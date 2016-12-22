Счет за независимость: чем Мадрид ответил Барселоне

Уход из Каталонии международных компаний может подтолкнуть власти автономии к осторожности на переговорах с Мадридом, но и правительству Испании важно не ошибиться вновь с применением силы

Действия каталонского правительства после референдума 1 октября у многих вызвали недоумение. Испанские острословы уже шутят, что независимая республика просуществовала лишь пять секунд — пока глава правительства Карлес Пучдемон не объявил о том, что введение решения о независимости откладываться.

Казалось бы, на руках у каталонских властей были серьезные козыри. 90% пришедших на участки высказались за независимость. Жесткие действия испанских полицейских, пытавшихся не допустить голосования, выставили Мадрид в совсем черном свете. Те жители Каталонии, которые скептически относились к референдуму, стали если не поддерживать его, то смотреть на него с куда большей благосклонностью. В европейских столицах раздались голоса осуждающие насилие. Складывалось впечатление, будто чаша весов начала клониться в сторону каталонцев.

Экономические аргументы

Но вот в воскресенье в Барселоне прошла массовая акция сторонников единства Испании. И не столь важно, сколько человек в ней участвовало: 950 тыс., как заявляют организаторы, или 350 тыс., как говорят представители барселонской полиции. Наконец все увидели то, что до этого опросы общественного мнения показывали, но хорошая организация сторонников независимости скрывала: половина жителей Каталонии не поддерживает отделение от Испании. Кадры с огромной толпой под испанскими флагами, которые почти невозможно увидеть в Барселоне в обычные дни, — лучшая иллюстрация неоднозначности положения.

К тому же, после референдума Мадрид решил продемонстрировать, с какими экономическими трудностями столкнется Каталония в случае попыток добиться независимости в одностороннем порядке. Испанское правительство одобрило декрет, который упростил компаниям перенос головного офиса в другие регионы страны. Этим воспользовались или заявили о готовности это сделать крупнейшие каталонские банки и предприятия. Их общая капитализация превышает €74 млрд — больше четверти ВВП Каталонии (€223 млрд). Появились слухи, что автопроизводитель Seat тоже собирается перенести свой офис в Мадрид, но пока компания это опровергает.

Перенос головного офиса означает, что основные налоги, которые платит компания, пойдут по месту новой прописки. Для Каталонии это не только прямые, но и имиджевые потери. Экономика региона считается довольно привлекательной для иностранных инвестиций. Только за первое полугодие 2017 года Каталония получила 13% всех зарубежных инвестиций в Испанию — €1,5 млрд.

Все это показало, насколько уязвима позиция сторонников независимости. По мере приближения к моменту подведения итогов референдума, видные политики региона начали высказывать сомнения. Самыми показательными были слова председателя важнейшей партии Каталонии, членом которой является в том числе Пучдемон, — Артура Маса. Он заявил, что регион не готов к такому радикальному шагу. Все это и привело к провозглашению «независимости Шредингера», как ее окрестили некоторые испанцы.

Тем не менее такой шаг был ожидаем: еще до референдума Пучдемон заявлял, что в случае победы сторонников независимости сначала наступит период переговоров с Мадридом об условиях выхода из состава страны. Поэтому его слова о диалоге правильнее считать не шагом назад, а небольшой передышкой. Чтобы ни у кого не было сомнения в конечных намерениях руководителей региона, сразу после окончания речи Пучдемона депутаты каталонского парламента подписали декларацию о независимости.

Пределы силы

Мадрид же, по всей видимости, почувствовал, что его жесткие действия приносят результат. Глава испанского правительства Мариано Рахой направил главе Каталонии официальный запрос о том, провозгласил он независимость или нет, дав для ответа время до понедельника, 16 октября. Комический, на первый взгляд, жест является первым и обязательным шагом перед приведением в исполнение 155 статьи испанской конституции. Она дает возможность приостановить автономию провинции, не исполняющей общеиспанских законов или посягающей на интересы испанского государства. Второй шаг — получение одобрения от верхней палаты испанского парламента — не вызовет никаких проблем: глава социалистов из ИСРП уже заявил, что поддерживает правительство в этих действиях.

Вместе с кнутом Рахой показал каталонцам и пряник. В своей речи перед Кортесами он заявил, что готов вести диалог с Барселоной о расширении прав региона по широкому спектру вопросов, но в рамках конституции. При этом он допустил возможность изменения основного закона страны.

Теперь мяч на стороне каталонцев. Если власти региона отступят, им уготовано отдельное место за столом переговоров об изменении испанской конституции. Правда, непонятно, кто из их избирателей проголосует за них на следующих местных выборах. Если они признают, что провозгласили независимость, то Мадрид, чтобы заставить автономию выполнять испанские законы, примет «необходимые меры». Какие именно, в конституции не прописано, что теоретически дает испанским властям широкое поле для действий. Неясно, впрочем, как на практике можно «запретить» каталонскую независимость, если испанское правительство не смогло даже предотвратить референдум (из 2 200 пунктов для голосования удалось закрыть лишь 446). Уже появились сообщения о том, что армия «готовится поддержать» испанскую полицию в Каталонии, правда, официально речь идет лишь о «логистической помощи». Появление танков на улицах Барселоны пока кажется чем-то совсем уж невероятным.