Грамотные деньги: как образование превращает сбережения в инвестиции

Высокий уровень финансовых знаний позволяет не только обходить стороной пирамиды, но и лучше вести бизнес, выбирая наиболее прибыльные проекты, — и поэтому приводит к росту экономики

Необходимость быть финансово грамотным не просто модный тренд, но и необходимость. Знания про базовые финансовые и страховые продукты, разница между нормальным банком и «пылесосом» с забалансовыми вкладами, можно ли приобретать биткоины и, безусловно, вечный вопрос, когда покупать валюту, — элементы ежедневной жизни любого из нас.

Финансовые ответы

Известно, что Россия далеко от стран — лидеров по уровню финансовой грамотности. Неприятно «говорящими» оказались результаты исследования S&P, по которому лишь 38% россиян оказались финансово грамотны. Меньше, чем в Зимбабве или Монголии! Наивысшие показатели — в Скандинавии, а самые низкие — в странах Южной Азии.

Печальным выглядит и тот факт, что по результатам исследования ВШЭ только 2% россиян считают, что прекрасно разбираются в финансах, при этом 20% оценивают уровень своих знаний и навыков как нулевой, и еще 46% считают их неудовлетворительными.

Однако 24 мая вышел отчет ОЭСР по финансовой грамотности среди школьников; исследования проводились по всему миру в 2015 году. По результатам данного отчета оказалось, что в среднем учащиеся старших классов из России грамотнее, чем их коллеги по странам ОЭСР: среди 15 опрошенных стран мы занимаем 4–5-е место, опережая США, Австралию и Италию. Более того, со времен первого отчета по России (с 2012 года) качество ответов несколько повысилось. Конечно, только 11% из школьников показывают высшие баллы финансовой грамотности, но для России это блестящее достижение.

Все дело в возрасте участников: ВШЭ и S&P опрашивали взрослых, PISA (Programme for International Student Assessment) — тест, ориентированный на школьников. Конечно, более молодые россияне чаще сталкиваются с финансовыми продуктами, раньше встречают их в жизни своих семей, в конце концов говорят о финансовой грамотности на уроках обществознания в школах. Вышедший в 2016 году учебник для девятых классов Алексея Горяева (РЭШ) и Валерия Чумаченко, написанный в сотрудничестве с Банком России, Минфином и множеством экспертов, также добавит качества школьному образованию. Государство в России участвует в финансовом просвещении, а при поддержке Сбербанка активно проводятся Всероссийские недели финансовой грамотности

Знания — деньги

Почему это важно? Экономисты видят связь (едва ли полностью причинно-следственную) уровня ВВП на душу населения и финансовой грамотности. Вероятно, более высокий уровень знаний позволяет не только обходить стороной пирамиды МММ, но и лучше вести бизнес, выбирать наиболее прибыльные проекты, эффективно инвестировать, и поэтому приводит к росту экономики.

Грамотные решения частных инвесторов напрямую отражаются на состоянии финансового рынка. В России крайне низкий уровень понимания его услуг. Например, руководитель ЦСР Алексей Кудрин разумно предлагает раскладывать сбережения в три валюты — доллары, евро и рубли. Но на развитых рынках основная цель — научить людей вкладывать в акции, облигации, диверсифицировать портфель, чтобы можно было получать долгосрочную прибыль от роста стоимости вложений. Даже в России есть разные возможности, хотя и рискованные, в частности ETF, ПИФы, акции/облигации и т.п.

Можно ли накопить на хорошую пенсию, если не желать рисковать ради более высокой средней доходности? Обычно — нет. Евро, доллары и рубли приносят достаточно низкие процентные ставки, и на этих вкладах сложно добиться большого дохода. В итоге перед государством, которое желает снять с себя хотя бы часть давления на государственный пенсионный фонд, остро стоит необходимость привлечения населения к инвестированию. Например, через индивидуальный инвестиционный счет. На сегодняшний день доля России в мировой стоимости акций незначительна — по данным Всемирного Банка, менее 1% в 2016 году.

Безусловно, движению к финансовой грамотности будут помогать и новые сервисы, которые вводятся у нас, в частности мобильные приложения для покупки облигаций. Но шаг от «евро-доллары-рубли» до «я понимаю, что часть сберегаю, а часть инвестирую на пенсию» очень большой.

Да и негосударственные пенсионные фонды пока довольно непрезентабельны. Если участники рынка теряют миллиарды только из-за перехода в другой фонд, как по итогам 2016 года объявил ПФР, то ситуация явно требует более прозрачного регулирования и улучшения условий для рядового инвестора. Самым простым было бы подключение «индексных опций», при которых копить можно было бы в фондах с низкими издержками и долгосрочным взглядом на доходность. Общее состояние экономики во многом зависит от умения, в том числе и государства, правильно выстроить привлечение денег.

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