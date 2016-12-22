«Югра» пожаловалась на ЦБ в суд из-за отзыва лицензии

Банк «Югра» пожаловался в арбитражный суд на «безосновательный отзыв» банковской лицензии Центробанком. Решение регулятора было опубликовано в «Вестнике Банка России» 2 августа и с этого момента вступило в силу

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Банк «Югра» направил иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным отзыва лицензии Центральным банком России. Исковое заявление было подано экс-председателем правления банка Дмитрием Шиляевым, сообщила РБК официальный представитель Шиляева Инна Чурилова.

​В заявлении сказано, что у Центробанка «отсутствуют безусловные основания для отзыва лицензии, а именно снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, т.е. ниже 30 млрд руб.».

В заявлении Шиляева также говорится, что в ходе проверок, которые проводил Банк России, подобные нарушения выявлены не были, равно как и во время обязательных аудиторских проверок. В исковом заявлении также указаны финансовые показатели банка по данным на ​10 июля.

По сообщению официального представителя экс-председателя правления «Югры», на эту дату текущего года размер собственных средств банка составлял 33,5 млрд руб. при минимальном значении 30 млрд. Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) составлял 7,841% (при минимальном значении 2%), норматив достаточности основного капитала (Н1.2) был равен 7,842% (при минимальном значении 2%). Помимо этого норматив достаточности собственных средств банка (Н1.0) превышал 9% (при минимуме в 2%).

«Таким образом, временная администрация приняла к управлению банк, все показатели которого соответствовали требованиям закона и нормам активов Банка России», — считает экс-председатель правления «Югры».

Шиляев также подчеркнул, что «в условиях введенного моратория» финансовое состояние банка могло кардинально ухудшиться только в результате «незаконных и недобросовестных действий незаконно введенной временной администрации».

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» 10 июля. Через девять дней, 19 июля, его приказы в отношении «Югры» опротестовала Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что решения ЦБ были «безосновательными», а введение в банке временной администрации и выплата положенных вкладчикам «Югры» компенсаций нанесут серьезный ущерб бюджету.

В ответ на это Банк России сообщил, что направил в Генпрокуратуру материалы, которые подтверждают позицию Банка России в отношении «Югры», и подчеркнул, что принял это решение для защиты «интересов вкладчиков и кредиторов банка».