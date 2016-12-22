ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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Банк России отозвал лицензии у двух банков — московского Айви Банка и петрозаводского РИТЦ Банка. Среди акционеров Айви Банка — советник Владимира Путина Гермен Клименко и экс-советник президента «Роснефти» Игоря Сечина Роман Троценко

Центробанк в понедельник утром отозвал лицензии у петрозаводского РИТЦ Банка и московского Айви Банка. Сообщения об отзыве лицензий у кредитно-финансовых организаций размещены на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ указано, что деятельность Айви Банка носила «выраженный кэптивный характер» и в значительной мере была ориентированна на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефециарами кредитно-финансовой организации. Банк является участником государственной системы страхования вкладов, ЦБ ввел временную администрацию в банке.

Одним из акционеров Айви Банка является советник президента Владимира Путина по интернету Герман Клименко: ему напрямую принадлежит 3,8%, а еще 6% банка принадлежит связанной с ним компании «3ДНьюс». Кроме того, среди акционеров банка значатся экс-советник президента «Роснефти» Игоря Сечина и бывший президент Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко (ныне совладелец аэропортового холдинга «Новапорт»), а также замгендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олег Вольнов.​

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В конце апреля правоохранительные органы провели выемку документов в Айви Банке. По данным одного из источников агентства «РИА Новости», правоохранителей интересовали документы, связанные с деятельностью одного из клиентов банка, компании «Оргмонтажпроект».

ЦБ указывает, что ранее неоднократно применял к банку «меры надзорного реагирования», в том числе и запрет на привлечение вкладов населения, однако действия руководства и собственников, целью которых было нормализация деятельности кредитной организации, признаны недостаточными и неэффективными.

РИТЦ Банк, указывается в сообщении ЦБ, утратил способность выполнять свои обязательства кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов из-за острого дефицита ликвидности. В действиях его руководства и собственников «прослеживались признаки недобросовестного поведения», указывает ЦБ, которые выражались выводе активов. Все это, говорится в сообщении, привело к тому, что «банк полностью утратил капитал».

РИТЦ Банк занимал 555 место в банковской системе России, и не был участником системы государственного страхования вкладов. В РИТЦ Банке также введена временная администрация.

Кроме того, приказом ЦБ была аннулирована лицензия на осуществление банковский операцией у публичного акционерного общества «ИР-Кредит» (НКО ПАО «ИР-Кредит», рег. № 1724-К, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.05.2017 кредитная организация занимала 560 место в банковской системе

Работа этой кредитной организации прекращена в порядке добровольной ликвидации, она располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, указывает ЦБ.

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