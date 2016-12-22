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Игрок без паспорта: как Саакашвили прорвался в украинскую политику
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Игрок без паспорта: как Саакашвили прорвался в украинскую политику
Украинский кризис, 13:13
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Максим Артемьев Игрок без паспорта: как Саакашвили прорвался в украинскую политику
Михаил Саакашвили получил шанс стать неформальным лидером украинской оппозиции, но президент Порошенко может надеяться, что его оппоненты вновь перессорятся между собой

Политическая звезда Михаила Саакашвили взошла 22 ноября 2003 года, когда он во главе своих единомышленников силой прорвался в грузинский парламент и захватил его. Охрана едва успела вытолкать из зала заседаний Эдуарда Шеварднадзе, как раз в тот самый момент, когда через другие двери туда врывался Саакашвили.

Спустя четырнадцать лет события повторяются не то в виде фарса, не то в виде отработанной технологии. 10 сентября 2017 года экс-губернатор Одесской области прорвался на территорию Украины в пункте пропуска Шегини. Его сторонники разметали пограничную охрану, а сам он отправился во Львов, первый город по пути в Киев. Там его приветствовали мэр города Андрей Садовый, по совместительству — лидер партии «Самопомощь», и ликующая толпа львовян.

Саакашвили, на данный момент лицо без гражданства, сопровождал из Польши либо встречал на границе оппозиционный бомонд — в том числе Юлия Тимошенко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и депутат Мустафа Найем, тот самый, по призыву которого в Facebook 21 ноября 2013 года собрался Евромайдан.

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Проблема для Порошенко

Возвращение Саакашвили на Украину, после того как в конце июля его лишили украинского гражданства, резко радикализирует обстановку в стране. Прорыв через границу показал бессилие силовых структур, неспособность Петра Порошенко административным путем блокировать оппонента.

Саакашвили, вчера еще политик провалившийся, обанкротившийся, сегодня становится центром притяжения всех недовольных нынешней властью. Из неудачника и посмешища он превращается в сильного лидера, способного на дерзкую акцию. И неважно, к чему она приведет, депортируют ли его из страны, арестуют ли за нелегальное проникновение. Главное, что он привлек к себе всеобщее внимание (украинские сайты весь день вели прямую онлайн-трансляцию с польско-украинской границы) и не побоялся оспорить запреты действующего президента.

Перед Порошенко трудный выбор. Что делать с Саакашвили дальше? Идти по пути мягких репрессий, как было до этого, он уже не может, ибо данная тактика показала свою неэффективность. Переходить к жестким мерам — опасно и чревато дальнейшим обострением ситуации. На Украине отлично отработаны технологии, еще со времен президента Кучмы, по проведению протестных акций против непопулярных лидеров. Но если ранее Порошенко находился по «ту» сторону баррикад, то теперь он вынужден будет смотреть на них из окон своего кабинета.

Единственная его стратегия — выжидать, в надежде на то, что либо перессорятся сторонники Саакашвили, либо энтузиазм его команды улетучится по мере прохождения времени. Но в связи с последним обстоятельством оппозиция должна действовать так, чтобы не давать потухнуть боевому настроению в своих рядах. Ей нужны будут все новые достижения и победы. Будущие победители «оранжевого» Майдана тренировались в ходе акций «Украина без Кучмы». Какой формат изберут они сегодня — непонятно.

Таран для оппозиции

На нынешний момент и Тимошенко, и Наливайченко, и Найем — а у каждого из них есть собственный политический проект — временно приглушили свои политические амбиции и готовы выставлять на передний план грузинского реформатора, который нужен им как таран. Дележ портфелей и мест оппозиционеры оставляют «на потом», увлеченные нынешней задачей, которая заключается в максимальном ослаблении политических позиций Порошенко.

Саакашвили, лишенный возможности баллотироваться в президенты, да и участвовать легитимно в украинской политике, также должен принять для себя решение: в каком формате он будет действовать, какие цели преследовать? Возвращение гражданства для него в обозримой перспективе — вещь неосуществимая. Следовательно, он может претендовать только на неформальное лидерство. Подобную тактику демонстрировал в Турции Эрдоган перед своим приходом к власти, когда из-за уголовного приговора он не мог стать премьер-министром и вынужден был провести временно на этот пост своего единомышленника Абдуллу Гюля. Но у Саакашвили сейчас нет такого человека. Юлия Тимошенко сама метит в президенты в 2019 году. Попади же она (или кто другой) на премьерский пост, то в миг превратится из случайного союзника в противника. Поэтому задача-максимум для Саакашвили сейчас будет заключаться в создании собственной сильной партии, находящейся под полным его контролем, а минимум — в сколачивании такой коалиции разношерстных сил, которая бы была управляема им и в рамках которой не допускалась бы индивидуальная игра сильных лидеров, тех же Тимошенко или Садового, например.

Послереволюционный консенсус на Украине, объединявший элиту и не дававший перерасти конфликтам внутри нее в полномасштабное противостояние, уже в прошлом. На сегодняшний момент мосты между вчерашними соратниками сожжены. Обе стороны готовы к активным действиям против друг друга.

Об авторах
Максим Артемьев историк, журналист
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Украина , Петр Порошенко , мнение , Михаил Саакашвили
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