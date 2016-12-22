Вовлекай и властвуй: зачем компании играют в игры с сотрудниками

Деньги — самый простой и самый дорогой способ мотивировать сотрудников на трудовые подвиги. Неудивительно, что корпорации ищут иные способы решения этой задачи. Один из них, все более популярный, — геймификация

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Илья Илющенко начинал карьеру в Рокетбанке как рядовой боец, а сейчас он уже защитник второй линии в команде «Стражей галактики». Звучит куда веселее, чем «специалист поддержки клиентов», как записано в его трудовой книжке.

«Карьера в Рокетбанке — настоящая игра с множеством уровней, квестами и бонусами», — рассказывает Инга Лабахуа, директор по клиентскому сервису и операциям. И клиентская служба Рокетбанка — это космический боевой флот, в который входит несколько команд — «Стражи галактики», «Звездные войны» и др. Лидер каждой «эскадры» — капитан или «джедай». Его задача — поддерживать, обучать и контролировать своих бойцов. Бойцы делятся на категории: первая — новички, вторая — ветераны. Первые бонусные баллы новичок получает еще во время обучения. Собрав все «ачивки», как тут называют служебные достижения (от английского achievement), сотрудник переходит на новый уровень, проходя церемонию посвящения, и символом инициации служит толстовка Рокетбанка.

Чтобы повышать свой уровень, сотруднику нужно зарабатывать баллы — они фиксируются в специальной онлайн-системе. По словам Лабахуа, прелесть геймификации будничных процессов состоит в том, что каждый может двигаться по карьерной лестнице в удобном ему темпе, выбирая направление работы и переходя со ступеньки на ступеньку. «Ты чувствуешь себя настоящим бойцом в команде. Это действительно круто», — говорит Илья Илющенко.

Западный опыт геймификации трудовых процессов Академия консалтинговой компании Deloitte использует на тренингах компьютерную ролевую игру, которая имитирует проблемные ситуации из реальной практики. В результате 46% слушателей стали обучаться ежедневно, хотя раньше делали это время от времени. Microsoft запустила игру, чтобы стимулировать сотрудников из разных стран проверять переводы текстов. За месяц 4,6 тыс. человек проверили 530 тыс. страниц текста, а некоторые, увлекшись, ради этого даже забросили основную работу. SAP визуализирует конкуренцию продавцов с помощью приложения, в котором показывается заезд гоночных автомобилей. Виртуальная машинка того, кто привлекает больше клиентов, в конце месяца первой пересекает финишную черту. Компания Aetna, которая занимается медицинским страхованием, создала приложение Mindbloom Life Game, представляющее собой интерактивное дерево самосовершенствования. Изначально приложением пользовались только сотрудники компании, но затем оно распространилось по всему миру. IT-компания DataArt разработала внутрикорпоративную валюту TYPs — Thank You Points. Используется она как способ поблагодарить коллегу, когда слов недостаточно. «Типсы» учитываются при пересмотре зарплат, также на них можно приобрести товары во внутреннем онлайн-магазине.

Борьба с ленью

Люди привыкают к играм с детства. Затем они вырастают и выходят на работу. Казалось бы, в офисе не до развлечений, но современные компании думают иначе. Поначалу игровые механики вовлечения применялись в маркетинге и продажах, но вскоре распространились и на менеджмент.

«Геймификация в первую очередь работает на миллениалах, которые привыкли к гаджетам и видеоиграм», — рассказывает Роман Тышковский, управляющий партнер консалтинговой компании Odgers Berndtson. По его словам, игровые механики в управлении персоналом обычно мотивируют сотрудников на достижение поставленной цели. HR-специалисты нередко также используют этот инструмент для обучения персонала и создания конкуренции внутри коллектива. Часто геймификация упрощает адаптацию новичков.

Глубинная задача игры — вовлечь в работу и побороть лень. По данным Gallup, только 31% сотрудников компаний по всему миру полностью вовлечены в работу, 51% всегда заняты еще чем-то. А исследования Hewitt Associates показывают, что в компаниях с высоким уровнем вовлеченности сотрудников на 12% выше стоимость акций, на $27 тыс. в год больше объем продаж на сотрудника, на 5–10% выше уровень удовлетворенности клиентов и примерно вдвое больше конкурентоспособных заявок на открытые вакансии.

«Средний бюджет на закупку ПО для обучения сотрудников с обязательным блоком геймификации за последние годы значительно вырос, сегодня он составляет от 0,5 млн до 3–5 млн руб.», — говорит Антонина Смоленцева, руководитель отдела продаж компании iSpring. По ее словам, с начала 2017 года спрос на образовательные программы с геймификацией увеличился на 23%.

Больше работы за те же деньги

«Геймификация помогает мотивировать сотрудников на выполнение как рутинных, так и новых дополнительных задач, даже если они не входят в круг их прямых должностных обязанностей», — рассказывает Ирина Петрова, директор по персоналу компании «Coca-Cola HBC Россия».

Компания начала использовать игровые механики для проведения опросов вовлеченности персонала. Задача эта непростая: сотрудников по всей России 10 тыс. человек. Чтобы ускорить процесс и минимизировать издержки, HR-отдел придумал поощрять «активаторов вовлеченности» — инициативных сотрудников, которые выступают капитанами своих регионов и убеждают коллег участвовать в опросе. Лучший капитан получает необычный приз, в прошлом году, например, это был ужин с генеральным директором с последующим посещением баскетбольного матча.

«Соревновательная игровая механика помогает постоянно держать в фокусе сотрудников вопрос вовлеченности, чувствовать свою ответственность за результат», — добавляет Петрова. За два года компания добилась стопроцентного прохождения опросов, а сам уровень вовлеченности вырос на 6%, до 94%. По оценке Петровой, эта программа позволяет компании экономить на найме дополнительного персонала для проведения опросов порядка 30 млн руб. в год.

Рутинной может быть не только работа в пищевом гиганте, но и в стриптизе. Владелец московского стриптиз-клуба GoldenGirls Лаки Ли (имя при рождении Сергей Ли) превратил свою жизнь в сплошное представление: в ней и онлайн реалити-шоу «НепораLee замуж», и круглосуточная онлайн-трансляция повседневной жизни на сайте LuckyStream, и канал на YouTube Lucky Lee 69.

От сотрудников Ли также требует публичности и здорового образа жизни. А стимулирует их к этому игровая валюта GoldenGirls — Lucky Dollar, похожий на настоящий доллар, но с изображением босса и его девизом I Make you happy. По внутреннему курсу компании один Lucky Dollar равняется 69 руб. Заработать «счастливые доллары» можно не только с помощью трудовых заслуг, но и бросив, например, курить или сбросив лишний вес. Следить за достижениями помогает прямая онлайн-трансляция из офиса — это тоже элемент шоу.

Заработавшие самый большой капитал в Lucky Dollar отправляются в призовое путешествие по США, Европе и Азии, с посещением мюзиклов и выставок, встречами с режиссерами, актерами и продюсерами. В прошлом году в семь заграничных поездок съездили 70 сотрудников. Ли уверен, что путешествия и впечатления — лучшая награда. «Сотрудники компании не могли представить, что такие инструменты вовлечения вообще существуют. Дни на работе не превращаются в рутину, и ты искренне начинаешь ценить место, где тебе уделяют внимание», — делится Павел Пестов, менеджер компании Lucky Lee Project.

В 2016 году Лаки Ли потратил на поощрение сотрудников, по его собственным словам, $1 млн. Он пошел на поездки и оплату образовательных программ и концертов. По оценке бизнесмена, деньги были потрачены не зря. Средняя продолжительность работы танцовщиц в его клубе — от трех до семи лет, в то время как в других московских клубах — год. Текучка кадров — 1% в год, а выручка благодаря геймификации растет на 6,9% в год, говорит Ли. Финансовые показатели группы компаний предприниматель не раскрывает. По последним данным СПАРК, выручка ООО «Лаки Ли Прожект» в 2014 году составляла 55,6 млн руб.

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Тимбилдинг с послами

Геймификация помогает не только повышать мотивацию сотрудников. В ГК «Энергоконтракт» с помощью игры решили проблему разрозненности в работе разных отделов. Для этого компания, которая 20 лет занимается производством спецодежды, превратила офисные подразделения в полноценные государства.

В «Энергоконтракте» работают более 1 тыс. человек, офисы разбросаны по Москве и Подмосковью. Помимо отдела продаж и администрации есть еще ткацкий и логистический комплексы, а также научно-производственный центр. В 2016 году специалисты отдела по работе с персоналом провели интервью с 60 ключевыми сотрудниками и с удивлением выяснили, что многие из них не знают о существовании других подразделений и плохо представляют зоны ответственности. Неудивительно, что это приводило к регулярным спорам и разногласиям.

«Даже территориально близкие подразделения зачастую были слишком автономны. Бизнес-процессы могли буксовать из-за банального непонимания смежного процесса или его искаженного понимания», — рассказывает директор по развитию ГК «Энергоконтракт» Ирина Николаева. Чтобы решить эту проблему, она придумала игру «Энерголандия». Группа компаний в ней стала территорией с отделами-государствами. Каждый отдел выбрал посланника-амбассадора и отправил его на день «на разведку» в другое «государство». Затем посланник возвратился к коллегам и докладывал обстановку: рассказывал, чем у соседей занимаются и как наладить с ними отношения. В ход шли и костюмы напрокат. «Поход в дирекцию по качеству, например, превратился в театрализованное, в стиле Шерлока Холмса, расследование «преступления» против нашего комплекта спецодежды», — вспоминает Николаева. По ее словам, такой подход помог решить проблемы, с которыми не справлялись обычные совещания. В заключение посольской миссии игроки обменялись «верительными грамотами».

Игра хороша тем, что не потребовала серьезных материальных вложений. Одно из немногих — видеокамера, на которую фиксируются все итоговые встречи. Видео затем выкладывается на внутрикорпоративный сайт. Также для разрядки обстановки участникам обсуждения компания закупает угощения. Причем иногда сотрудники принимающих отделов настолько вживаются в роль, что накрывают стол как радушные хозяева. Даже устраивали масленицу с блинами. Общий бюджет игры Николаева оценивает в 50 тыс. руб. в год.

По словам Сергея Касторнова, директора по персоналу ГК «Энергоконтракт», благодаря игре за полгода показатель «cогласованность усилий» вырос на 5%, а «лояльность» — на 7%. Помимо этого сотрудники перестали стесняться говорить на встречах о проблемных зонах. Также амбассадоры не раз предлагали идеи по усовершенствованию работы соседних отделов. «Энерголандия» оказалась прекрасным инструментом для повышения общей вовлеченности сотрудников в работу компании», — рассказывает Касторнов.

Выручка компании АО «ФПГ Энергоконтракт» за год выросла на 6%. По данным СПАРК, в 2016 году она составила 5,16 млрд руб., прибыль — 241 млн руб. «Мы не можем напрямую связать практику геймификации в нашей компании с финансовыми показателями. Однако на этот год у нас заявлены достаточно амбициозные темпы развития, и мы с ними справляемся, в том числе благодаря росту вовлеченности», — добавляет Николаева.

Игра на выживание

Пока сотрудники одних компаний соревнуются за призы, кубки и поездки, работники школы футбола для детей «Футболика» сражаются за выживание.

Четыре месяца назад основатель компании Станислав Озимов ввел систему «Ошибки, проступки и преступление». Он убежден, что ошибаются все, но у каждой ошибки своя цена. Система предпринимателя показывает сотрудникам, где грань между допустимыми и непростительными промахами.

К ошибкам относятся случаи, когда сотрудник не смог справиться с поставленной задачей, но успел предупредить об этом руководителя. Если подчиненный не справился с задачей и не предупредил — это уже проступок. А преступление — причинение умышленного вреда компании или обман коллег.

Далее идет подсчет. Три ошибки равняются одному проступку, три проступка — преступлению, преступление — увольнению. Все это фиксируется на специальной офисной доске. Раз в три месяца счетчики обнуляются. Сотрудник, у которого меньше всего ошибок, награждается подарочным сертификатом номиналом 5 тыс. руб.

По словам Озимова, сотрудники стали внимательнее следить за собой и ошибками коллег. Стало видно, кто ответственно и дисциплинированно относится к своей работе, а кто отлынивает: игра уже привела к трем кадровым перестановкам и одному увольнению. Выручка компании в 2016 году составила 13,5 млн руб., а в первом полугодии 2017 года достигла 15 млн руб.

Однако такие игры эксперты оценивают неоднозначно. По словам адвоката Ивана Манюкина, действия Озимова незаконны. Дело в том, что в Трудовом кодексе нет понятий «ошибка» и «проступок», есть только «нарушение правил внутреннего трудового распорядка». Система Озимова может иметь юридическую силу, только если «ошибки» сотрудников попадают в категорию «несоответствие занимаемой должности» или «нарушение трудовой дисциплины». «Факта систематического совершения ошибок в работе недостаточно для увольнения, и судом оно будет признано незаконным», — объясняет адвокат. Сотрудники, которых уволили или лишили должности, могут обжаловать поступок работодателя в суде, считает Манюкин.

В целом геймификация подходит не для каждой компании и не для каждого сотрудника. Например, технология не сработает, если люди считают, что им мало платят, — игровые механики в таких условиях могут быть восприняты как издевательство. При этом, по словам Екатерины Стародубцевой, совладелицы рекрутингового агентства Hurma Recruitment, далеко не всем людям нравится играть в игры на работе. «Конформные и командные сотрудники не любят конкурировать, выделяться и доминировать, а лидеры не всегда хотят делить личный, как они считают, результат с командой», — объясняет Стародубцева. По ее словам, маленьким компаниям геймификация обычно подходит плохо, это рецепт, позволяющий взбодрить большие корпорации.