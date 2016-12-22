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«Карточный домик»: как в кино отражается реальная политика
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«Карточный домик»: как в кино отражается реальная политика
Политика, 16:51
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Арег Галстян «Карточный домик»: как в кино отражается реальная политика
История президента Фрэнка Андервуда все больше напоминает политические перипетии вокруг Дональда Трампа

Зрителям представлен очередной сезон популярного политического сериала «Карточный домик» о высокопоставленном конгрессмене-демократе Фрэнке Андервуде, который путем обмана, манипуляций и преступных сговоров пробил себе путь в Овальный кабинет. У социологов и политологов вновь появился повод поговорить о соотношении кино и реальности. Известно, что среди поклонников сериала экс-президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама. Создатели кинокартины говорят о полном отсутствии политической ангажированности, подчеркивая, что сюжет и все герои вымышлены. Однако каждый сезон сериала отражал те или иные политические процессы в Соединенных Штатах. Что, впрочем, вполне в традициях американского кинематографа.

Голливуд и большая политика

С момента своего формирования Голливуд играл важную роль в пропаганде американских ценностей по всему миру. Наиболее серьезное влияние в киноиндустрии традиционно имела Демократическая партия, в рядах которой было множество политиков левого социалистического толка. К началу 50-х годов ФБР активно следило за деятельностью большинства киностудий, внедряя туда своих агентов. Самым знаменитым агентом-осведомителем был молодой калифорнийский актер Рональд Рейган, ставший впоследствии президентом США от Республиканской партии. Значительную часть своей жизни он провел в киноиндустрии, однако так и не смог повторить успех таких великих звезд, как Кларк Гейбл и Грегори Пек. В основном Рейган снимался в малобюджетных и фильмах категории B, рассчитанных на второй экран. Будучи прагматичным и самокритичным человеком, он понимал, что большого будущего в кино у него нет. Поэтому и решил использовать Голливуд как трамплин в большую политику.

На протяжении многих десятилетий республиканцы усиливали свое присутствие в массовой культуре в целом и в Голливуде в частности. Однако на сегодняшний день демократы по-прежнему задают политическую моду в американском кинематографе. Именно политики Демократической партии добились введения известных «актерских квот» для цветного населения, согласно которым представители этнических и религиозных меньшинств должны быть обязательно представлены в кино на самом высоком уровне. Это позволило демократам увеличить свой электорат среди крупных этнических общин и диаспор.

Примечательно, что наиболее влиятельные этнические лоббистские организации также использовали возможности Голливуда для формирования положительного образа тех или иных этнических групп. Так, наиболее влиятельные спонсоры ирландской диаспоры вкладывали большие деньги в киноиндустрию, чтобы улучшить репутацию Ирландской республиканской армии (ИРА). В культовых фильмах «Отходная молитва» с Микки Рурком и «Собственность дьявола» с Харрисоном Фордом и Бредом Питом ирландцы представлены как борцы за свободу по аналогии с американскими революционерами эпохи Войны за независимость.

После 11 сентября Карл Роув, известный республиканский политтехнолог и влиятельный советник президента Буша-младшего, провел в Беверли-Хиллз встречу с директорами крупнейших голливудских холдингов для обсуждения совместных шагов, направленных на поддержку антитеррористической кампании США и их союзников в Афганистане. После встречи Роув отметил: «Голливуд, несомненно, внесет серьезный вклад в борьбу против терроризма». В итоге американский кинематограф выпустил более 400 картин, посвященных событиям 11 сентября и последовавшей за ними американской военной кампании в Афганистане и Ираке. The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times многократно публиковали материалы о том, что Голливуд ведет борьбу против терроризма не хуже Белого дома.

«Карточный домик»

Первые два сезона сериала вышли в тот момент, когда наблюдалось падение рейтинга популярности президента Обамы. Республиканцы и многие влиятельные демократы критиковали нерешительность президента и его администрации во внутренней и внешней политике. Вероятным аналогом Обамы в сериале стал президент Гаррет Уокер — бывший юрист, не обладающий инстинктами лидера. В свою очередь, прагматичный, жесткий и агрессивный Андервуд является абсолютной противоположностью Уокера. Складывается ощущение, что создатели картины пытаются показать два фундаментальных образа американских президентов. Сам Обама, будучи поклонником сериала, не раз говорил, что восхищается политическими талантами Андервуда, но ценит принципиальность и честность Уокера. В итоге принципиальность и честность проигрывают, когда Андервуд добивается своей цели — отставки президента.

Третий сезон показывает политический кризис в американо-российских отношениях. Президент России Виктор Петров представлен как бывший глава КГБ, который жестко отстаивает интересы своей страны на международной арене. В центре сюжетной линии два конфликта — внешнеполитический (Иорданская долина) и внутриполитический (закон о запрете гей-пропаганды в России). Примечательно, что в одной из серий представлена скандально известная группа Pussy Riot, членов которой президент США называет «настоящими русскими патриотами». В результате длительных переговоров лидеры стран договариваются о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке, а президент Петров объясняет Андервуду православные традиции России, куда невозможно имплементировать многие законы либерального характера.

Четвертый и пятый сезоны посвящены президентской кампании. Парадоксальным образом стиль ведения кампании Андервуда отчетливо напоминает Трампа. Как и вымышленный президент, Трамп пошел на выборы, игнорируя мнение партийной элиты. Стремясь к власти, Андервуд начинает нарушать все мыслимые и немыслимые границы, настраивая против себя не только однопартийцев, но и ведущие СМИ. Возможно, это всего лишь случайное совпадение, но сегодня Трамп находится в столь же сложном и тупиковом положении. Согласно сюжетной линии СМИ ведут расследование о незаконных действиях Андервуда, что может привести к его импичменту. Опять совпадение? Возможно, но в такое количество случайностей верится с трудом.

Об авторах
Арег Галстян американист
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: США , мнение , Дональд Трамп
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