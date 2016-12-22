Совладелец и генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов в интервью РБК рассказал о перспективной индейке, «здоровой» колбасе и условиях, при которых Россия превратится в мирового экспортера мяса

Биологические риски — часть нашего бизнеса

— Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО в первом квартале 2017 года превысила 1,9 млрд руб., при том что годом ранее группа показывала убыток в 400 млн руб. За счет чего удалось выйти в плюс?

— Первый квартал 2016 года был худшим в истории компании. Это в том числе обусловлено курсом рубля: в начале 2016 года он был очень слабым. В первом квартале 2017 года рубль укрепился, что хорошо повлияло на нашу себестоимость. В остальном это работа с маркетингом и с продажами. Мы меняем ассортимент в сторону продукции с добавочной стоимостью. Доля брендованной продукции (в потребительской упаковке) в нашем портфеле сейчас составляет 60%. Наша задача — довести ее примерно до 80%.

— Какие сегменты вы намерены развивать в первую очередь?

— Основной драйвер роста в этом и следующем году — это свинина. Мы завершаем строительство 14 свинокомплексов в Липецкой и Воронежской областях. Суммарные инвестиции в проекты составили около 7 млрд руб. В итоге наши мощности по производству свинины будут удвоены и составят 300 тысяч тонн в год.

Также в конце мая 2017 года мы совместно с нашим испанским партнером Grupo Fuertes запустили новый проект — предприятие «Тамбовская индейка». К концу этого года мы уже выйдем на объем производства 50 тысяч тонн, сейчас обсуждаем дальнейшее расширение. Основная инфраструктура построена с расчетом на 100 тыс. тонн, поэтому если мы в следующем году добавим еще фермы, то уже в 2019 году можем выйти на 80-100 тыс. тонн производства индейки в год.

Чем занимается «Черкизово» ПАО «Группа «Черкизово» — вертикально-интегрированный холдинг, крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. В 2016 году группа произвела 903 тысячи тонн мясной продукции. В состав «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 8 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка группы по итогам 2016 года составила 82,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Акции «Черкизово» обращаются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MOEX). Основные бренды группы — «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром», «Пава-пава», «Черкизово», «Империя вкуса».

— Испанская Grupo Fuertes владеет 5,06% акций УК «Черкизово». Возможно ли увеличение этого пакета?

— Лучше, наверное, этот вопрос адресовать Grupo Fuertes, но я думаю, что все возможно. Испанские партнеры абсолютно открыты к дальнейшему расширению сотрудничества, будь то покупка акций или развитие сотрудничества в производстве индейки или какие-то новые направления. Санкции и сложная политическая ситуация Grupo Fuertes не смутила — они продолжили финансирование и являются для нас надежным партнером.

— В России уже работает много производителей мяса индейки — «Евродон», «Дамате», «Краснобор». Конкуренции не боитесь?

— Мы уверены, что это очень успешный проект. Grupo Fuertes — лидеры по производству индейки в Испании и вторые в Европе. У них богатый опыт — более 20 лет.

Что касается конкуренции — мы отличаемся тем, что выбрали особую породу индейки. Она будет меньшего размера, это делает мясо более нежным. Кроме того, эта порода имеет почти в два раза меньшее содержание жира, чем обычная индейка. Поэтому есть планы помимо основного бренда «Пава Пава» запустить отдельную линейку продуктов здорового питания из мяса индейки.

Потребление этого мяса в России сейчас составляет всего 1,5 кг в год на душу населения. Я думаю, что где-то за 3-4 года эта цифра, как минимум, удвоится. Спрос на рынке хороший, и мы не ожидаем проблем с реализацией продукции. Тем более, что ряд наших конкурентов испытывают некоторые сложности производственного характера.

— Вы имеете в виду птичий грипп?

— Птичий грипп не может не вызывать тревогу, потому что, как бы мы ни защищались, биологические риски — часть нашего бизнеса. И человеческий фактор тоже всегда присутствует. Это надо понимать и соответственно выстраивать свой бизнес.

— Есть еще угроза африканской чумы свиней.

- «Черкизово», к сожалению, сталкивалось с этой проблемой. Риски распространения чумы свиней есть, они остаются и даже возрастают. В России звучит много заявлений по этому поводу. Однако надо понимать, что промышленное производство будет находиться в повышенной зоне риска, пока мы не поменяем законодательную базу на федеральном уровне.

— Вы предлагаете запретить личные подсобные хозяйства (ЛПХ) как источник возможного заражения?

— Этот вопрос с социальной точки зрения очень сложный. Понятно, что свиноводство — это форма занятости для населения. Но я считаю, что хотя бы в регионах с высокой концентрацией промышленного производства свинины надо либо ограничить работу ЛПХ, либо заставить их соблюдать меры биобезопасности, применяемые на производствах. Иначе получается, что одни вкладывают миллиарды и предпринимают повышенные меры безопасности, и тут же в пяти километрах есть хозяйство, которое вообще не соблюдает никакие меры биологической безопасности. В свиноводческих регионах ветеринарные стандарты должны выполняться всеми одинаково.

За время эмбарго многое поменялось

- «Черкизово» ранее заявляло об планах по расширению экспортных поставок. Что происходит в этой сфере?

— Самые массовые и премиальные рынки для нас — это Южная Корея, Япония, Китай, Ближний Восток. У нас есть на них доступ, но при сложившемся курсе рубля, когда, например, Бразилия практически все излишки своего мяса скидывает на Ближний Восток, это не очень выгодно. По нашим оценкам, экспорт «Черкизово» в 2017 году составит около $50 млн, стартовав практически с нуля в 2015 году. На ближайшие 3-5 лет для нас все-таки приоритетом остается российский рынок.

— Глава Минсельхоза Александр Ткачев неоднократно говорил, что развитие экспорта является одной из главных задач российского АПК. По вашему мнению — при каких условиях Россия может стать крупным экспортером мяса?

— Экспорт — очень перспективное направление, но здесь еще много чего предстоит сделать. К сожалению, мы вошли в ВТО не на самых выгодных для нас условиях. Поэтому нужно найти форму или момент, когда можно будет возобновить переговоры с Евросоюзом. Сегодня Европа импортирует свыше 700 тыс. тонн мясной продукции, но она защищает свой рынок квотированием и торговыми пошлинами. Для США, Израиля и Украины установлены отдельные квоты. Россия вместе с остальными странами может в совокупности поставлять только 20 тысяч тонн. Страна даже отдельной квоты по поставкам мяса птицы не имеет. Представляете? Это вообще смешно!

— Насколько реально пересмотреть условия поставок в Европу при действующих санкциях?

— Возможно, нужно обсудить выделение России отдельной существенной квоты на экспорт мяса в Европу в случае отмены санкций или контрсанкций. Но правительству надо этот момент не забыть. Это точно должно быть одной из переговорных позиций. За время эмбарго многое поменялось, европейской продукции на нашем рынке нет, Россия самодостаточна. Если они захотят вернуть свою продукцию на российский рынок, мы должны получить симметричный доступ для наших продуктов в Европу.

— Вы уже обсуждали эту идею с Минсельхозом?

— Да, обсуждали. Это вопрос непростой, но вообще аграрное лобби всегда было очень сильным. Для экспорта это будет очень важно.

Ситуация с регулированием отрасли усложняется

— Как вы в целом оцениваете поддержку российских сельхозпроизводителей со стороны государства?

— Мне кажется, что ситуация с регулированием отрасли усложняется. Управлять рынком, когда он достиг своего насыщения и существует риск перепроизводства, намного сложнее, чем в ситуации импортозависимости. Здесь надо или стимулировать экспорт, о чем мы говорили, или обеспечивать рост потребления внутри страны. Второй вариант мне нравится больше.

Можно, например, выделять адресные продовольственные пособия, когда населению выдаются деньги или карточки, которые можно потратить на определенные виды продуктов. Сейчас эта программа активно обсуждается. Для государства это инвестиции, которые имеют двойной или тройной мультипликатор. Таким образом можно повысить среднее потребление мяса в России до 80 кг на человека в год. Сейчас уровень потребления находится на очень низком уровне — 72 кг на человека, а в некоторых регионах может быть и ниже 50 кг. Программа позволит учесть и социальный, и экономический фактор. По сути, это инструмент для Минсельхоза, который позволит управлять спросом и дефицитом. Допустим, если не хватает какого-то продукта, то не надо включать этот продукт в это пособие.

— Введение продовольственных карточек обсуждается в России уже давно, но до сих пор непонятен ни объем программы, ни детали.

— Мы уже об этом пять лет говорим. Мне кажется, что эта программа будет жизнеспособна, если на нее будет выделено хотя бы 300 млрд рублей в год, чтобы это было значимо и материально. Тогда мы будем понимать, что правительство имеет реально рабочий механизм регулирования рынка.

— Есть и ряд других законодательных инициатив. Например, введение акцизов на вредные продукты, в том числе колбасу. Как вы к этой идее относитесь?

— Я не очень хорошо к таким идеям отношусь. У «Черкизово» 400 SKU — продукция из мяса птицы, индейки, ветчина, окорок. Кто будет классифицировать продукты по вредности?

— Кстати, вы не собираетесь добавить к вашему ассортименту баранину? «Евродон» и ваш ближайший конкурент — «Мираторг» заявляли о таких планах.

- «Черкизово» старается быть на таких рынках, которые естественным образом имеют положительную динамику роста. Кстати, это одна из причин, почему мы не идем в сектор говядины — этот рынок как раз сокращается. По баранине у нас нет таких планов: этот вид мяса, с нашей точки зрения, слабо поддается промышленному производству и переработке. Востребована очень небольшая часть туши — примерно 20-30%. А что делать с остальным?

Мы будем фокусироваться на том, чем уже занимаемся — это индейка, курица, свинина, колбасные изделия. Но по эффективности, по соотношению цена-качество мы хотим быть лучшими. Будем больше работать над более глубокой переработкой: полуфабрикаты, котлеты, наггетсы. Намерены развивать такое направление, как фуд-сервис (поставку продуктов в заведения общепита. — РБК), потому что мы видим, что это быстрорастущий канал. Сегодня мы один из крупнейших поставщиков курицы в сеть KFC. Недавно начали работать с «Бургер Кингом». Обсуждается возможность сотрудничества с «Макдональдсом». Думаю, что в этом году мы уже начнем тестовые поставки и готовой продукции, и сырой.

— Вы говорите, что ориентируетесь на рынки, которые имеют положительную динамику. Но в 2018 году «Черкизово» планирует запустить колбасный завод в Каширском районе Подмосковья, вложив в проект около 6 млрд руб., а эксперты утверждают, что рынок колбас стагнирует.

— Все так. В целом рынок не растет, а даже сокращается на 2-3% в год. Но здесь еще очень много что можно сделать. Мы ставим задачу по-новому позиционировать себя в производстве. Надо немного поменять имидж продукта: колбаса — это не то, что вредно или высококалорийно. Мы хотим сделать здоровый продукт с низким содержанием соли. Это будет новая линейка, и я думаю, что в следующем году это направление активно стартует.

— Каковы планы «Черкизово» на 2017 год?

— В этом году мы намерены произвести около 1 млн тонн мясной продукции — существенно больше, чем любой другой игрок мясной отрасли России. Рынок большой — более 10 млн тонн, и нам еще много что надо сделать. Если говорить про финансовые показатели, то мы прогнозируем выручку около 100 млрд рублей. По доходности мы прогнозов не даем, но я думаю, что почти удвоим показатели EBITDA (10,3 млрд руб. в 2016 году. — прим.РБК).