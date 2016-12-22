Набиуллина отказалась поддерживать крупные неэффективные банки

Конкуренции между банками больше мешает не рост госдоли в секторе, а недобросовестные игроки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор не готов оставлять на рынке крупных частных неэффективных игроков, добавила она

Эльвира Набиуллина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Банк России выступает за здоровую конкуренцию между различными категориями банков, не готов поддерживать крупные неэффективные банки только ввиду риска их огосударствления, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». «Мы не готовы оставлять неэффективные банки на рынке, крупные, только из-за того, что они частные и есть риск огосударствления», — заявила она.

«Не может быть здоровой конкуренции, если конкурируют здоровые банки и недобросовестные банки. Вот это хуже для конкуренции, чем то, что мы вынуждены делать», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Летом заработал новый механизм санации через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора. 29 августа регулятор объявил о санации через данный фонд банка «ФК Открытие», санация Бинбанка началась уже через месяц — 21 сентября. Руководство ЦБ не раз подчеркивало, что новый инструмент создавался в рамках борьбы за прозрачность и эффективность процедуры финансового оздоровления.

«Нет никакой политики огосударствления банков. Есть временные вхождения государства в капитал санируемых банков», — подчеркнула глава ЦБ.

По оценкам Fitch Ratings на конец 2016 года, доля госбанков в активах сектора составляла порядка 63%. Если включить кейсы «ФК Открытие» и Бинбанка в число госбанков, доля госбанков в активах российского банковского сектора приблизится к 70%, — считает старший директоров Fitch Ratings Александр Данилов. По его словам, «ФК Открытие» и Бинбанк, которые технически можно считать государственными, пока они находятся на реабилитации в фонде ЦБ, добавляют еще 5%.

«Большинство госбанков зависят от поддержки властей, только у Сбербанка капитал сформирован в основном из прибыли. Рост доли госбанков без усиления надзора за ними и их функций риск менеджмента создает предпосылки для проблем в будущем», — отмечает Александр Данилов.