Социальные технологии: как ускорить экономику с помощью филантропии

У предпринимателей появились новые инструменты для формирования зрелой общественной среды. По сути, они нужны для завершения преобразований, начатых в России более двух десятков лет назад

Россия переживает трансформацию, которая еще не осознана, но последствия которой могут быть революционными. Я говорю о качественном изменении филантропической деятельности. Очередное подтверждение этого процесса — растущий интерес к тематике развития «третьего сектора» на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. Сама постановка вопроса — сравнение доли доходов НКО в ВВП в России (1%) и в развитых экономиках (до 10%) — говорит сама за себя.

В долгосрочной перспективе эффективная работа НКО дает экономический эффект, поэтому качество социальной среды все больше воспринимается как фактор роста. Одновременно меняется сам некоммерческий сектор, становится более зрелым, технологичным, нацеленным не на отдельные локальные проекты, а на трансформацию социальной ткани в целом.

Поиск решений

В последнем рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик мира от швейцарской бизнес-школы IMD Россия заняла 46-е место. Она ухудшила свое положение на две позиции, но куда интереснее, в какой компании находится сегодня. Соседи по рейтингу: Италия (44) и Индия (45) — сверху, Турция (47) и Мексика (48) — снизу. С одной стороны, это совершенно справедливо, если оценивать зрелость экономики, рынков, корпоративного сектора. Именно такое положение Россия объективно сегодня занимает. Но с другой, мы ведь можем гораздо больше! У нас все для этого есть: люди, ресурсы, технологии, развитые базовые отрасли. Но все это пока не дает результатов, на которые мы рассчитываем.

Сегодня Россия находится в состоянии, которое называют «ловушкой среднего дохода». Все основные преимущества низкого старта (дешевые рабочая сила и сырье, свободные рынки и т.п.) уже использованы, а преимуществ развитой экономики (высокий потребительский спрос, выгодное место в международном разделении труда и т.п.) еще нет. Не на чем быстро расти, а расти надо, иначе из «ловушки» не выбраться. Чтобы сформировать новую модель роста, нужно найти ресурсы, которые еще не задействованы, и сделать на них ставку.

Россия настойчиво ищет. Навскидку можно назвать такие крупные проекты последних лет, как «Сколково» и «Роснано». На самом ПМЭФ-2017 большое внимание цифровой экономике уделил Владимир Путин. Ясно, что поиск возможностей для прорыва идет и по другим направлениям. Специалисты говорят сегодня о целом наборе революций, которые приведут к смене экономико-технологического уклада (био-, нано-, робо-, нейро- и т.д.). Скорее всего, сработает какая-то их комбинация. Но для России одним из ключевых, считаю, должен стать вектор социо-.

Выбор ценностей

Наша страна пережила радикальную общественную трансформацию. И, как обычно происходит в таких случаях, социальная сфера, или третий сектор, начинает оформляться позже других двух — коммерческого и государственного. Сначала развивается наиболее динамичный коммерческий сектор — мы уже видим, что за последние 20 лет он полностью изменил экономический ландшафт страны. Государственный сектор в России тоже меняется: госуслуги сейчас и десять лет назад — небо и земля. Когда базовые вопросы уже решены, начинает формироваться следующий уровень.

Очевидно, что именно в социальной сфере сосредоточены основные проблемы, которые не дают экономике и стране в целом перейти на новый уровень. Люди пока слишком разобщены, из-за этого у нас медленно накапливаются знания. Международные сопоставления показывают: наиболее успешны те общества, которые умеют сочетать жесткую конкуренцию с высоким уровнем доверия, с готовностью граждан вступать в партнерские отношения.

Что мешает движению России в эту оптимальную зону?

В мире уже почти 40 лет реализуется масштабный социологический проект «Всемирный обзор ценностей» (WVS). Его данные свидетельствуют, что в России крайне слабо распространены ценности самореализации. Рациональное мышление, прагматизм, индивидуализм — эти ценности очень развиты в России, тут мы находимся на уровне передовых стран протестантской Северной Европы. Однако этот прагматизм направлен не на самореализацию, не на самовыражение, а на выживание, сохранение того, что уже есть.

Парадокс в том, что, будучи рационалистическим обществом, мы плохо взаимодействуем между собой. Общественная дискуссия идет в основном вокруг традиционных ценностей. Одни говорят, что российское общество слишком традиционно и это лишает его динамизма. Другие, что мы недостаточно следуем традициям — из-за этого мы слишком разобщены. Ответ же, скорее, состоит в том, что у нас слабы ценности самореализации. Мы мало ориентированы на поиск новых возможностей. Стремясь к безопасности, мы слишком погружены в конкурентное мышление. Спору нет, нам нужна большая связанность общества, но это должна быть «новая связанность» во имя развития.

Такой подход мне представляется наиболее плодотворным. Он позволяет выйти из тупика многолетних дискуссий и сосредоточиться на конкретной работе, уже сейчас привлекать к совместному действию людей, которые разделяют ценности самореализации. Не пропагандировать успех, но действовать: показывать личный пример, создавать соответствующие модели поведения.

Венчурная филантропия

Важнейший инструмент для этого — филантропическая деятельность. Но не классическая благотворительность, а социальное предпринимательство с новыми целями и на новом уровне эффективности. В России начинает формироваться венчурная филантропия, основанная на новых принципах и методиках, своего рода филтех.

Так, у нас в «Рыбаков Фонде» завершился первый раунд работы программы «PRO Женщин», цель которой — помочь женщинам начать заниматься предпринимательством. Он привел к тому, что ее участницы запустили 14 проектов. Другой пример — запущенная фондом программа R2 (личный «совет директоров» для предпринимателей и топ-менеджеров) вышла за счет членских взносов на самоокупаемость и сейчас выделяется в отдельную организацию с собственным фондом целевого капитала на основе членских взносов.

​Филтех — это как раз механизм максимально быстрого обучения в социальной сфере. Формирование нового класса общественно-одобряемых моделей поведения на основе всего лучшего, что уже наработано в бизнес-среде.

В отличие от уже ставшего традиционным социального предпринимательства, когда компания ставит перед собой ту или иную социальную миссию, филтех — это не набор проектов, а модель формирования целой отрасли социальных инвестиций. Речь идет о системе поддержки социальных стартапов, часть из которых, выйдя на самоокупаемость, будет развиваться и масштабироваться уже самостоятельно. В основе филтеха новый взгляд филантропов и социальных предпринимателей на предмет своей деятельности.

Самое замечательное, что новая филантропия начинает формироваться в России в тот момент, когда третий сектор становится наиболее динамичным сегментом российского общества. Это видно по росту числа различных волонтерских движений, по готовности людей объединять усилия в интересах локальных сообществ. Сам я, занявшись филантропией, вижу постоянно растущий интерес к этой теме со стороны успешных предпринимателей и инвесторов. У нас есть все возможности использовать новые инструменты для формирования более зрелой общественной среды. По сути, для завершения начатых более двух десятков лет назад преобразований.

Возьмется каждый второй, третий из российских миллиардеров поучаствовать в формировании венчурной филантропии в России — и через 15–20 лет мы будем жить в совершенно ином обществе!