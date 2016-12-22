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Пробные контракты: с чем уехал из России король Саудовской Аравии
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Пробные контракты: с чем уехал из России король Саудовской Аравии
Политика, 14:57
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Леонид Исаев Пробные контракты: с чем уехал из России король Саудовской Аравии
Эр-Рияд рассчитывает играть важную роль в послевоенном устройстве Сирии, а для этого нужны договоренности с Москвой и закупки, пусть пока и небольшие, российского оружия

Визит саудовского короля Салмана в Москву — событие, которого в России ждали достаточно давно. Впервые об этом заговорили в первой половине 2015 года, когда Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил нового монарха Саудовской Аравии посетить Россию. С тех пор визит короля намечался неоднократно, однако каждый раз его сроки отодвигались. Лишь за последние полгода это происходило трижды: сперва короля ожидали в середине июля, сразу после саммита G20 в Гамбурге, потом в начале августа и, наконец, в октябре.

Приезд Салмана стал первым визитом саудовского монарха в Россию. Однако на этом «знаковость» визита заканчивается. Лимиты и пределы российско-саудовского сотрудничества очевидны и определяются как принципиальным расхождением по многим политическим вопросам, так и сложившимися на протяжении десятилетий экономическими связями, ориентированными далеко не друг на друга.

Переговоры для наследника

С приходом к власти короля Салмана и укреплением позиций его сына Мухаммада, ставшего с июня 2017 года наследником престола, российско-саудовские отношения стали более прагматичными, все меньше напоминая идеологическую конфронтацию.

Ключевым вопросом для королевства по-прежнему остается благополучная передача титула от короля, чья легитимность не вызывает сомнений среди членов династии, к сыну, совершившему головокружительный карьерный взлет по новым, не устоявшимся пока правилам. В этой связи кронпринц по-прежнему остро нуждается во внешнеполитических победах, которых пока не удалось достичь ни в Йемене, ни в противостоянии с Катаром. А важные договоренности с Россией, которая после начала военной операции в Сирии стала одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, могут этому способствовать.

Конечно, это не влечет за собой изменения базовых установок как Москвы, так и Эр-Рияда. Как бы того ни хотелось саудовцам, но сворачивать свое сотрудничество с Ираном Россия не намерена и визит короля в этом вопросе ничего не изменил. Отношение к баасистскому режиму в Сирии также не претерпело никаких изменений после встречи Путина и Салмана: Москва продолжает рассматривать Башара Асада в качестве легитимного президента, а Эр-Рияд настаивает на его уходе. Однако сам факт, что Россия поддерживает тесные отношения с Ираном и является ведущей силой в сирийском переговорном процессе, заставляет Саудовскую Аравию вести диалог с Москвой.

Ситуативное сотрудничество России и Саудовской Аравии в сирийском вопросе, как показывают события последних месяцев, вполне возможно. В Москве высоко оценивают роль королевства в подготовке каирских соглашений по Восточной Гуте, которые помогли реализовать договоренности в Астане о создании зон деэскалации в Сирии. Взамен Эр-Рияд рассчитывает, что продолжит играть ключевую роль в формировании оппозиционной делегации на переговорах в Женеве, представители которой получат места в будущем сирийском правительстве.

Еще один пример — ситуация в Йемене, где Саудовская Аравия по-прежнему рассчитывает на лояльность Москвы. С начала саудовской военной операции в марте 2015 года российское руководство старалось воздерживаться от категоричных комментариев, де-факто поддерживая усилия, предпринимаемые Эр-Риядом. А во время визита короля в Москву российское руководство подтвердило свое намерение не препятствовать саудовцам в разрешении йеменского конфликта.

Рынок для России

Москва, в свою очередь, заинтересована в усилении финансовой составляющей в российско-саудовских отношениях. Российское руководство уже неоднократно проявляло свое недовольство тем, что бóльшая часть соглашений, затрагивающих экономическое, а также военно-техническое сотрудничество, остается на уровне меморандумов о взаимопонимании. Единственным исключением можно считать договоренности, достигнутые в рамках ОПЕК+, по сокращению объемов добычи нефти.

В каком-то смысле приезд короля Салмана помог покончить с практикой заключения ни к чему не обязывающих договоренностей, например в вопросе привлечения саудовских инвестиций в Россию. Стороны договорились о создании инвестиционного энергетического фонда в объеме $1 млрд, а также инвестиционного фонда в сфере высоких технологий с аналогичным капиталом.

Кроме того, «Рособоронэкспорт» и Саудовская военно-промышленная компания подписали контракт о лицензионном производстве автоматов Калашникова АК-103 на территории королевства. Конечно, по сравнению с заключенной в мае этого года саудовско-американской сделкой, предусматривающей закупку вооружения на $110 млрд, российско-саудовский контракт на $3,5 млрд выглядит весьма скромно. Однако до последнего времени между Москвой и Эр-Риядом соглашения в военно-технической сфере отсутствовали в принципе.

$2 млрд из 3,5 млрд — это контракт на покупку ракетных комплексов С-400. Детали поставок, по всей видимости, еще будут обсуждаться в ходе заседаний созданной по итогам визита российско-саудовской комиссии по ВТС. Однако реализация этого проекта во многом зависит от политического диалога между странами по иранской проблематике.

Все дело в том, что Эр-Рияд не заинтересован в нашем вооружении как таковом и уж тем более не собирается перевооружать свою армию. Для королевства это больше политический вопрос, который заключается в том, чтобы не допустить продажи российского оружия Ирану. Иными словами, Саудовская Аравия ищет возможности перекупить иранские контракты, что, конечно, не входит в планы Москвы, по крайней мере на нынешнем этапе.

Об авторах
Леонид Исаев арабист, старший преподаватель Высшей школы экономики
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Сирия , мнение , Ближний Восток , Саудовская Аравия
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