

Бизнес-модель «Совиного дома» не отличается от обычного антикафе: напитки и печенье можно брать бесплатно, а платить только за время, проведенное с совами, — от 4 до 8 руб. за минуту. Антикафе с кошками, которые тоже пришли из Японии, уже пользуются в России популярностью, а работать с совами до Лобынцева никто не решался.

Приручить сову

«Совиный дом» стал первым серьезным бизнесом 22-летнего Марка Лобынцева, выпускника Финансового университета при правительстве РФ. До этого он пытался организовывать студенческие вечеринки, но дело не пошло. Отец-предприниматель сокрушался: говорил, что всему свое время и в 20 лет нужно делать ставку на учебу, а не на бизнес. «Мне кажется, он не верил в меня», — вспоминает Лобынцев.

Идея открыть заведение с совами появилась осенью 2015 года. Она показалась начинающему предпринимателю блестящей потому, что в России подобного никто не делал. «Ни один человек не устоит перед совами», — убежден Лобынцев. Вместе с другом студентом Александром Щавелевым, который согласился стать партнером проекта, он несколько месяцев штудировал литературу, общался с экспертами-орнитологами, просчитывал финансовые модели.

«Самым сложным было собрать сов», — вспоминает Марк. В интернете сотни предложений о продаже сов, но друзья остановились на услугах проверенных компаний — госпиталя птиц «Зеленый попугай» и питомника редких видов птиц «Витасфера». Одна сова стоила от 10 тыс. руб. По российскому законодательству заведению с животными необходимо оформить паспорт на каждого питомца, который подтверждает, что птица была обследована и привита. Экспертиза ветеринара обходится не меньше чем в 3 тыс. руб. за каждую сову.

В столице подходящего помещения для содержания сов не нашли, поэтому на первое время оборудовали сарай в Подмосковье: провели электричество, установили морозильник для мышей, которых едят совы, и обогреватели.

Партнеры сразу же допустили серьезную ошибку: они выбрали красивых взрослых птиц, которые были дикими и не шли на контакт с людьми. Вскоре стало понятно, что для антикафе они не подходят, и пришлось их продать. Орнитологи подсказали, что есть разновидности сов, которых можно приручить. Они родились в неволе и привыкли к людям. Однако, чтобы они приняли новых хозяев, нужно с ними каждый день общаться: кормить пять-шесть раз в день и гладить после каждого приема пищи. Так что все свободное время партнеры посвящали новому увлечению: дорога в один конец от университета до сарая с совами занимала полтора часа. Кататься пришлось около полугода — столько времени занял период адаптации сов и поиск нового помещения.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Потоп и раздел имущества

Для «Совиного дома» искали просторное, теплое и недорогое помещение в Москве. Лобынцев решил, что нужны два этажа, чтобы отделить зону приема пищи от места пребывания сов. Задача оказалась непростой: многих арендаторов смущали пернатые новоселы, поэтому предпринимателям отказывали.

После полугода поисков друзья обосновались в отдельно стоящем одноэтажном доме с подвалом на Рижской за 150 тыс. руб. в месяц. Ремонт поначалу делали своими руками, строительные материалы тоже выбирали на свой вкус. Но вскоре предприниматели поняли, что без помощи профессиональных строителей не обойтись.

На запуск проекта партнеры планировали потратить 700 тыс. руб., однако расчеты не оправдались — потребовалось на полмиллиона больше. «Дело новое, негде было подсмотреть», — объясняет Лобынцев. Основные статьи расходов — покупка и содержание птиц, аренда помещения и ремонт — партнеры поделили пополам. Когда личные сбережения растаяли, пришлось занимать у друзей и родственников. После долгих споров отец Марка сдался и одолжил сыну немного денег на запуск бизнеса. Лобынцев-старший управляет ООО «Фирма РАСКО», которая занимается продажей кожгалантереи. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания существует с 2001 года, выручка за 2016 год составила 1,44 млн руб.

Открыли антикафе в сентябре 2016 года. У друзей не было денег на администратора, поэтому за стойкой работали сами по очереди. График работы подстроили под учебу и встречали посетителей с 14:00. Позже оказалось, что без утренних часов предприниматели лишались значительного потока клиентов.

Новое дело затягивало, партнеры пропускали пары в университете и множили долги по учебе. Несмотря на все усилия, первые четыре месяца «Совиный дом» едва сводил концы с концами: расходы достигали 200 тыс. руб. в месяц, выручка была чуть меньше — заведение уходило в минус на 10–15 тыс. руб. Выйти в ноль удалось только в декабре, но тут предпринимателей поджидало новое испытание.

В январе 2017 года в подвале соседнего дома прорвало магистральную трубу. В результате подвал антикафе затопило горячей водой — продолжать работу в таких условиях стало невозможно. Чудом успели вынести сов. На время устранения последствий катастрофы их передали на передержку заводчикам. Вода простояла в помещении больше недели, мебель пришлось выбросить на свалку.

В довершение всех бед партнер Лобынцева запаниковал и отказался от участия в проекте. «Под расписку он передал мне свою долю в бизнесе. Я, в свою очередь, закрыл долги его ИП. Каждую вещь мы оценили, даже стул. С того дня я его не видел», — рассказывает Лобынцев. По словам предпринимателя, он возместил партнеру часть расходов, остальное тот забрал имуществом, в том числе взял двух птиц из семи.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Борьба за природу

Очередной ремонт обошелся в 150 тыс. руб., которые Марк взял в долг. Еще около 20 тыс. руб. собрали волонтеры, которые отозвались на клич Лобынцева в социальных сетях. «Я рискнул, несмотря на долги и на то, что партнер ушел. Решил остаться, и все получилось», — вспоминает Лобынцев.

После потопа случилась новая напасть — группа энтузиастов-зоозащитников развернула кампанию против антикафе. Лобынцев вспоминает, что люди, которых он в глаза не видел в своем заведении, создали тематические сообщества в социальных сетях, стали писать письма во всевозможные инстанции — они считали, что совам будет лучше в лесу. Нападки прекратились только после нескольких проверок и официального ответа Роспотребнадзора, что заведение не нарушает ветеринарного законодательства (копия есть у РБК).

«Очень много сов подбирают, когда они оказываются в черте города. Таких совят много в реабилитационных центрах и у энтузиастов, которые дают им приют. Отпускать их на свободу уже нельзя, они не выживут», — говорит Светлана Ильинская, президент Центра правовой зоозащиты. По ее мнению, совиное антикафе помогает животным выживать.

Сейчас в антикафе живут пять сов: Буля, Форест, Морти, Александр Македонский и Мира. Клеток и вольеров нет — совы могут свободно перемещаться по кафе. В хорошую погоду птицы даже летают на улице, но всегда возвращаются за едой. Раз в месяц сов осматривают ветеринары, а раз в три месяца птицы сдают анализы.

На входе посетители обязательно снимают верхнюю одежду и обрабатывают руки антисептиком. Гладить сов можно только тыльной стороной руки, чтобы жир с ладоней не попадал на перья. По наблюдениям корреспондента РБК, совы охотно идут на контакт: разрешают себя трогать и фотографировать, играют с гостями. Раз в час посетители могут покормить птиц замороженными мышами и цыплятами.

«Совиный дом» во многом напоминает антикафе с котами: ручные животные, настольные игры, напитки и печенье, сувениры. Но есть одно важное отличие: понравившегося котика посетители могут забрать домой, а сов — нет. Более того, сотрудники заведения отговаривают от этой затеи, потому что хищных птиц непросто содержать в домашних условиях.

«Совиный дом» в цифрах 40 человек в день в среднем приходят в «Совиный дом» 70 минут в среднем проводит посетитель в антикафе 7,5 часа составляет рекордное время пребывания посетителей в «Совином доме» 5 сов живут сейчас в антикафе 3–10 мышей в день съедает каждая сова

Фанаты «Гарри Поттера»

Лобынцев учел прошлые ошибки, поэтому вторая попытка оказалась удачнее. Несмотря на то что параллельно предприниматель писал диплом и готовился к выпускным экзаменам, с первого месяца проект начал приносить прибыль.

Дело в том, что Марк нанял первых сотрудников, двух администраторов и орнитолога, и теперь антикафе открывается в 11:00, появился поток дневных посетителей. Монетизация устроена так: во время первого визита гость «Совиного дома» покупает карту лояльности. На нее можно начислять «совлы» — условную бонусную валюту, которую можно обменять на одну минуту в антикафе или 1 руб. при оплате дополнительных услуг. Карту владелец может передавать друзьям — по словам Лобынцева, такой подход помогает привлекать новых посетителей.

Антикафе притягивает разношерстную публику: здесь и студенты, и влюбленные парочки, и семьи с детьми, и даже эзотерики. Марк рассказывает, что как-то в «Совином доме» проводили лекцию, связанную с оккультизмом. На выходных любителей сов приглашают на «совоночи» с просмотром фильмов. Первый в списке, конечно же, «Гарри Поттер».

Фото: Владислав Шатило / РБК

Продвигает проект Марк в социальных сетях. В официальном сообществе антикафе во «ВКонтакте» сейчас 5,3 тыс. подписчиков, еще 3 тыс. — в Instagram. По данным «Яндекс.Wordstat», на момент открытия «Совиного дома» в поисковике было всего 240 тематических запросов на русском, летом их число возросло в 4,5 раза.

Посетителям так нравятся совы, что некоторые из них становятся сотрудниками антикафе. Так, бывший работник контактного зоопарка после визита в «Совиный дом» устроился администратором, а другая посетительница бесплатно сделала проекту сайт. Еще один гость стал партнером. В сентябре в антикафе появилась стойка с профессиональными фотографами от агентства Focus. Одно фото и маленький магнит стоят 300 руб., большой магнит — 400 руб., Лобынцеву причитаются 25% дохода. «Сотрудничеством абсолютно доволен. Мы даже начали дружить и общаться вне работы», — рассказывает Ролан Телоиан, руководитель Focus.

Ценообразование в антикафе сделали динамическим. В будни с 11:00 до 17:00 минута стоит 4 руб., после 17:00 — 6 руб., а в выходные и праздничные дни — 8 руб. Можно приобрести месячный абонемент на 5 тыс. руб.

Выручка «Совиного дома» в сентябре составила 600 тыс. руб. (в начале года была около 400 тыс. руб.): 70% приходится на плату за время, остальное — на дополнительные услуги. В антикафе продаются сувениры, кроме того, сов можно арендовать домой на вечеринку — эта услуга обходится в 3 тыс. руб. в час и включает услуги специалиста. В среднем содержание антикафе обходится в 300 тыс. руб. в месяц: в эту сумму входит аренда — 150 тыс. руб., ФОТ — 70–100 тыс. руб., еще 20 тыс. уходит на корм совам и примерно столько же на угощение для гостей. К концу года предприниматель надеется окончательно рассчитаться с долгами.

В следующем году Лобынцев собирается открыть еще одно заведение с совами, на этот раз в Санкт-Петербурге. Кроме того, он получил первые заявки на запуск франшизы. В успехе бизнес-модели предприниматель не сомневается: «Совы лучше всех», — уверяет Лобынцев.