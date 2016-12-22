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Поддержка слева: как «советский» фестиваль стал мягкой силой Кремля
Политика, 19:32
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Василий Жарков Поддержка слева: как «советский» фестиваль стал мягкой силой Кремля
Левацкая риторика далека от ценностей российской власти, зато фестиваль в Сочи позволил показать нужную картинку — масштабное международное событие, проводимое в России, несмотря на санкции

В России с триумфом, если судить по официальным СМИ, начался 19-й по счету Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мы уже знаем, что он самый массовый за всю историю, начиная с первого фестиваля, прошедшего в 1947 году в Праге. 30 тыс. человек из более чем 180 стран мира, президент Путин сам назвал столь внушающие цифры на церемонии открытия в Сочи. Впрочем, запланированный зачем-то параллельно в российской столице «парад-карнавал» прошел почти по пустынным московским улицам — слишком холодно на все это смотреть в декорациях нашего недоброго октября. Но в целом все получилось, как полагается теперь у нас: грандиозно, шумно, дорого. С легким привкусом подковерной склоки.

Идейный поворот

Нет, конечно, Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), небольшой и не слишком богатой международной общественной организации прокоммунистического толка, жаловаться почти не на что. В Москве и Сочи их подобрали и обогрели с истинно русским размахом и гостеприимством. Средств, как легко понять по шикарным декорациям, никто не жалел, благо это деньги не самих левых активистов, а по большей части российских госкомпаний и налогоплательщиков. Глава ВФДМ, грек-киприот Николас Пападимитриу может гордиться своей славой: еще вчера в России о нем знали только в группах левацкой молодежи типа РКСМ и Ленинского коммунистического союза молодежи, а теперь он на трибуне рядом с самим российским президентом в прямом эфире Russia Today зовет молодежь мира к светлому будущему.

Зачем, казалось бы, Кремлю левые маргиналы, если в партнерах сочинского фестиваля Сбербанк, РЖД и другие крупные капиталисты-монополисты? Ответ прост: Пападимитриу и его соратники из ВФДМ волею то ли судьбы, то ли иронии истории остаются держателями прав на проведение всемирных молодежных фестивалей. В результате получается довольно странная ситуация. Молодежно-прогрессивное дело борьбы за мир, за дружбу против империалистов, первоначально, вскоре после революции, было придумано в Москве в интересах, так сказать, политики мягкой силы.

Левые студенты, Греф и Путин: что происходит на Фестивале молодежи в Сочи Еще 20 фото
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Исполнителем этой политики был выбран молодежный Коминтерн, в 1945 году преобразованный в более нейтральную по названию Федерацию демократической молодежи. Все это благополучно цвело вместе с послевоенным соцлагерем, переезжая из Праги в Будапешт, из Гаваны в Москву, а из Москвы в Пхеньян. Но теперь, когда крах СССР и финансировавшегося им международного коммунистического движения — давно свершившийся исторический факт, с фестивалем произошла довольно странная метаморфоза. Заказчиком формально остается официальный держатель бренда молодежных фестивалей — некое зарубежное НКО, а исполнителем и по совместительству спонсором — Кремль.

«Так всегда бывает, кoгда испoлнители игнoрируют oрганизатoрoв», — недовольно написала в своем блоге Дарья Митина, глава делегации Российского коммунистического союза молодежи, комментируя церемонию открытия молодежного фестиваля в Сочи. Не скандал даже, а «колоссальное оскорбление», с точки зрения радикальных леваков, состояло в том, что в проморолике фестиваля по нескольку раз были показаны флаги Южной Кореи и Израиля, но ни разу — Палестинской автономии и КНДР. Действительно, согласно ортодоксальной комсомольской логике, ни израильтян, ни южных корейцев на фестиваль не нужно было приглашать вовсе, как это и было принято в советские времена. Но видно, кое-кто безнадежно отстал от времени, в котором живет, не понимая, почему делавшего церемонию открытия Игоря Крутого антикварная большевистская эстетика не вдохновляет, и старый советский молодежный гимн Льва Ошанина потонул в ритмах современной попсы. Можно было бы, конечно, и по-другому, но в таком случае, скорее всего, активисты РКСМ проводили бы фестиваль наедине с собой, на самофинансировании, а не в шикарной сочинской олимпийской деревне.

Не против империализма

Разумеется, Кремль решил поддержать левых маргиналов не из любви к коммунистическим идеям и мировому революционному движению. Дело тем более не в столетии октябрьской революции, о которой в официальном публичном дискурсе современной России почти ни слова. Конечно, Владимиру Путину было наверняка приятно выступить перед многотысячной молодежной аудиторией, неистово орущей и аплодирующей. Но все-таки у политиков на первом месте обычно сугубо прагматические задачи, и в случае с сочинским фестивалем они совершенно прозрачны.

Российское руководство, оказавшись в непростой для себя международной ситуации, столкнувшись с устойчивой тенденцией нарастающего отчуждения, использует имеющиеся ресурсы, чтобы продемонстрировать себе и миру обратное. Не только о внешнеполитической изоляции страны говорить пока преждевременно, но более того, выступая перед молодежью в Сочи, Путин послал недвусмысленный сигнал, адресованный, конечно, не только и не столько левым активистам.

В который раз сменив риторику, российский президент вдруг заговорил о «теплоте человеческого общения», которое не зависит от различий между людьми, иными словами, это общечеловеческая ценность, как и присущее каждому «стремление к свободе, счастью, миру и согласию». К слову сказать, предыдущий фестиваль молодежи и студентов устраивался в Москве летом 1985 года, в самом начале перестройки, а через год нам предстоит отметить 30-летие доктрины «нового политического мышления» Горбачева. Вряд ли нынешний российский лидер настроен повторить этот путь в точности, но пафос его сочинской речи вовсе не во славу войны, но скорее в поисках мира. И это самая хорошая новость прошедшего фестиваля. Как и факт, что российские СМИ постарались не акцентировать внимание на официальном большевистском лозунге ВФДМ: «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». За мир и дружбу — пожалуйста, а с империалистами бороться в реалиях, где царь Николай II — наш главный почетный святой, как-то даже смешно.

Другое дело, что сегодняшняя Россия — все еще «страна больших возможностей», особенно для чиновников и привластного бизнеса. Большой проект, будь то Олимпиада, строительство моста или молодежный фестиваль — это бюджет. Слово это для сегодняшней России — куда более святое, чем коммунизм и борьба с капитализмом.

Об авторах
Василий Жарков политолог
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Фестиваль молодежи и студентов в Сочи-2017 , молодежная политика
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