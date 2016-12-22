Минута приговора: почему Верховный суд хочет сэкономить судьям время

Отказ от обязательного оглашения мотивировочной части приговора упрощает для судей вынесение оправдательных решений

Верховный суд внес в Госдуму проект поправок в УПК, который делает необязательным для судей оглашение (зачитывание вслух) мотивировочной части решений по уголовным делам.

Приговор (или постановление) по уголовному делу состоит из вводной части, где указываются общие сведения (дата, место, участники процесса, сведения о подсудимом и т.п.), мотивировочной части (обстоятельства дела, включая описание преступного деяния, оценка доказательств и доводов сторон) и резолютивной части (решение о виновности, квалификация преступления, тип и мера наказания). Все это судья обязан зачитывать вслух в присутствии потерпевшего, прокурора, адвоката, судебных приставов и других участников процесса. Хорошо известно, что многие приговоры зачитываются несколько часов, а иные, особенно по многоэпизодным или экономическим делам, и несколько дней. Приговор обязаны слушать стоя, воспринимая на слух большой объем информации. При этом уже несколько лет большинство решений судов доступно на сайтах судов и специализированных порталах.

Верховный суд, предлагая ограничить оглашение приговора только вводной и резолютивной частями, желает ускорить процесс и уменьшить дискомфорт его участников. Критики, однако, указали на то, что тем самым снижается уровень гласности, поскольку не оглашаются правовые основания для принятого решения и повышаются возможности произвола.

Издержки оглашения

На наш взгляд, есть как минимум две веские причины для поддержки этого законопроекта, а возможные риски легкоустранимы.

Во-первых, подробное зачитывание всех обстоятельств преступления с изложением деталей, например насильственных действий или экспертиз, таких как вскрытие, производит эффект повторной виктимизации потерпевших и их родственников, доставляет моральные страдания и заставляет всех, включая обвиняемого, снова пережить все события. Надо понимать, что в контексте судебного процесса слова имеют материальный эффект.

Во-вторых, затраты времени и сил в масштабах судебной системы на эту процедуру ощутимые. В России ежегодно выносится около миллиона приговоров по уголовным делам. Доступность всех текстов приговоров позволяет оценить их объем. Как подсчитал Институт проблем правоприменения, средний приговор содержит 1070 слов. Из них около 100 слов — вводная часть и 148 слов — резолютивная часть. Филологи установили, что средний темп речи обычного человека 120 слов в минуту. Судьи, как многие знают, читают быстрее (вспомните недавний фильм «Левиафан»). Будем считать, что их средний темп 150 слов в минуту. Тогда средний приговор, если зачитывается полностью, занимает около семи минут. Надо понимать, что подавляющее большинство дел это простые дела, которые рассматриваются в особом порядке, поэтому временные затраты не столь велики, как по сложным. Если же судья не будет зачитывать мотивировочную часть, то в среднем процедура оглашения займет менее двух минут.

Проще оправдать

Сильное ли это сокращение? В масштабах всей судебной системы предлагаемый законопроект сэкономит около 91 тыс. часов рабочего времени, или 11 тыс. рабочих дней судей. Если прибавить к этому потраченное рабочее время государственных обвинителей, защитников и приставов, то мы обнаружим, что законопроект приведет к значимой экономии бюджета. Высвободившиеся ресурсы возможно потратить на обеспечение деятельности судов присяжных, подсудность которых расширяется с 2018 года. Верховный суд оценивает затраты на такое расширение в 5 млрд руб.

По подсчетам Института проблем правоприменения, средний судья выносит оправдательный приговор раз в семь лет. Это имеет множество объяснений, одно из которых трудоемкость написания таких решений. Наш анализ 236 тыс. решений по уголовным делам в 2009–2013 годах показал, что количество слов в оправдательном приговоре в среднем на 116% выше, чем в обвинительном. Получается, что оправдательный приговор как минимум в два раза более трудоемок только с технической стороны. Избавляясь от требования оглашать мотивировочную часть приговора, Верховный суд снижает издержки вынесения оправдательных приговоров.

Чтобы не нарушались права участников процесса при сокращенном оглашении приговора, его полный текст должен быть изготовлен и подписан судьей до оглашения и вручен сторонам сразу после. А участники процесса, эксперты и широкая публика, как и сейчас, могут знакомиться с текстом в публичном доступе — и здесь Верховный суд должен повысить оперативность размещения и доступность текстов решений, обеспечив единые правила изъятия персональных данных.

И последнее. Во многих развитых юрисдикциях судьи оглашают сторонам только резолютивную часть приговора, но после этого доступным языком поясняют, почему они приняли именно такое решение, какими обстоятельствами и доводами руководствовались. Это за пределами формальной процедуры, но такая практика в гораздо большей степени, чем долгое зачитывание текста (в нашем случае «копипаста» с обвинительного заключения следователя), способна убедить стороны в справедливости решения и повысить доверие к суду.

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