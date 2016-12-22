Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие»

К необходимости спасения крупнейшего частного банка привели его стратегия, «не совсем удачная санация» банка «Траст» и покупка «Росгосстраха»

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Уже после официального объявления о санации банка «ФК Открытие», которая стала крупнейшей в новейшей истории российского банковского сектора, представители ЦБ прокомментировали ситуацию.

Как и предполагали источники РБК, попытка банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию Росгосстрах — стала одной из причин последующей необходимости спасать сам банк. «Росгосстрах стал триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка», — заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. ​

Вторую причину назвал зампред Банка России Василий Поздышев. «Не совсем удачная санация банка «Траст» тоже стала триггером», — уточнил он.

В результате без дальнейшей поддержки банк двигаться дальше не может, сообщил он. По оценкам ЦБ, отток клиентских средств в августе (3-24 августа) составил 389 млрд руб. денег юрлиц, 139 млрд руб. средств физлиц.

Текущую ситуацию определила «сама бизнес-стратегия: сделки слияния и поглощения за счёт заёмных средств», говорят представители Банка России. Как отметил Тулин, проблемы были выявлены осенью и ЦБ был намерен добиваться, в частности, снижения объёма операций.

По словам Тулина, собственники банка сами обратились в ЦБ. «Собственники банка поняли, что придется признать факт снижения регуляторного капитала и перед аудиторами, и перед рейтинговыми агентствами, — добавил он. — Капитал банка, публикуемый в отчетности, видимо, был существенно завышен».

При этом, детально расписывать, как банк пришел к текущей ситуации представители Банка России не стали. Отказались они и сообщить цифры, характеризующие масштаб бедствия и необходимую сумму поддержки. «Мы не будем давать описание деталей и конкретных операций, много есть вопросов. Это очень интересное явление — банк «ФК Открытие», — сказал Тулин. По его словам, объем «дыры» в капитале банка будет определен временной администрацией.

Заметного эффекта для рынка от санации «Открытия» в ЦБ не ожидают. «Если бы речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований, то риски бы были для сектора, а сейчас речь идет о существенном повышение финансовой устойчивости банка. Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе в обозримом будущем», — заявил Тулин.

Решение о санации банка «Траст», которая в итоге стала одной из причин проблем «Открытия», было принято ЦБ в декабре 2014 года. Конкурс на санацию выиграл банк «Открытие», который получил на оздоровление банка 127 млрд руб. от Банка России. Однако позже дыра в капитале «Траста» выросла, и в конце 2015 года «Открытие» обратился в ЦБ за новым кредитом на сумму 50 млрд руб., получение которого в итоге затянулось. ЦБ объявил повторный конкурс на санацию банка, на участие в котором, помимо «Открытия», подал заявку «Альфа-банк», однако в сентябре 2016 года свою заявку банк отозвал. Банк отмечал, что проведение повторного отбора санаторов возможно только в том случае, если выявлены негативные факты, связанные с действиями текущего санатора, а значит, «Открытие» должно было быть отстранено от конкурса.