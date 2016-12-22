Упрямый Трамп: как президент США помогает готовить свой импичмент

Если экс-директор ФБР Коми убедит спецпрокурора Мюллера в том, что Трамп препятствовал расследованию «русского следа» в его окружении, вероятность импичмента резко возрастет

Скандал, связанный с увольнением директора ФБР Джеймса Коми, набирает обороты. Ведущие американские СМИ считают, что Трамп отправил Коми в отставку, чтобы остановить расследование по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Техасский конгрессмен Эл Грин обвинил главу государства в преднамеренном «препятствовании правосудию» и призвал своих коллег рассмотреть вопрос об импичменте. Многие американские эксперты считают, что при определенных обстоятельствах конгресс может принять всерьез предложение Грина. Что же это за обстоятельства?

Реакция на обвинения

По американским законам, импичмент должен инициировать комитет по юридическим делам Палаты представителей. В Конституции отмечается, что президент и вице-президент могут быть отстранены от власти по обвинению в государственной измене и других серьезных преступлениях. Однако закон не конкретизирует, что подразумевается под «серьезным преступлением». Поэтому любое обвинение, выдвинутое профильным комитетом и одобренное большинством законодателей нижней палаты, подпадает под эту категорию. В том числе и «препятствование правосудию».

Кроме истории с увольнением Коми журналисты The New York Times и других ведущих изданий параллельно раскручивают темы о нежелании Трампа обнародовать налоговую декларацию и о возможной передаче главе российского МИДа Сергею Лаврову сверхсекретной информации, пристально следят за деятельностью старших советников президента Стивена Бэннона и Джареда Кушнера. В целом, ведущие массмедиа наращивают давление на Трампа и его администрацию. Согласно последним опросам, 48% респондентов выступают за импичмент.

В подобной ситуации у политиков и у широкой общественности складывается впечатление, что президент не способен контролировать собственную администрацию. Кроме того, Трамп, делая необдуманные заявления, увеличивает градус политической напряженности. Так, он объявил, что располагает записями разговора с уволенным директором ФБР и готов их обнародовать. Однако по протоколу Белый дом не имеет права записывать разговоры президента с руководителями спецслужб. С одной стороны, этого заявления недостаточно для начала процедуры импичмента. С другой, оно демонстрирует нервозность и раздражительность Трампа. Во времена «Уотергейта» президент Ричард Никсон пытался дистанцироваться от расследования. Трамп действует противоположным образом, комментируя в Twitter все публикации журналистов и заявления конгрессменов.

Выбор республиканцев

Такое поведение тревожит не только представителей СМИ и членов Демократической партии, но и лидеров Республиканской партии в конгрессе. Спикер Палаты представителей Пол Райан потребовал от администрации объяснить возможность передачи секретной информации представителям официальной Москвы.

События развиваются довольно быстро. Глава демократической фракции в Сенате Чарльз Шумер заявил о необходимости восстановления системы уголовной юстиции США, которой был нанесен серьезный удар после увольнения директора ФБР. По требованию юридического комитета Палаты представителей, заместитель министра юстиции Род Розенстайн назначил Роберта Мюллера специальным прокурором, которому предстоит расследовать связи Трампа с Россией и дать оценку увольнению Коми. До 1978 года подобными делами занимался непосредственно генеральный прокурор. Однако после «Уотергейта», когда Никсон уволил тогдашнего генерального прокурора, конгресс принял закон, учреждающий пост специального прокурора, который не зависит от исполнительной и законодательной властей. Специальный прокурор подчиняется судейской коллегии, что дает ему юридический иммунитет от давления со стороны членов администрации и конгрессменов.

Именно специальные прокуроры вели расследования по делу «Иран-Контрас», которое закончилось позорным увольнением генерала Оливера Норта из Совета по национальной безопасности. Личность Мюллера стала для многих индикатором серьезных намерений со стороны конгресса. Мюллер более двенадцати лет был директором ФБР (дольше служил лишь Эдгар Гувер). Он пользуется большим авторитетом в американском силовом блоке и имеет высокий кредит доверия среди демократических и республиканских элит. Достаточно сказать, что Мюллер стал вторым в американской истории кандидатом на пост директора ФБР, одобренным абсолютным большинством Сената.

Все факты говорят о том, что Трампа и его администрацию ждут серьезные неприятности, если Коми сумеет убедить конгресс и Мюллера в том, что президент пытался чинить препятствия расследованию. С политической точки зрения, республиканцы находятся в тупиковой ситуации. С одной стороны, «слоны» готовятся к выборам в конгресс 2018 года. Если они поддержат импичмент Трампа, то с большой долей вероятности потеряют имеющееся большинство. С другой, антирейтинги Трампа отражаются на рейтингах популярности партии. Общественность все меньше доверяет республиканцам, считая, что партия пытается прикрыть «преступные действия» президента. Более того, из-за постоянных скандалов республиканцы не могут воплотить в жизнь конкретные внутриполитические программы. Учитывая эти обстоятельства, партийная элита вполне может прийти к политическому решению пожертвовать Трампом ради всеобщего блага. Вице-президент Майк Пенс — системный республиканец, который также пользуется авторитетом среди нынешних лидеров Демократической партии, вполне может заменить действующего президента.

Импичмент для Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США



Смена повестки

Несмотря на все риски, Трамп продолжает воевать с ведущими массмедиа, отдельными фракциями Республиканской партии и лидерами демократов. Пока президент в этой войне проигрывает одно сражение за другим: начиная от истории с блокированием его миграционных указов и заканчивая отставкой Майкла Флинна и исключением Стивена Бэннона из Совета национальной безопасности. Трамп, словно действуя по формуле великого дипломата Талейрана, пытается внешнеполитическими успехами компенсировать внутренние провалы. Визит в Саудовскую Аравию и подписание соглашения о поставках американского вооружения на $110 млрд явно призвано повысить рейтинги популярности Трампа. Белый дом представляет это сделку как серьезный шаг, который не только укрепит позиции США на Ближнем Востоке, но и принесет Америке конкретные дивиденды — рабочие места и пополнение бюджета.

Однако СМИ уже сегодня осуждают тот факт, что Трамп не затронул тему прав человека в монархиях Залива. Более того, ведущие газеты и журналы пишут, что президент выступает в качестве лоббиста ВПК и пытается вооружать страну, через которую происходит утечка американского оружия в террористические организации. Иными словами, пока Трампу не удалось исправить ситуацию и преподнести военный контракт в качестве внешне- и внутриполитической победы. Существующие реалии говорят о том, что президенту необходимо пойти на уступки и наладить диалог с теми влиятельными силами, которые продолжают наращивать давление на Белый дом.