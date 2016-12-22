ЦБ отозвал лицензию у связанного с IT-омбудсменом Германом Клименко банка

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Банк России отозвал лицензию у московского Айви Банка. В сообщении регулятора указано, что он был ориентирован на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с бенефициарами банка. Одним из акционеров этого банка является советник президента Владимира Путина по интернету Герман Клименко

Центробанк отозвал лицензию у московского Айви Банка. Сообщение об этом размещено на сайте регулятора.

«Приказом Банка России от 29.05.2017 №ОД-1394 с 29.05.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Айви Банк (акционерное общество) Айви Банк (АО) (рег. №2055, г. Москва)», — говорится в сообщении.

Банк занимал 432-е место в банковской системе России.

В сообщении ЦБ говорится, что деятельность банка в значительной мере была ориентирована на обслуживание собственных интересов его бенефициаров и была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков.

В банк назначена временная администрация.

Одним из акционеров Айви Банка является советник президента Владимира Путина по интернету Герман Клименко: ему принадлежит напрямую 3,8%, еще 6% у связанной с ним компании «3ДНьюс».



Кроме того, среди акционеров банка значатся бывший президент Объединенной судостроительной корпорации и экс-советник президента «Роснефти» Игоря Сечина Роман Троценко (ныне совладелец аэропортового холдинга «Новапорт») и замгендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олег Вольнов.​

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