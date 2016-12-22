Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов

Вступившим на путь ограничений свободы сети украинским властям остановиться будет трудно. Российским же регуляторам действия Киева лишь добавят аргументов для продолжения наступления на Рунет

Подписав указ о запрете российских интернет-сервисов в Украине, президент Петр Порошенко вступил в соревнование с Кремлем в умении «бомбить Воронеж». Надо признать, что украинский лидер успешно учится и активно перенимает прогрессивный зарубежный опыт. Настало время украинцам осваивать VPN и прокси, устанавливать на компьютеры Tor и ZenMate, тайком скачивать FineReader и ввозить из-за границы дистрибутивы 1C и антивируса Касперского.

Возможно, в ближайшее время им также стоит ожидать собственного «пакета Яровой» и закона об иностранных агентах, кто знает? Тем более что вся подготовительная работа уже выполнена и можно просто достать из архива «законы 16 января» Виктора Януковича и объяснить миру, почему они больше не являются «законами о диктатуре».

Законы военного времени

На протяжении пяти лет Украина последовательно опускалась в рейтинге свободы интернета, ежегодно составляемом правозащитной организацией Freedom House. Начав со статуса «свободный» и 27 баллов в 2012 году, к 2016 году она с 38 баллами перешла в категорию «частично свободный». Учитывая методологию, применяемую составителями рейтинга, страна рискует потерять еще до шести баллов только за блокировку социальных сетей и сервисов.

А ведь есть еще десятки случаев уголовного преследования пользователей, принятие законов, ограничивающих свободу слова, публикация в открытом доступе личных данных критиков действующей украинской власти.

К примеру, в 2016 году к трем годам лишения свободы был приговорен журналист Руслан Коцаба, призывавший украинцев отказываться от мобилизации (причем первоначально его обвиняли в государственной измене, однако осудили лишь за препятствование деятельности армии). В феврале 2017 года по пять лет лишения свободы получили двое администраторов пабликов во «ВКонтакте», обвиненных в призывах к нарушению территориальной целостности Украины и в оказании информационной поддержки сепаратистам. Кстати, ст. 110 УК Украины в этой части почти дословно повторяет российскую ст. 280.1, по которой на три года в колонию уехал Рафис Кашапов, критиковавший присоединение Крыма.

ОБСЕ неоднократно критиковала новые украинские власти за ухудшение ситуации со свободой слова в Украине, отмечая запрет на въезд представителей российских медиа, ограничение вещания российских телеканалов и указывая на то, что законы «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке» и «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» непропорционально ограничивают свободу СМИ и общественной дискуссии.

Очень жаль, что украинская «революция достоинства», так ярко продемонстрировавшая стремление к свободе и справедливости, приводит к цензуре интернета, давлению на СМИ и преследованию политических оппонентов.

Можно понять эмоциональное желание украинских властей ограничить информационное присутствие России, которая делает все, чтобы «Украина не смогла». Можно принять наложение экономических санкций на нефтегазовые и авиастроительные корпорации, налоги которых могут идти на антиукраинскую пропаганду и поддержку ДНР и ЛНР. Все это, безусловно, внутреннее дело Украины.

Однако социальная сеть не бензоколонка. Ограничивая деятельность «ВКонтакте» и «Яндекса» на территории страны, украинские власти нарушают права и свободы как собственных граждан, так и граждан России, которые вправе распространять информацию и идеи без вмешательства публичных властей и независимо от государственных границ. Нарушение прав человека ни при каких обстоятельствах не может быть внутренним делом страны.

Москва будет довольна

Более того, создав и протестировав систему массовых блокировок интернет-ресурсов на российских сервисах, украинские власти неминуемо испытают соблазн применить готовую инфраструктуру и разработанную систему нормативных актов против альтернативных источников информации. Под угрозой окажутся и Facebook, и Twitter, и YouTube, и все украинские сервисы и СМИ: такая «полезная» система не может простаивать. Кремль тоже начинал с блокировки объявлений о продаже наркотиков и детской порнографии. Закончилось все заблокированными мессенджерами, обсуждением криминализации использования Tor и регулярным шантажом зарубежных сервисов с требованиями сдать «ключи шифрования», раскрыть пользователей и заблокировать тот или иной не понравившийся властям пост. Украинцам явно есть над чем подумать.

Сейчас мы слышим из уст российских чиновников речи о «цензуре», «ограничении свободы слова», «нерациональности и глупости» блокировки «массовых популярных ресурсов». Звучит это, конечно, крайне лицемерно. Не могут деятели, посадившие в тюрьмы десятки сограждан за несколько лайков или статус во «ВКонтакте», создавшие систему тотальной слежки за пользователями, обсуждающие блокировку Telegram, всерьез осуждать собственное зеркало.

Нам вряд ли стоит ожидать, что российские власти хотя бы из пропагандистских соображений, желая казаться лучше украинских, ослабят наступление на Рунет. Я ни минуты не сомневаюсь, что давление будет лишь увеличиваться. И в оправдание российские власти будут ссылаться именно на Украину. Как во время обсуждения «пакета Яровой» ссылались на опыт Великобритании или как использовали разоблачения Сноудена для обоснования своих действий. Нам скажут, что если уже Порошенко закрывает сайты и считается демократическим политиком, то нам тем более можно: против нас весь мир.

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