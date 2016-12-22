Акционеры Промсвязьбанка и «Возрождения» решили отложить их объединение

Вместо этого владельцы рассмотрят вопрос создания digital-банка на основе кредитной организации «Возрождение». Стоимость акций ПСБ на фоне этого решения не изменились, бумаги «Возрождения» опустились на 2%

Мажоритарные акционеры Промсвязьбанка и «Возрождения» на заочных внеочередных общих собраниях решили отложить их реорганизацию и объединение. В качестве альтернативы решено рассмотреть создание на основе банка «Возрождение» digital-банка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПСБ.

В связи с этим «Возрождение» и ПСБ продолжат работать на отдельных балансах и отчетности.

IT-платформа «Возрождения» имеет меньшие масштаб, что дает возможность «для более быстрой разработки, внедрения новых IT-технологий обслуживания и последующего тиражирования в том числе клиентам ПСБ». Акционеры отметили общий тренд на диджитализацию и посчитали, что скорость разработки и мобильность помогут новому проекту добиться успеха.

«Основа для такой IT-синергии уже создана — оба банка перешли на унифицированную операционно-технологическую платформу», — подчеркивается в сообщении.

В ПСБ провели исследование и выяснили, что количество клиентов банка, регулярно совершающих операции через интернет, выросло год-к-году более чем на 70%. Кроме того, прирост вкладов, открытых в цифровых каналах, составил 129%, а прирост портфеля, выданных в цифровых каналах кредитов, 133%. Объем вкладов, привлеченных через цифровые канала в 2017 году, составил 50 мрлд руб.

Бумаги «Возрождения» на открытии торгов Московской биржи опустились на 1,4% до 602 рублей за обыкновенную акцию, к 11:30 по московскому времени котировки опустились почти на 2%. Привилегированные акции снизились на 5%. Стоимость акций Промсвязьбанка не изменилась, с бумагами с утра пятницы прошла одна сделка незначительного объема.

Накануне, 26 октября, два близких к банку источника рассказали РБК, что ПСБ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков ПСВБАНК (Промсвязьбанк Возрождение) и PSVBANK (Promsvyazbank Vozrozhdenie). Таким, по словам источников, должен был стать новый бренд после объединения двух банков. О том, что ПСБ и «Возрождение» объединятся впервые говорилось еще в середине сентября.

Представитель банка говорил РБК, что новый бренд и стратегия по его позиционированию будут представлены в 2018 году, тогда же начнется переоформление офисов. Также планировался запуск новой цифровой платформы.

«Возрождение» и ПСБ с 2015 года работают как единый банковский холдинг на унифицированной операционного-технологической платформе.