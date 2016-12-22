Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,73 EUR Нал. 69,31 68,65 USD Бирж. 57,83 -0,02 EUR Бирж. 68,82 +0,03 USD ЦБ. 57,85 +0,07 EUR ЦБ. 68,78 +0,05 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 1999,98 -0,17% РТС 1089,55 -0,21% Brent 52,57 +0,71% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7408,27 -0,04%
Игра Кадырова: как события в Мьянме стали сюжетом российской политики
Лента новостей
В Москве утвердили порядок выхода домов из программы реновации 15:07, Общество Сечин закончил разговор с Улюкаевым словами «ну и *** с ним» 15:00, Общество В полиции назвали берцы причиной ссоры учителя с напавшим на нее учеником 14:50, Общество Глава московского СК нашел виновных в слухах о его связи с делом Шакро 14:49, Общество Спрос на аренду квартир в Москве достиг пятилетнего максимума 14:41, Недвижимость В Renault рассказали о новинках для России 14:35, Авто Двух пострадавших при стрельбе в школе в Ивантеевке доставят в Москву 14:27, Общество Число погибших при обрушении крана в Химках возросло до двух человек 14:25, Общество МИД Украины обвинил Путина в попытке исказить идею ввода миротворцев 14:21, Политика На рельсах МЖД нашли посторонний предмет 14:19, Общество Детский омбудсмен рассказала об устроившем стрельбу в школе ученике 14:18, Общество Почему половину дач в Подмосковье невозможно продать даже со скидкой 14:18, Недвижимость Сирийская армия прорвала длившуюся три года блокаду Дейр-эз-Зора 14:15, Политика «Тверской стрелок» разрешил приговорить себя к смертной казни 14:11, Общество В Минобрнауки прокомментировали стрельбу в школе в Ивантеевке 14:05, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 14:05, РБК и Билайн Игра Кадырова: как события в Мьянме стали сюжетом российской политики 14:04, Мнение «Ашан» переименует все собственные торговые марки 14:04, Бизнес Роман Троценко купил аэропорт Улан-Удэ у экс-депутата Слипенчука 14:03, Бизнес Экс-губернатор Белых не признал себя виновным по делу о взятках 14:00, Общество Евтушенков рассказал о личной встрече с Путиным из-за суда с «Роснефтью» 13:48, Бизнес Главные новинки авторынка России 13:44, Авто Основатель социальной сети Ukrainians сообщила о ее закрытии 13:42, Общество Трамп не невеста, Кадыров не фронда: главное из заявлений Путина в Китае 13:41, Политика СМИ опубликовали видео падения башенного крана в Химках 13:38, Общество Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки 13:37, Бизнес
Игра Кадырова: как события в Мьянме стали сюжетом российской политики
Политика, 14:04
0
Константин Казенин Игра Кадырова: как события в Мьянме стали сюжетом российской политики
Главный риск для чеченского лидера — не ссора с Кремлем из-за внешней политики, а бесконтрольный ход протестов мусульманской молодежи в России

Протесты по поводу происходящего вокруг мусульманского народа рохинджа в Мьянме начались в России не в первые выходные сентября, а заметно раньше, не менее двух лет назад. Правда, до последнего времени они наблюдались в основном в интернете, не выплескиваясь на улицы. Мусульманская молодежь не только выражала в Сети солидарность с братьями по вере, но и возмущалась невниманием к бирманским событиям со стороны мирового сообщества, прежде всего — стран Западной Европы и США. Антиамериканизм — один из мощных объединителей для исламского сообщества. Различия в отношении к российским властям в представлениях о будущем страны здесь отходят на второй план. Поэтому сетевые активисты разной внутриполитической ориентации дружно писали посты, в которых клеймили «лицемерие Вашингтона», чье внимание к правам человека на Мьянму не распространилось.

Поле для Кадырова

Что изменилось в этих протестах теперь? Прежде всего то, что в защиту рохинджа громко выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он давно осваивает роль главной фигуры среди российских мусульман, высказываясь по всем волнующим исламское сообщество темам: от запрета хиджабов в школе до строительства мечетей в городах России. И то, что именно после его выступления протесты по поводу событий в Мьянме вышли в офлайн, уже заставило многих говорить о том, что влияние Кадырова на исламскую молодежь, например в Москве, достаточно велико.

Какие последствия могут иметь эти события для руководства Чечни? Пожалуй, наименее вероятный сценарий — конфликт с федеральной властью, хотя ее позиция по событиям в Мьянме, озвученная в заявлении МИДа, довольно сильно отличается от позиции Кадырова. События на западе Индокитая, при всем их драматизме, все же никак нельзя считать центральным вопросом для российской внешней политики. Мьянма не Сирия, и из-за нее ссориться с одним из ключевых региональных лидеров никто во власти, скорее всего, не захочет. Что фактически подтвердил и Владимир Путин в своем комментарии действий Кадырова.

Молодежная политика

Более важным для официального Грозного будет то, покажет ли он способность в дальнейшем контролировать протестную волну. Если да — это станет для него дополнительным политическим капиталом: глава Чечни в этом случае может получить репутацию лидера, способного влиять на исламскую молодежь, в том числе в Москве, в моменты обострений. Если же события получат дальнейшее уличное развитие, явно нежелательное для федеральной власти, особенно в столице, — это создаст политические риски для руководства Чечни. Судя по тому, что чеченские депутаты Госдумы во время несанкционированного митинга в Москве мягко призывали его участников «не поддаваться на провокации», риск этот в Грозном осознают.

В какой мере развитие сюжета с протестами будет на деле зависеть от Грозного — вопрос открытый. Неясно вообще, насколько сегодня возможен контроль за действиями мусульманской молодежи в мегаполисах из одного центра. Пожалуй, наиболее неадекватное из мнений, высказанных по поводу событий у посольства Мьянмы, состоит в том, что там собрались только представители «кланово-родовых структур».

Но даже самое поверхностное исследование молодежи, прибывшей в Москву из мусульманских регионов, показывает, что от реалий традиционного общества ее жизнь довольно далека. Заметная часть этой молодежи никак не зависит от родственников материально, тесно общается в Москве, в том числе и в исламской среде, с представителями разных национальностей, и в целом гораздо более модернизирована, чем принято считать. В Чечне известны многие случаи, когда чиновникам легко удавалось надавить на молодых людей через их родственников. А фактические права некоторых силовиков включают, по многочисленным свидетельствам правозащитников, и право беспрепятственно проверять контакты и видео в смартфонах молодых людей, почему-либо показавшихся подозрительными. Это на какое-то время создало возможности для очень жесткой неформальной опеки местной молодежи. Однако в Москве, при всем несовершенстве правовой среды, такие возможности все же под большим вопросом, как на самом деле и на Северном Кавказе за пределами Чечни.

Опасные митинги

Однако не менее показательные вещи в связи с протестами против происходящего в Мьянме наблюдаются в некоторых других регионах, за пределами Москвы и Чечни. В Дагестане, например, против митинга протеста выступило местное Духовное управление мусульман. То, что оно оказалось, пусть и косвенно, оппонентом чеченской власти, довольно неожиданно. Официальный дагестанский муфтият точно так же, как глава Чечни, выступает последовательным сторонником так называемого традиционного ислама, который на северо-восточном Кавказе представляет суфизм. Критика «ваххабизма», как на Северном Кавказе называют весь спектр неофициального ислама, на протяжении многих лет наиболее жестко звучит именно из дагестанского Духовного управления и официальных грозненских резиденций.

А вот в этой ситуации дагестанские муфтии и Рамзан Кадыров оказались на противоположных сторонах.

Думается, что причина связана с внутридагестанскими раскладами. В Махачкале митинговую активность (более скромную, чем в Москве) поддержали исламские активисты, известные как критики местного Духовного управления. Логика борьбы требовала не допустить массовости на мероприятии, которое может прибавить популярность оппонентам. На фоне этого солидарность поборников «традиционного ислама», видимо, оказалась менее существенным фактором.

Этот локальный пример на самом деле говорит о многом. Влияние на исламскую молодежь и в Москве, и в регионах становится значимым политическим ресурсом. Значимым, видимо, настолько, что стремление обладать им отодвигает на второй план привычные линии раздела в исламской среде.

Об авторах
Константин Казенин старший научный сотрудник РАНХиГС и Института Гайдара
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Чечня , мнение , Рамзан Кадыров
Главное
Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки Бизнес
Главное
Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки Бизнес
В полиции назвали берцы причиной ссоры учителя с напавшим на нее учеником Общество
Песков опроверг выдвижение Путиным списка требований президенту Литвы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку