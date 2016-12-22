ЦБ предложил без суда ограничивать финансистам выезд за рубеж

Выезд из России владельцев и руководителей банков, страховых компаний и НПФ после отзыва лицензий или санации может быть ограничен на полгода после запроса ЦБ силовикам. Такие предложения подготовил ЦБ

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Банк России предлагает наделить силовиков правом ограничивать на срок до шести месяцев выезд руководителей и владельцев финансовых организаций за границу, в случае если в отношении них проводятся оперативно-разыскные мероприятия, по заявлению ЦБ. Такая поправка в ч.1 ст.15 закона «Об оперативно-разыскной деятельности» №144-ФЗ содержится в разработанном ЦБ законопроекте (есть в распоряжении РБК).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, временное ограничение права на выезд за рубеж для тех, кто довел свои банки до отзыва лицензии или санации, «продиктовано необходимостью гарантирования прав общества, вкладчиков и кредиторов, организаций и государства от незаконных действий, связанных с выводом капитала и хищением денежных средств». Оперативно-разыскные мероприятия, в соответствии с законом об оперативно-разыскной деятельности, могут проводиться до возбуждения уголовных дел в рамках доследственной проверки.

В Центробанке РБК подтвердили, что разработан проект закона, предусматривающий временные ограничения права на выезд из России недобросовестных финансистов. «В настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами, дополнительные комментарии преждевременны», — сообщил представитель пресс-службы.

Кто и кого?

Временный запрет на выезд за рубеж предусмотрен для собственников (контролирующих лиц) и менеджмента (членов правления, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, членов совета директоров) не только банков, но и страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Условие — их пребывание на данных постах в течение шести месяцев до принятия решения о санации или отзыве лицензии.

Вводить запрет, согласно поправкам, смогут оперативно-разыскные органы. К ним, по закону №144-ФЗ, относятся МВД, ФСБ, Таможенная служба, Служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний, а также органы исполнительной власти в области государственной охраны.

Поводом для решений о запрете на выезд будут являться заявления Банка России «об обоснованных предложениях о наличии признаков преступления». Соответствующие заявления будут подаваться в оперативно-разыскные органы после утверждения комитетом банковского надзора или советом директоров ЦБ плана участия по предупреждению банкротства или решения об отзыве лицензии.

За что?

В пояснительной записке к документу отмечается, что руководители и владельцы финансовых организаций фальсифицируют отчетность, скрывают сомнительные операции по предоставлению кредитов организациям-«однодневкам», а также выводят активы в преддверии возможного банкротства, в том числе с помощью манипуляций с вкладами. В качестве иллюстраций регулятор приводит, в частности, ряд банков, где для удовлетворения требований кредиторов активов было недостаточно. В их числе — банк АМБ, «Адмиралтейский», Внешпромбанк. Как напоминает регулятор, после банкротства, например, Внешпромбанка его бывшие руководители и владельцы покинули страну, им были предъявлены обвинения в мошенничестве, а АСВ осуществило выплаты вкладчикам.

В документе отдельно подчеркивается, что в течение 2015–2016 годов в связи с аннулированием лицензий 22 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) государству в лице ЦБ пришлось замещать 66,9 млрд руб. утраченных пенсионных накоплений. При этом компенсировать в ходе ликвидации фондов пока удается 13,9% средств.

В числе страховых компаний, где также имело место недобросовестное поведение руководства, ЦБ выделяет ОСАО «Россия», СГ «Компаньон», Русскую страховую транспортную компанию: они имеют «значительные суммы непогашенной задолженности».

Сработает ли?

Эксперты называют готовящиеся меры жесткими, но сомневаются в результате. Они отмечают, что законопроект, по сути, наделяет ЦБ правом определять наличие преступления, что сейчас входит в зону ответственности оперативно-разыскных органов. «Получается, что свободу перемещений гражданина предлагается ограничить только на основании подозрений без возбужденного уголовного дела», — отмечает партнер компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

Он напоминает, что в рамках действующего законодательства может быть ограничено право перемещения гражданина при наличии уголовного дела, причем без решения суда следственные органы могут ограничивать свободу гражданина только на срок до 48 часов. «Также без решения суда с гражданина может быть взята подписка о невыезде в рамках возбужденного уголовного дела, однако это не является препятствием для пересечения границы, при желании такое лицо может выехать за рубеж, но нарушение подписки влечет объявление лица в розыск с возможным последующим задержанием в случае обнаружения», — добавляет юрист.

Шесть месяцев, вероятно, это некий средний срок, необходимый для того, чтобы начать более серьезные процедуры, например возбудить уголовное дело, — предполагает партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов. Однако вернуть выведенные из банка деньги само по себе это не поможет. Цель уголовного дела — наказание, а не возмещение ущерба, указывает он.

В рамках уголовного дела может быть подан гражданский иск о взыскании ущерба либо о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, виновных в крахе финансовой организации, добавляет юрист. Но статистика ЦБ и АСВ показывает, что платят кредиторам единичные граждане из числа руководства и собственников банков.

Это уже второе ужесточение, предложенное ЦБ в последнее время в части ответственности руководства и контролирующих собственников финансовых организаций, — первое в части списания денежных обязательств санированных банков перед их руководителями уже реализовано на примере банка «ФК Открытие», напоминает управляющий партнер адвокатского бюро «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко.

Технически ограничение может быть реализовано в рамках действующего механизма, когда сведения будут вноситься в соответствующую базу лиц, право которых на выезд ограничено, предполагает она.

Необходимость расширения оснований для введения ограничений на выезд ей неочевидна. «Все это можно осуществить в соответствии с действующими процедурами после возбуждения уголовного дела. В предложенном законопроекте достаточно широк перечень структур, которые могут принимать решение об ограничении. Сам факт того, что органы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, могут принимать какие-либо решения, представляется избыточным. К тому же не указан уровень сотрудников этих органов, которые могут такие решения принимать. Когда нет четкого разграничения, получается, что любой оперативник или таможенник может ограничить выезд за пределы России, например, главе банка», — заключает юрист.