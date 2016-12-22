Набить цену: какой доход приносят тату-студии

Когда Алексей Мокров открыл свою первую тату-студию, то не сумел привлечь клиентов и чуть было не обанкротился. Ситуацию спасла тату-школа и франчайзинг — обучать людей оказалось выгоднее, чем татуировать

Алексей Мокров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Если люди слышат, что я занимаюсь татуировками, то редко воспринимают это как серьезный бизнес. Но как только узнают о наших цифрах и показателях, то начинают интересоваться стоимостью франшизы», — уверяет 29-летний Алексей Мокров. Сеть из десяти тату-студий My Way Tattoo принесла 15 млн руб. выручки в 2016 году и 4,2 млн руб. чистой прибыли. На рынке, где правят бал мастера-одиночки, предпринимателю удалось построить стабильный бизнес. Хотя первое время приходилось ночевать на матрасе в собственной студии — денег на жилье не хватало.

После окончания Театрального художественно-технического колледжа в Москве Алексей поступил в Институт кино и телевидения (ГИТР) и попал на практику в Театр эстрады, где и остался работать звукооператором. «В театре у меня был замечательный начальник, который был полностью зататуирован. Это сподвигло и меня сделать себе тату. Я стал обдумывать эскизы, которые хотел бы нанести на тело», — вспоминает предприниматель. Начал он в 2007 году с «рукава» — татуировки от плеча до кисти. Но результат Алексея не устроил — через какое-то время он пошел переделывать татуировку к мастеру, с которым впоследствии очень сдружился. Тот не только сделал Алексею несколько татуировок, но и предложил продвигать тату-услуги в интернете.

«Я тогда ничего не понимал в продвижении, но согласился — начал самостоятельно изучать вопросы рекламы в Сети. Мне это было интересно», — говорит Алексей. Он вывел мастера в топ российских тату-специалистов, а также поработал с зарубежными студиями в Швеции, Австрии, Дании и Германии.

От зэков до хипстеров «Татуировка — это знак того, что человек сидел в тюрьме» — так ответили специалистам Левада-центра в 1995 году 40% опрошенных россиян. Это был самый популярный ответ на вопрос «Что чаще всего означает татуировка?». В опросе 2014 года такой версии придерживались лишь 27% опрошенных, а самым популярным ответом (37%) стал вариант «Это стремление выделиться среди других». Из маргинального и околокриминального украшения татуировки превратились в модный молодежный тренд. Из исследования Левада-центра видно, что чем старше опрошенные, тем хуже они относятся к рисункам на теле. Только 6% опрошенных признались в 2014 году, что у них есть тату. Для сравнения — опрос The Harris, проведенный в октябре 2015 года, показал, что у 29% американцев есть хотя бы одна татуировка. По данным исследовательского агентства IBIS World, в США рынок тату оценивается в $1 млрд. По данным Wordstat.yandex, с июля 2015 по май 2017-го количество поисковых запросов по слову «тату-студия» возросло с 5687 до 10 140. Число запросов по слову «тату» за аналогичный период показало рост с 2,4 млн до 3 млн. Как правило, тату-салоны — это локальный бизнес, их открывают мастера-одиночки с единомышленниками, но есть и несколько сетевых проектов — ​«Тату 3000», My Way Tattoo, «Империя тату», Maruha, «Революция» и др. По данным сервиса 2ГИС, в Москве и ближайших окрестностях действует около 260 тату-салонов.

Тату комом

После успешного кейса с продвижением услуг тату-мастера Алексей Мокров решил поработать на себя — открыть собственный тату-салон. Он взял за образец крупнейшую в Европе швейцарскую студию GIAHI. С деньгами помог партнер — Алексей Гунарь, вместе они зарегистрировали ООО «Имидж Гейм» и начали искать помещение. Тату-салон My Way Tattoo они открыли у метро «Пролетарская» весной 2015 года. Инвестиции в запуск составили более 2,65 млн руб., 75% из которых вложил Гунарь, 25% — Мокров. Эти деньги пошли на оплату аренды (350 тыс. руб.), ремонт помещения (1,5 млн руб.) и закупку оборудования и мебели (800 тыс. руб). На рекламе поначалу экономили. «Мы не считали, что нужно вкладывать в рекламу много денег. Я все делал самостоятельно. Выходных у меня не было несколько лет», — рассказывает предприниматель.

Главная проблема новых тату-студий — это поиск квалифицированных мастеров. Как правило, профессионалы работают на себя, а новички, даже талантливые, не могут привести клиентуру. «Я уже разбирался в том, как выглядит качественная и некачественная работа, это помогло найти среди мастеров тех, кого можно взять к себе», — уверяет Алексей.

Основатель тату-студий My Way Tattoo Алексей Мокров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Около года бизнес работал почти в ноль: поток клиентов был слишком мал для того, чтобы окупить инвестиции. По данным СПАРК, выручка ООО в 2015 году составила 2,7 млн руб., а прибыль — всего 7 тыс. руб. «Я думал, раз у меня уже есть успешный кейс с раскруткой тату-мастера, все будет просто. Ничего подобного. Привлечение клиентов в новую студию — совсем не то же самое, что привлечение клиентов к известному мастеру. Здесь нужен был предпринимательский опыт, которого у меня не было», — говорит Алексей.

В конце 2015 года Алексей Гунарь вышел из бизнеса. «Мой партнер больше не хотел участвовать в проекте. Я остался один, бизнес был в минусе, — вспоминает Алексей Мокров. — Я жил в студии на надувном матрасе».

Снова в школу

В поисках выхода Алексей обратил внимание, что многие люди хотят не просто украсить свое тело, но и сами научиться делать тату. В то же время системно татуировщиков никто не учит — как правило, это ремесло передается от мастера к мастеру. «Я посидел в интернете, нашел институт татуировки во Флориде и увидел, что у нас ничего подобного в России нет», — рассказывает предприниматель.

На основе программы этого института он сделал учебный план и весной 2016 года запустил свою школу — Moscow Tattoo School. Преподавали там мастера, работающие в студии. Первые клиенты приходили из социальной сети «ВКонтакте», где Алексей рекламировал школу в тематических сообществах. «Я выбирал самые дешевые места размещения, где пост стоил 500 руб.», — вспоминает он. Тем не менее подход сработал — в первый же месяц школа принесла ему 60 тыс. руб. выручки. Сейчас у компании около 18 тыс. подписчиков в «ВКонтакте», в Instagram — около 60 тыс.

Слушателям школы предлагается два типа курсов — индивидуальный и базовый. Первый подразумевает, что ученик сам выбирает, когда ему удобно посещать занятия. Этот курс состоит из десяти уроков — двух теоретических и восьми практических. В случае успешного прохождения теории и практики человек сдает экзамен: делает татуировку на модели. Такой курс обходится в 50 тыс. руб. и подходит для тех, кто увлекается тату как хобби. Базовый курс из 23 занятий стоит уже 125 тыс. руб., и обычно его выбирают люди, которые хотят зарабатывать с помощью татуировок на жизнь.

Первые 2 млн руб. прибыли от тату-студии и школы Алексей Мокров получил в сентябре 2016 года. Эти деньги он реинвестировал во второй тату-салон под брендом My Way Tattoo у метро «Кропоткинская».

Тату-франшиза

Школа стала не только источником дополнительных доходов, но и дала возможность масштабирования бизнеса — она постоянно выпускала тату-мастеров, которые могли войти в штат новых тату-студий. Алексей решил, что франшиза, основатели которой предлагают не только бренд, технологии, но и сотрудников, может быть востребована. Он разработал бренд-бук и стал рекламировать франшизу в соцсетях и с помощью контекстной рекламы.

Тату-студия My Way Tattoo (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Первый франчайзи My Way Tattoo пришел к Алексею через знакомых. Он открыл студию у метро «Октябрьское Поле» в ноябре 2016 года. Дальше с разницей в два месяца по той же модели открылись студии сначала в Пушкино, где франшизу приобрели выпускники Moscow Tattoo School, а потом в Беляево. В мае 2017 года Алексей Мокров открыл собственную тату-студию в Санкт-Петербурге, а в начале июня — салон по франшизе в Сочи.

Стартовые инвестиции в открытие студии My Way Tattoo составляют от 800 тыс. до 7,5 млн руб. в зависимости от региона, масштаба бизнеса и количества мастеров, которых привлекает франчайзи из Moscow Tattoo School. Например, в стоимость medium-пакета франшизы за 1,5 млн руб. паушального взноса входит предоставление четырех выпускников школы. Роялти составляет 30–90 тыс. руб. в месяц в зависимости от масштабов бизнеса.

Вскоре стало понятно слабое место франшизы — получив поддержку на старте, франчайзи быстро понимают, что могут обойтись в дальнейшем и без Алексея Мокрова. В середине 2016 года один из франчайзи My Way Tattoo переименовал свою студию и стал работать самостоятельно, частично оставив прежний персонал. «Были у нас хитрые ребята, которые отсоединились. Но как только они переименовали свою студию, у них сразу упали продажи, потому что люди не хотят идти в студию без истории», — уверяет Алексей.

Помимо этого тату-салона закрылась и первая собственная студия. «Арендодатели на «Пролетарской» подняли стоимость аренды, установив неадекватную цену в два раза выше стартовой, — удивляется предприниматель. — Мы закончили с ними работать и закрыли эту студию».

Сейчас под брендом My Way Tattoo работают в общей сложности десять студий, большая часть которых открылась уже в 2017 году. Паушальные взносы и роялти приносят Алексею в среднем по 300 тыс. руб. в месяц.

Для управления сетью предприниматель использует AmoCRM. «В нашей системе видно количество клиентов, финансовый поток. Все эти показатели прозрачны, а значит, можно скорректировать стратегию для того или иного филиала, чтобы он развивался, — говорит он. — Мы постоянно находимся на связи с франчайзи. Они задают нам вопросы, которые их волнуют, в основном связанные с дизайном или с рекламой».

Алексей Мокров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В дальнейших планах предпринимателя — открытие тату-студий во всех городах-миллионниках, а также в Казахстане, где он уже регистрирует торговую марку My Way Tattoo, и в Германии. «Так как я раньше занимался рекламой и развитием партнерских отношений с европейскими студиями, у меня остались контакты и знания о том, как можно интегрироваться практически в любую страну со своими мастерами и начать зарабатывать там деньги, — уверяет он. — Это заблуждение, что на Западе конкуренция сильнее, чем здесь. Качество работ за рубежом оставляет желать лучшего».

Тату-салон без татуировщика

Сочинский франчайзи My Way Tattoo Евгений Кудров познакомился с Алексеем Мокровым через своего сына. До покупки франшизы у Евгения был свой бизнес, но после кризиса 2014 года он перестал приносить доход, и предприниматель решил заниматься чем-то другим.

«В тату индустрию мы пришли случайно, почти у всех в нашей семье есть татуировки, самым последним делал сын, как раз в студии Алексея. Мы с ним пообщались, нашли общий язык и решили вместе работать дальше, — говорит Евгений. — О самостоятельном открытии студии я даже не думал. В тату-бизнесе я совершенно ничего не понимал, и надеялся, что так будет проще». Студия в Сочи открылась 3 июня 2017 года. Инвестиции в запуск составили 2 млн. рублей личных средств, большая часть которых пошла на ремонт помещения и закупку оборудования для салона.

Евгений приобрел light-пакет франшизы за 600 тыс. руб., который не предполагает предоставление мастеров от франчайзера. «Мы искали профессионалов своего дела, поэтому было сложно», — признает Евгений. В итоге первую неделю после открытия сочинский салон работал без мастера — клиентов записывали на будущее. Сейчас мастеров уже нашли.

«Студия у нас получилась очень крутая не только для Сочи, но и для Москвы. 200 кв.м. оформлены в стиле лофт. Плюс мы находимся на проходной Навагинской улице. Это самый центр города», — рассказывает Евгений. Тем не менее, с притоком клиентов пока проблемы. Из-за проблем с персоналом за месяц работы студия обслужила всего 8-10 человек, а выручка составила 30-40 тыс. руб. «Пока я не могу сказать, когда окупим инвестиции. В Сочи тату-бизнес сильно зависит от сезонности, — говорит Евгений. — А июнь — самое начало сезона. Пока нас не знают, надеемся, что июль поправит положение».​

«Некоторые франчайзи не понимают, что приобретение франшизы не отменяет работу над развитием студии, — говорит Алексей Мокров. — Они думают, что при покупке франшизы ничего не нужно делать, клиенты и так будут приходить. Но это так не работает. Нужно самому участвовать в процессе управления, контроля и развития своего собственного филиала».