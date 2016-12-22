«Газпром» отчитался о снижении чистой прибыли почти на 35%

Чистая прибыль «Газпрома» с января по июнь 2017 года составила 408,05 млрд руб., что почти на 34,7% ниже, чем за первое полугодие 2016 года. Об этом сообщается в отчете по МСФО, опубликованном на сайте компании.
За первые шесть месяцев 2016 года чистая прибыль компании составила 625,405 млрд руб.
Величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», уменьшалась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 381,346 млрд руб.
Выручка от продаж за отчетный период 2017 года выросла на 4,8% до 3,21 трлн руб. Увеличение этого показателя в основном вызвано ростом продаж сырой нефти, продуктов нефтегазопереработки, электрической и тепловой энергии, сказано в материалах компании
Чистый долг «Газпрома» вырос на 19% и по состоянию о состоянию на 30 июня 2017 года составляет 2,29 трлн руб.
Также впервые «Газпром» назвал сумму кредита, который он взял на строительство газопровода «Северный поток-2» — $40 млн. Из отчетности следует, что в июле 2017 года группа выпустила облигации для участия в этом кредите на сумму 500 млн швейцарских франков с процентной ставкой в размере 2,25% и сроком погашения в 2022 году.
Оператор строительства газопровода компания Nord Stream 2 AG в июле привлекла заем от своих европейских партнеров — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в размере €324 млн. Эти деньги, говорится в документах «Газпрома», были привлечены «на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года». Речь идет о договоре, который подписала Nord Stream 2 AG с пятью европейскими компаниями, обязавшимися предоставить оператору газопровода предоставить кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года.