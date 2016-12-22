Губернатор назвал жителей Магаданской области «умеренно пьющими» людьми

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный назвал составленный Роспотребнадзором рейтинг самых пьющих регионов России, в котором Колыма заняла первое место, необъективным. Об этом он сообщил ТАСС на медиасаммите во Владивостоке.

«Я и раньше говорил, что надо приехать на Колыму и понять, что здесь нет сплошного пьянства», — заявил Печеный. По его словам, Магаданская область является «логистическим центром», через который акцизный алкоголь переправляется в другие регионы, а статистика, по его словам, «отображается у нас [в Магаданской области]».

Губернатор отметил, что на Колыме по сравнению с другими регионами нет нелегального алкоголя. «Магаданская область — территория здоровых, умных и умеренно пьющих людей», — подчеркнул Печеный.

Роспотребнадзор 7 июня выпустил доклад «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения», в котором были перечислены самые пьющие регионы России, сообщала газета «Известия». Первое место в рейтинге самых пьющих регионов заняла Магаданская область, где в среднем объем продаж алкоголя составил 14,1 л спирта на душу населения за год. На втором и третьем местах находятся Москва и Сахалинская область.

Наименьший показатель потребления алкоголя был зафиксирован на Северном Кавказе. В Ингушетии и Чечне потребляют 0,1 л на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 л, в Северной Осетии — 0,6 л.

Роспотребнадзор отметил, что за пять лет в России потребление алкоголя снизилось на 40% благодаря государственной акцизной политике и запретительным мерам. По словам производителей, данные Роспотребнадзора не совсем верно отражают действительность. В «Татспиртпроме» «Известиям» объяснили рейтинг тем, что за последние несколько лет в регионах увеличилось потребление нелегального алкоголя, который не учитывается Роспотребнадзором.