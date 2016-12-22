Суд признал гражданина США виновным в подготовке теракта в Афганистане

Жюри присяжных в Бостоне признало американца виновным в подготовке теракта на военной базе в Афганистане и поддержке боевиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.

По данным минюста, гражданин США Муханад Махмуд Аль-Фарех является членом запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Его признали виновным по девяти статьям обвинения, в частности в планировании убийства военнослужащих США, использовании оружия массового поражения, намерении подорвать правительственное учреждение и оказании материальной помощи террористам.

Также обвинение доказало факт создания Аль-Фарехом самодельного взрывного устройства. Оно было применено в 2009 году во время нападения на военную базу США Chapman на востоке Афганистана.

В материалах дела указывается, что Аль-Фарех в 2007 году учился в университете в Канаде, однако уехал в Пакистан и вступил в террористическую группировку. Аль-Фарех может получить пожизненный срок, приговор должен быть вынесен в январе 2018 года.