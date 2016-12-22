Имущество космических центров обложат налогом

Верховный суд подтвердил, что производитель «Протона» и «Ангары» Центр им. Хруничева не может считаться государственным научным учреждением. Такое решение лишает его и другие стратегические предприятия существенных налоговых льгот

Цех сборки ракет-носителей «Протон» Центра им. М.В. Хруничева (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

21 августа Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ (ВС РФ) вынесла определение о неправомерности использования Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. Хруничева льготы по налогу на имущество. Арбитражным судам указано не принимать во внимание выраженную ранее противоположную позицию президиума Высшего арбитражного суда РФ (ВАС РФ) по данному вопросу. Учитывая, что новый вердикт вынесен высшей судебной инстанций, он, скорее всего, повлечет за собой пересмотр сложившейся судебной практики и, как следствие, лишение предприятия льгот, считают юристы.

Суть спора

Дело в том, что, несмотря на название ГКНПЦ им. Хруничева, в котором фигурирует слово «государственный», формально у этой организации присвоенный правительством статус «федерального» центра. А п. 15 ст. 381 Налогового кодекса освобождает от уплаты налога на имущество только научные центры, имеющие присвоенный правительством статус «государственных». Исходя из этого Федеральная налоговая служба (ФНС) полагала, что предприятия со статусом федерального научного-производственного центра не вправе пользоваться льготой по налогу на имущество.

По мнению ФНС и Минфина России (курирует ФНС), статус и цели создания федеральных и государственных научных центров различны. Присвоение статуса федерального научно-производственного центра производится для реализации реформы оборонной промышленности, чтобы консолидировать ресурсы военного, научно-технического и промышленного потенциала. Государственные же научные центры создаются для сохранения в Российской Федерации ведущих научных школ мирового уровня, развития научного потенциала страны.

Согласно российскому законодательству предприятиям, имеющим ключевое значение для оборонной, космической, атомной промышленности, правительство РФ может присваивать статус федерального научно-производственного центра либо государственного научного центра. Эти предприятия пользуются государственной поддержкой, в том числе указанной налоговой льготой. В настоящее время действует по несколько десятков организаций каждого типа. Среди обладающих статусом федерального научно-производственного центра, в частности, уже упоминавшийся ГКНПЦ им. Хруничева, разработчик российской секции международной космической станции (МКС) ракетно-космическая корпорация «Энергия», производитель средств радиоэлектронной безопасности (РЭБ) концерн «Созвездие». В число государственных научных центров входит такие предприятия, как концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, ОАО «Летно-исследовательский институт им. Громова».

История вопроса

Несколько лет назад этот вопрос изучил Высший арбитражный суд и пришел к выводу, что пользоваться налоговой льготой могут научные центры обеих категорий, как федеральные, так и государственные (п. 5 информационного письма президиума Высшего арбитражного суда от 17 ноября 2011 года №148). В своем письме ВАС указал, что «и те и другие центры осуществляют научную деятельность, их государственная поддержка направлена на сохранение в Российской Федерации ведущих научных школ, развитие научного потенциала страны».

Тем не менее позиция ФНС России и после разъяснений ВАС РФ оставалась прежней (письмо ФНС России от 14 апреля 2014 года №БС-4-11/7106). Территориальные подразделения ФНС продолжали добиваться от федеральных научно-производственных центров уплаты налога на имущество.

Новый подход

В 2014 году ВАС России был упразднен и вместо него начала действовать Судебная коллегия по экономическим спорам ВС России.

Все последующие годы арбитражные суды продолжали применять подход ВАС. Так, арбитражные суды трех инстанций в 2016–2017 годах рассматривали жалобу Центра им. Хруничева на доначисление налогов со стороны ФНС, признавали его право на льготу, а решение налоговой инспекции (от 29.09.2015 №175) — недействительным.

Однако когда дело наконец дошло до Верховного суда, ситуация радикально изменилась. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила решение нижестоящих судов и подтвердила обоснованность претензий налоговой службы. Свое решение коллегия мотивировала произошедшими еще в 2014 году изменениями в Налоговом кодексе, в частности новой редакцией ст. 381.​

Верховный суд (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Возможные последствия

Формально налоговики правы, указывают опрошенные РБК юристы.

«В данном споре Верховный суд исключил расширительное толкование нормы п. 15 ст. 381 Налогового кодекса.​ Причем исходя из текста определения, можно предположить, что предприятия, не имеющие статуса государственного научного центра, утрачивают, по мнению Верховного суда, право на льготу по налогу на имущество с 2015 года», — предполагает Фарид Бабаев, кандидат юридических наук, партнер юридической компании СТРИМ.

«Формальное несоблюдение процедуры налогоплательщиком действительно является основанием для отказа в льготе», — добавляет управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Крупский.

Юристы сходятся во мнении, что после выхода определения Верховного суда предприятиям станет гораздо сложнее добиваться права на льготу.

«Информационные письма Высшего арбитражного суда налогоплательщикам из числа указанных стратегических предприятий следует применять осторожно, с учетом происходящих изменений в законодательстве. Верховный суд может занять формальную позицию и рассмотреть тот же вопрос иначе. Что и произошло в данном случае», — предупреждает Екатерина Леоненкова, руководитель налоговой практики юридической группы «Яковлев и партнеры».

Но малый шанс изменить ситуацию у ГКНПЦ им. Хруничева все же остается. В частности, он может попытаться пересмотреть дело в президиуме ВС РФ. В самой организации не стали комментировать ситуацию. Ответа из «Роскосмоса», курирующего Центр им. Хруничева, РБК на свой запрос также не получил. Другие предприятия «Роскосмоса» тоже предпочли промолчать. В концерне «Созвездие» сообщили, что судебных споров с ФНС у них нет.

Учитывая значительные имущественные комплексы, находящиеся в распоряжении научного центра, утрата льготы может повлечь за собой для ГКНПЦ доначисление в бюджет нескольких сотен миллионов рублей. Таким образом, в масштабах всех такого рода предприятий речь может идти о десятках миллиардов рублей.

Всего согласно информации, размещенной на сайте ФНС России, общий объем неуплаченного налога в связи с использованием предприятиями льгот по движимому имуществу составил более 164 млрд руб. в 2016 году.