Курс евро к доллару поднялся до максимума с начала 2015 года

В ходе биржевых торгов во вторник курс евро к доллару вырос на более чем 0,75% и впервые за более чем два с половиной года поднялся выше отметки $1,2 за евро

Фото: Lucas Schifres / Bloomberg

На фоне очередного пуска военными КНДР баллистической ракеты, пролетевшей над Японией и упавшей в Тихом океане, курс доллара к евро вновь пошел вниз. В ходе биржевых торгов во вторник курс евро к доллару поднялся (по сравнению с закрытием предыдущего дня) примерно на 0,75% и впервые с начала января 2015 года превысил отметку $1,2 за евро. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки $1,2069.

Аналитики связывают снижение курса американской валюты со слабостью США, власти которых не сумели добиться от Ким Чен Ына прекращения ракетных испытаний.

«Евро растет, поскольку доллар не является безопасным убежищем от влияния северокорейского фактора», — пояснил Bloomberg глава группы аналитиков Banco Santander Стюарт Беннетт.

Эксперты отмечают также, что рост курса евро происходит на фоне борьбы США с тропическим штормом «Харви», убытки от которого могут составить несколько десятков миллиардов долларов, и в преддверии заседания руководства ЕЦБ, где может быть принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики.

«С фундаментальной точки зрения пара евро/доллар выросла просто ни на чем. А если говорить про спекулятивную картину, то здесь все понятно: высадили на стопы «медведей» по евро, которых так упорно заманивали в короткие позиции две недели назад. И вот в пятницу те игроки, которые поверили в падение евро на 1,17, очевидно, не выдержали. Причем тут не так важно, что ни Драги, ни Йеллен не сказали ничего в пользу евро, важно то, что рынок следил за этими событиями, поэтому спровоцировать движение можно было путем относительно небольших вливаний. Рынок, по сути, разогнали вверх на пустом месте», — заявлял ранее аналитик ВТБ24 Алексей Михеев.

Эксперт также отметил, что в банке не ждут подъема курса евро к доллару выше отметки $1,2. Тем не менее это произошло.

На Московской бирже курс евро к рублю во вторник перевалил за 70,5 руб., достигнув на максимуме отметки 70,6504 руб., что на 0,95% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В то же время курс доллара к рублю достиг отметки 58,6049 руб., что примерно на 0,3% выше уровня закрытия торгов понедельника.

«В дальнейшем мы ждем, что рубль начнет падать вместе с начавшимся ростом доллара на Forex», — отмечает Михеев.