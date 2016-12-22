Бизнес МФО по займам «до зарплаты» выйдет в минус

«Рынок (микрофинансирования. — РБК) впервые за несколько лет существенно сократит прибыль из-за регулятивного давления и дефицита капитала на формирование резервов по проблемным микрозаймам «до зарплаты», а сами «МФО из соответствующего сегмента впервые могут показать отрицательный финансовый результат по итогам 2017 года». Об этом говорится в обзоре «Рынок микрофинансирования по итогам первого полугодия 2017 года: рост перед штилем», подготовленном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») (есть в распоряжении РБК). «В последние шесть лет микрофинансовый рынок показывал бурный рост прибыли», — говорит ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Под микрозаймами «до зарплаты» (payday loans, PDL) регулятор понимает микрозаймы на сумму не более 45 тыс. руб., выданные физическим лицам на срок до двух месяцев. По расчетам «Эксперт РА», на 1 июля 2017 года доля таких займов составляла 24% в совокупном портфеле МФО. «Займы до зарплаты» — наиболее доходный продукт МФО: за пользование такими средствами заемщики в среднем платят 2% в день (более 700% годовых) против 40–70% в сегменте более длинных потребительских займов, следует из обзора.
Ситуация ухудшается
Рентабельность этого сегмента заметно снижается из-за ужесточения Центробанком норм резервирования на возможные потери по ссудам, указано в обзоре. Речь идет о внесении изменений в указание Банка России № 4054-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам». Эти поправки к январю 2018 года обязывают МФО создавать резервы в размере 50% по долгам с просрочкой от одного дня и 100% — по задолженности с просроченными платежами продолжительностью более 90 дней. Ранее резервирование просрочки от одного дня начиналось с 1,5%, от 90 дней — с 15%. Рост резервирования создает дополнительные расходы, которые уменьшают прибыль МФО или ведут к убыткам.
При этом займы «до зарплаты» к этим изменениям наиболее чувствительны, так как во всей линейке займов МФО они наиболее рискованные, указывают участники рынка.
«Займы «до зарплаты» являются высокорисковым продуктом, и новые нормы отражают более адекватную вероятность возврата такого займа», — поясняют и в пресс-службе ЦБ. Но там отмечают, что подходы к формированию МФО резервов на возможные потери по займам обсуждались с рынком и со всеми саморегулируемыми организациями (СРО) МФО на стадии подготовки нормативного акта.
Ситуация усугубляется тем, пишет «Эксперт РА» в своем обзоре, что во втором полугодии 2017 года доля просроченной задолженности в портфелях микрозаймов может резко вырасти: с 45 до 60% от выданного объема займов. Абсолютный прирост на балансе МФО проблемных активов до конца года может составить 12–15 млрд руб., прогнозируют аналитики агентства. Причина — сокращение объема цессий (продаж просроченных долгов коллекторам), указано в обзоре. То есть просроченные займы до зарплаты будут оставаться на балансах МФО, создавая дополнительные расходы и давление на прибыль. «Повод для отказа от услуг коллекторов — крупные прибыльные игроки рынка искусственно занижали налогооблагаемую базу через нерыночные продажи портфеля компаниям с льготным налогообложением. С введением новых норм резервирования прибыльность теряется, а значит, такие операции теряют свою целесообразность», — поясняет Иван Уклеин.
Общий объем необходимого дорезервирования по микрозаймам «до зарплаты» до 1 января 2018 года аналитики агентства оценивают в 7 млрд руб.
Кроме введения жестких требований по резервированию дополнительные стандарты по управлению рисками для МФО вводят СРО — это тоже требует очень серьезных инвестиций от микрофинансистов. По оценкам участников рынка, речь идет об инвестициях размером минимум 5–10 млн руб. для небольших участников рынка и до 200 млн руб. для крупных компаний с разветвленной сетью подразделений или широким спектром продуктов.
Есть ли выход?
В результате даже довольно крупные по масштабам бизнеса компании будут нуждаться в капитальных вливаниях со стороны собственников, говорится в исследовании. Не все собственники смогут себе это позволить. «Количество игроков будет сокращаться. Мы ожидаем ухода с рынка к середине 2018 года до 800 компаний из действующих 2295 на 1 сентября 2017 года, учитывая, что за восемь месяцев 2017 года реестр МФО даже с учетом новых компаний сократился на 297 позиций», — указано в обзоре.
Альтернативный путь — «переход PDL-компаний в смежные сегменты (ИТ-платформы, франшизы, продажа «конвейерных» решений, более длинные микрозаймы с пониженной доходностью, розничные агентские продажи финансовых услуг)». Более 60% проанкетированных в ходе исследования компаний заявили о наращивании дистанционных выдач своих продуктов. Поэтому в 2018 году ожидается ожесточенная конкуренция на онлайновых каналах по привлечению клиентов и дальнейший рост доли микрозаймов, выданных таким способом, делают вывод авторы обзора.
Мнение рынка
Участники рынка, опрошенные РБК, согласны с выводами RAEX об ухудшении финансового положения компаний, выдающих краткосрочные займы, но они не столь пессимистичны в своих оценках. Они указывают на то, что для крупных игроков возникающее давление на прибыль и капитал не будет критичным. Финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Мамука Ризаев предполагает, что для 15–20 крупнейших компаний мало что изменится и их финансовый результат будет положительным. «Те, кто следит за рисками, правильно выстроили бизнес-процессы, продолжат нормально работать», — рассуждает он.
«Лидеры рынка и сегодня резервируют практически 100% портфеля с просрочкой более 90 дней. Во-вторых, доля таких долгов у компаний — лидеров сегмента — вдвое меньше, чем в среднем по рынку», — говорит сооснователь и генеральный директор MoneyMan Борис Батин. В целом, по его мнению, крупные компании, эффективно управляющие рисками, продолжат рост, в том числе за счет перетока заемщиков из более мелких организаций, портфели которых и само количество станет стремительно сокращаться после наступления 2018 года.
«При этом клиентская база с плохой финансовой дисциплиной останется без доступа к легальным ресурсам микрозаймов. На этом фоне возможно расширение теневого рынка кредитования», — предупреждает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.
В конечном итоге инвестиционная привлекательность рынка может увеличиться, полагает Иван Уклеин. «По опыту других стран через пять-семь лет после перехода к регулированию МФО резко повышается инвестиционная привлекательность рынка для инвесторов и кредиторов, а также прозрачность и понятность для заемщиков, регулятора и других контрагентов», — резюмирует аналитик.