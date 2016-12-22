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Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
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Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
Экономика, 14:22
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Антон Табах Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора

Уже достаточно давно назначение главы американского федерального резерва не превращалось в тотализатор. После чехарды в конце 70-х почти за 40 лет у ФРС сменился всего лишь четвертый председатель. Пол Волкер и Бен Бернанке прослужили по 8 лет, Алан Гринспен пробыл у руля целых 20 лет (и итоги его деятельности надолго станут аргументом в пользу сменяемости руководства главным центробанком мира). При менее склонном к переменам президенте, чем Трамп, продление полномочий Джанет Йеллен было бы объявлено еще несколько месяцев назад. Но ФРС была объектом критики во время выборов и после них, поэтому об автоматическом переназначении не могло быть и речи и процесс поиска кандидатуры на новый срок затянулся.

Опытные соперники

Помимо Йеллен, как подтвердил президент США, сейчас активно обсуждаются кандидатуры Джона Тейлора (бывший замглавы МВФ, гуру международных финансов и профессор Стэнфорда) и Джерома Пауэлла (член Совета управляющих ФРС, опытнейший банкир). Естественно, возможные варианты вызывают большой интерес у участников рынка. Решение ожидается до 3 ноября.

Формально не обладающий полномочиями, кроме определения повестки заседаний руководства ФРС и права выступать в конгрессе, глава ФРС, безусловно, влиятельнейшая фигура. По сложившимся за десятилетия неписаным правилам он или она играет первую скрипку в определении денежно-кредитной политики или же конкретным мерам по преодолению кризисов. При этом ФРС достаточно инерционная организация. Назначения в Совет управляющих и руководство окружных резервных банков разведены по времени, что способствует устойчивости подходов к действиям на рынке. Кроме того, необходимость утверждения нового главы ФРС в сенате при отсутствии консенсуса внутри республиканского большинства ограничивает выбор кандидатов. В том числе и поэтому отпали слишком авторитетные либо радикальные кандидаты — вроде главы JPMorgan Chase Джеймса Даймона или соратника Бернанке Кевина Ворша. Более того, работа всех возможных кандидатов на Уолл-стрит или в элитных университетах во многом предопределяет из взгляды и снижает шансы на радикальную смену политики.

Даже для экономистов за пределами очень узкого круга специалистов по монетарной политике взгляды Йеллен и Тейлора близки до неразличимости, разница лишь в нюансах. Независимость ФРС, обязанность активно вмешиваться в ситуацию на рынке и поддерживать стабильность банков, являющихся, если применять российскую терминологию, системно значимыми. То, что один ближе к республиканцам, а другая — к демократам, особой роли не играет. Назначение Пауэлла в рамках сделки Обамы с республиканцами также показывает, что его взгляды также не сильно отклоняются от консенсуса.

Вероятный сценарий

Скорее всего, мы и не увидим особенно резких движений. Стоит ожидать разницу в стиле и тональности, но не в сути. Повестка дня на ближайшие годы в основном определена действиями Бена Бернанке и Джанет Йеллен. При назначении Йеллен на новый срок один из двух других кандидатов, скорее всего, станет ее первым заместителем взамен ушедшего на пенсию Стенли Фишера. Сокращение балансов федерального резерва, скорее всего, будет идти достаточно медленно, как и повышение процентных ставок, — в силу сложившегося за десять лет сверхнизких ставок консенсуса, крайне низкой инфляции, а также из-за вечного кошмара любого главы ФРС — повторения Великой депрессии. Как известно, в отличие от ЕЦБ или Банка Англии, ФРС обладает мандатом на поддержание экономического роста. Тем более ключевую роль в определении внутренней экономической политики будет играть достаточно агрессивный Минфин с планами налоговой реформы, которая может привести к росту бюджетного дефицита. Для развивающихся рынков (в том числе России, несмотря на санкции) сильный экономический рост в США на фоне очень умеренного ужесточения монетарной политики является плюсом и будет подогревать спрос на активы и сырьевые товары.

Не стоит ожидать больших перемен в области регулирования — конгресс вряд ли будет уделять этой теме существенное внимание. Парадоксально, но система финансового надзора в США достаточно архаична, политизирована и разделена по отраслевому принципу. Степень координации финансовых регуляторов существенно отстает от стандартов других развитых и развивающихся стран. Идеи создания мегарегулятора (независимого или на базе ФРС) всплывают регулярно, но заигрываются и финансовой индустрией и политиками. Даже созданное после кризиса 2008 года Агентство по защите прав потребителей финансовых услуг в списке на отстрел у администрации Трампа.

При этом повышение концентрации в американской банковской системе — доля четырех крупнейших банков выросла за последние десять лет до 40% депозитов и 42% активов — требует как раз повышения качества надзора. Но и здесь мы будем наблюдать, скорее,​ инерцию.

Об авторах
Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , ФРС , Джанет Йеллен
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