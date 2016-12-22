Эрдоган назвал США нецивилизованной страной из-за ордера на арест охраны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал США «нецивилизованной» страной после того, как Вашингтон выдал ордер на арест охранников турецкого лидера. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

«Если США выдали ордер на арест 13 моих охранников, в стране, где я присутствовал по приглашению, то извините — но я не могу назвать такую страну цивилизованной», — сказал Эрдоган.

Полиция США 16 июня выдала ордер на арест охранников Эрдогана после того, как они приняли участие в массовой драке в центре Вашингтона 17 мая. Тогда несколько человек получили травмы. Правоохранительные органы обвинили телохранителей турецкого президента в нападении на митингующих возле посольства Турции в американской столице. Конфликт между сторонниками Эрдогана и прокурдскими участниками акции вспыхнул во время въезда Эрдогана на территорию турецкого посольства в Вашингтоне.

Избиение протестующих охраной Эрдогана в Вашингтоне (Видео: Телеканал РБК)

«Мы все наблюдали то насилие, которое было применено к протестующим. Мы не будем это терпеть», — сообщал представитель полиции США Питер Ньюсхэм. По его словам, в розыск были объявлены девять охранников Эрдогана, три офицера полиции Турции и два гражданина Канады.

В ответ турецкий лидер подверг критике решение вашингтонской полиции. По его словам, Турция намерена «бороться против этого решения политическими и юридическими методами».

«Если они [охранники] не готовы защищать меня, то зачем мне брать их с собой в Америку?» — пояснил Эрдоган. В МИД Турции также сообщили, что посла США в Анкаре вызвали в ведомство на встречу с турецким замминистра иностранных дел Умитом Ялчином. Турецкий МИД считает решение полиции Вашингтона «неверным, необъективным и не имеющим правовых оснований».