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Кудрин усомнился в легализации криптовалют в России в ближайшие годы
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Кудрин усомнился в легализации криптовалют в России в ближайшие годы
Финансы, 15:54
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Кудрин усомнился в легализации криптовалют в России в ближайшие годы
Бывший глава Минфина Алексей Кудрин считает, что легализация криптовалют в России не случится в ближайшие два-три года. По его словам, инвестиции в эти инструменты «пока очень рискованны»
Алексей Кудрин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Легализации криптовалют в России не стоит ждать в ближайшие два-три года, а инвестирование в текущий момент в эти инструменты пока очень рискованно. Об этом заявил бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и председатель наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин во время своего выступления на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FINFAIR.

«Думаю, что легализации криптовалюты в ближайшие два-три года не будет. В мире и в России в том числе эти два-три года будут потрачены на выработку новых стандартов в области применения криптовалют, их регулирования и защиты граждан. По мере того как будут созданы новые стандарты, которым будут следовать участники рынка, возникнет система регулирования, до этого момента не будет легализовано», — сказал он.

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Кудрин добавил, что в перспективе эти инструменты будут развиваться. «И ICO у нас будет легализовано», — уверен он. «Пока Россия, и в том числе биржа, не готовы участвовать в продаже этих инструментов, потому что мы не можем гарантировать защиту участников рынка», — добавил глава ЦСР.

«Я слышал мнение от экспертов, что большинство нынешних криптовалют прекратят существование в силу разных причин, в том числе технических проблем. Мы знаем, что с ними есть ряд проблем. Пока это очень рискованно. Думаю, что значительная часть инвестиций в этот рынок пропадет и утратится для тех, кто инвестирует. Кто выживет, кто заработает, а кто потеряет, предсказать невозможно. Вот почему в одном из выступлений я назвал это «игрой в казино». Но в течение трех-четырех лет это превратится в более цивилизованный рынок и государство подключится», — считает Кудрин.

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В начале сентября стало известно, что онлайн-платформа «Восход», на базе которой ассоциация «НП РТС» и «Сколково» планировали проводить ICO для стартапов, отложила запуск торгов криптовалютой. Как рассказывал тогда РБК президент ассоциации Роман Горюнов, причиной данного решения стала позиция Центробанка, который посчитал данную инициативу преждевременной.

Комментируя эту ситуацию, Кудрин сказал, что его прогнозы касательно сроков легализации криптовалют основаны на полученных им оценках от ряда экспертов. «Это не​быстрая тема. Я думаю, что государственные органы не решатся способствовать легализации тех инструментов, защиту которых не могут пока обеспечить», — пояснил он.

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«В отношении частных компаний — это дело частных компаний, участвовать ли в этом на свой страх и риск. В том, что касается Санкт-Петербургской биржи, не скажу, насколько они готовы в этом участвовать, но вряд ли это будет связано с легализацией этих операций. Это будет делом этой конкретной биржи», — добавил Кудрин.

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Авторы: Людмила Петухова, Мария Бондаренко.
Теги: Алексей Кудрин , криптовалюта , ICO
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