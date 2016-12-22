ЦБ объявит решение по банку «ФК Открытие» в ближайшее время

По данным РБК, сегодня ЦБ может объявить решение о будущем ФК «Открытие».

По данным РБК, сегодня ЦБ может объявить решение о будущем ФК "Открытие".

Источники РБК на финансовом рынке сообщили, что на понедельник, 28 августа, в Центробанке было намечено проведение заседания комитета банковского надзора, на котором должна была обсуждаться ситуация вокруг банка «ФК Открытие».

По данным источников, заседание было перенесено на 29 августа.

Три источника, близких к банку "ФК Открытие", сообщили, что на 17.00 назначена встреча основного владельца банка Вадима Беляева с топ-менеджментом банка.

Повестка встречи не раскрывается, но «такие встречи рядовым событием не являются», - сказал собеседник РБК.

«О принятом решении, видимо, и собирается рассказать ключевым сотрудникам лично владелец банка», - заметил один из источников.

Возможные сценарии

ЦБ рассматривал несколько вариантов поддержки ФК "Открытие", говорят источники РБК – силами государства в лице ЦБ, стороннего инвестора или совместными усилиями.

В первом случае «ФК Открытие» станет первым банком, санированным по новой схеме – через подконтрольный ЦБ фонд консолидации банковского сектора. В рамках такой схемы ЦБ докапитализирует банк, и в последствие продает.

Предыдущая схема санации – через АСВ – была кредитной. Деньги вливались не в капитал банка напрямую регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита. В ЦБ, анонсируя новую схему, указывали, что она будет дешевле.

Второй вариант - привлечение внешнего инвестора.

Третий вариант – санация по новой схеме, но с привлечением внешнего санатора, говорят источники РБК.

«Упор делается на то, что банк в любом случае спасут», - сообщил один из источников РБК.

Учитывая масштаб банка, до последнего времени считавшегося крупнейшим частным игроком в российском банковском секторе, возможная санация может стать крупнейшей за всю историю оздоровления российских банков.​

История вопроса

3 июля агентство (АКРА) присвоило ФК "Открытие" рейтинг ВВВ- с прогнозом «стабильный». Рейтинг оказался ниже ранее имевшихся рейтингов международных агентств. В соответствии с новыми регулятивными требованиями это лишило банк возможности привлекать на депозиты средства федерального бюджета и пенсионных накоплений. В июле банк, согласно отчетности на сайте ЦБ, зафиксировал отток 30% клиентских средств - около 360 млрд руб, в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. с депозитов физлиц. Частично этот отток был компенсирован за счет накопленной заранее подушки ликвидности, а также за счет привлеченных ресурсов в рамках сделок РЕПО с ЦБ. Комментируя ситуацию с клиентскими средствами по итогам июля, представители «Открытия» заверяли, что в начале августа отток с депозитов прекратился.

После публикации июльских результатов в отчетности банка международные рейтинговые агентства поставили рейтинг «ФК Открытие» на пересмотр. В сообщениях от 17 августа Moody’s и S&P заявили, что ставят рейтинги на пересмотр с возможностью понижения. Moody's также подтвердило рейтинг краткосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте NP. Основными причинами пересмотра рейтингов международные агентства отметили ухудшение ликвидной позиции банка в связи с оттоком клиентских средств, а также возросшие риски в связи с участием банка в проекте по приобретению его акционером «Открытие Холдинг» структур «Росгосстраха».

21 августа АКРА также поставило рейтинг «ФК Открытие» на пересмотр, снизив прогноз до негативного. Основной причиной пересмотра в агентстве назвали «существенное ухудшение ликвидной позиции банка». Как отмечали в агентстве, в результате оттока клиентских средств коэффициент текущей ликвидности (рассчитываемый АКРА как отношение объема высоколиквидных и необремененных активов к объему межбанковских обязательств и срочных средств юридических лиц (со сроком привлечения до 30 дней), текущих средств юридических и физических лиц, а также вкладов населения) снизился за июль с 28% до 21%.

На следующей день после сообщения международных агентств о пересмотре рейтинга «ФК Открытие» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Открытие-Информ» (по данным СПАРК, на 100% принадлежит «Открытие-Холдингу», крупнейшим акционером которого является Вадим Беляев) о покупке трех структур «Росгосстраха» — «РГС Холдинг», «РГС Активы» и РГСН. Долю в капитале «Росгосстраха» банк ФК "Открытие увеличил» в марте 2017 года до 19,8% за счет сделки РЕПО под залог акций «Росгосстраха» по полученному страховщиком кредиту. А в конце июня ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Открытием Холдинг» 75% Росгосстрах Банка. В релизе S&P, в частности было указано, что в июле банк «ФК Открытие» предоставил страховой компании дополнительную поддержку в размере 10 млрд руб. сверх 30 млрд руб., предоставленных в начале года для поддержания показателей капитализации «Росгосстраха».

В связи с этим агентство не исключало возможности того, что в будущем банку «ФК Открытие» придется оказывать «Росгосстраху» дальнейшую поддержку напрямую или опосредованно, и это может оказать негативное влияние на характеристики кредитоспособности банка.